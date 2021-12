No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Sergio Kun Agüero anunció este miércoles su retiro del fútbol profesional. “Es un momento muy duro, pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé, primero es mi salud”, dijo en referencia a una arritmia cardíaca que se le detectó luego de tener que salir del partido contra Alavés el 30 de octubre. En un primer momento el jugador consideró alejarse temporalmente, pero luego, junto con el plantel médico, decidió que fuera algo definitivo.

“Estuve en buenas manos de los médicos, que han hecho lo mejor y me dijeron que lo mejor era dejar de jugar; y bueno, he tomado la decisión hace diez días. Hice todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero bueno, no había mucho”, dijo Agüero, visiblemente angustiado, en una conferencia en la que fue acompañado por el presidente del club Barcelona, Joan Laporta.

El presidente del club dijo que se quedaron “con las ganas” de verlo jugar porque sólo llegó a disputar dos partidos, pero aseguró que el jugador “tomó la decisión correcta”. “Fuiste un jugador de reconocimiento mundial, un goleador reconocido en todo el mundo. Lo que sembraste en el fútbol, no sólo por tu juego, sino por tu simpatía y forma de ser, nos hubiera gustado que llegase antes. En Atlético Madrid eras la envidia de todos los culés. Ahora recogerás los frutos. Te deseamos lo mejor”.

Entre lágrimas, el jugador argentino de 33 años repasó brevemente su trayectoria en el fútbol: “Independiente, dónde me formé; el Atlético de Madrid, que me ha tenido acá, que apostaron por mí sólo con 18 años en que pueda hacer las cosas bien en Europa; la gente del [Manchester] City, que ya saben lo que siento por el City y he dejado lo mejor ahí, y muy agradecido porque me trataron muy bien, y la gente del Barça que ha contactado conmigo; sé que venía a uno de los mejores equipos del mundo, pero las cosas pasan por algo. Estoy muy agradecido”.

“Estoy muy orgulloso por mi carrera, muy feliz, siempre he soñado jugar al fútbol, desde los cinco años que he tocado una pelota y mi sueño era jugar en primera división. No había pensado en llegar a Europa, así que quiero agradecer a todos”, dijo Agüero, y recibió aplausos. El jugador agradeció a la selección de fútbol de Argentina, a su familia, a su equipo y a los compañeros.

“Me voy con la cabeza alta y muy feliz. No sé qué me esperará en otra vida, pero sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor”, finalizó.