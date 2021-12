Selecciòn Uruguaya Femenina sub 20. (Archivo 22 de octubre 2020).

La nueva selección Sub 20 comenzó en esta semana su preparación. Se comienzan a atravesar las diversas etapas de entrenamiento que concluirán con la participación en el Campeonato Sudamericano de la categoría a desarrollarse del 6 al 24 de abril del próximo año en Chile.

El cuerpo técnico sigue siendo el mismo de la categoría absoluta, encabezado por el entrenador Ariel Longo. Fueron 25 las futbolistas convocadas para la primera semana de entrenamientos, los que se llevaron a cabo en el escenario de la Mutual de Futbolistas del lunes 6 al miércoles 8.

Los primeros movimientos se vieron algo alterados porque las jugadoras de Defensor Sporting y de Liverpool faltaron a algunos entrenamientos ya que sus equipos se enfrentaron el miércoles pasado y, como es obvio, las jugadoras muy buenas, de menos de 20 años, actúan normalmente en la divisional absoluta y fueron requeridas por sus clubes.

El miércoles es el día que se hace fútbol y un presunto equipo titular se formó con Vanina Sburlati (Peñarol); Sharon López (Nacional), Adriana Salvagno (Peñarol), Florencia Méndez (de River Plate de San José aunque es de Nueva Helvecia) y Juliana Viera (Nacional); Pilar González (Peñarol) y Martina Terra (Nacional); Ángela Gómez (Nacional) y Sofía Núñez (MCTorque); Catalina Emanuele (San José) y Belén Aquino (Peñarol), sin que esto esboce nada a futuro por lo mucho que falta en cuanto a entrenamientos, partidos de práctica y amistosos próximos.

Las restantes convocadas fueron Magalí Arias, Lucía Cufré, Josefina Félix, Oriana Fontán y Micaela Suhr de Defensor Sporting; Mayra Castro Kechichian de Liverpool; Alison Latúa y Solange Lemos de Nacional; Tatiana Lima y Estephani Ramírez Lois de Peñarol; Ivana Larrosa de Rentistas San Jacinto; Manuela Maciel de River de San José; Nikol Laurnaga y Estefanía Sanguinetti de Atenas de San Carlos. Muchos de los nombres aquí presentados pueden no sonar fuerte, todavía, a los oídos del público en general, pero son de muchachas que partido a partido, semana a semana se destacan en sus respectivos equipos.

Para los entrenamientos de la próxima semana fueron agregadas a las convocaciones Daiana Hernández (Peñarol), Hevelin Jara (Nacional), Helena Reja (DS) y Ana Silva (Wanderers).

Un dato al margen, en tanto no tiene que ver directamente con la selección y su puesta en marcha: ninguna de las citadas de Nacional y Peñarol para la primera semana, seis de cada equipo, son jugadoras surgidas de sus propios semilleros, es decir, crecieron en otros clubes y fueron reclutadas, posteriormente, por los clubes referidos. Un asunto que puede llevar a reflexiones diversas.

La anterior Sub 20, de gran actuación en el Sudamericano jugado en San Luis y San Juan que finalizó su primera fase al día siguiente de comenzada la pandemia, es decir el 14 de marzo de 2020, tenía a la Celeste clasificada para el cuadrangular final que no se jugó. Aunque hubo oportunidades para disputarlo y tuvo previsiones de fechas que no se cumplieron, finalmente, su realización fue cancelada por la Conmebol. Una generación quedó sin completar su objetivo y la posibilidad de clasificar a una Copa del Mundo fue frustrada. En Uruguay como en toda América del Sur.

Hay unas pocas jugadoras que, por su edad menor en aquel momento, tendrán una segunda oportunidad, algunas ya con partidos en la selección mayor, al caso Belén Aquino y Adriana Salvagno.

La Sub 17 a la cancha internacional por primera vez

Comenzarán con el hueso más duro de roer. Eso es jugar con Brasil, sobre todo en fútbol de mujeres, o jovencitas, como en este caso.

No es una elección tener como primera rival a las brasileñas, sino una oportunidad que se presenta. Así son estas cosas. Se juega con quien se puede, no necesariamente con quien se desee.

Estos partidos con la selección brasileña serán una dura prueba inicial que tendrá como escenario el Estadio Charrúa.

Estos encuentros están en el camino que culminará ya en marzo próximo cuando entre el 1º y el 19 se desarrolle en nuestro país el Campeonato Sudamericano de la categoría. Esa competición otorgará tres cupos para la Copa Mundial Femenina Sub 17 de la FIFA que tendrá lugar en India también en el año próximo. La selección uruguaya ante Brasil en esta categoría no ha disputado ningún partido amistoso, solamente se han enfrentado en partidos oficiales. La selección norteña ganó en cuatro ocasiones. Uruguay sólo una vez, pero fue en el último partido, el jugado por el Sudamericano de San Juan 2018, con triunfo 2-1. El primer partido será el miércoles, a la hora 17.30, en el Charrúa, y el segundo el viernes a la misma hora y lugar. Según informó la AUF, al primer partido podrá asistir público, aunque los detalles del ingreso, aclaran, “se darán a conocer en los próximos días, y el juego del viernes será a puertas cerradas” (¿?). Cuando todo se abre el fútbol femenino mantiene sus puertas entornadas.

Puede parecer raro

Un DT de selección está a cargo de un plantel seleccionado y durante casi año y medio su equipo no jugó ningún partido internacional oficial o amistoso.

Eso es lo que le ha sucedido a Daniel Pérez, el entrenador de la selección Sub 17 uruguaya. Y además su plantel cambió drásticamente.

Hay explicaciones: Pérez se encuentra a cargo del equipo desde agosto del 2020 y desde esa fecha trabajó para un torneo que se iba a disputar en el mediano plazo. Suplantó en ese cargo a Santiago Ostolaza, quien un día dejó la selección en medio de un silencio profundo y prolongado. Nunca se supo que sucedió. Justamente la selección, con el Vasco Ostolaza al frente, jugó sus últimos amistosos ante Argentina en marzo, en el Parque Nasazzi. Con un rendimiento algo insuficiente, el primer partido salió 3 a 3 y el segundo fue triunfo argentino 2-0. Al poco tiempo, Ostolaza se fue.

Recién en agosto de 2020 la selección renovó el comando ya con Daniel Pérez al frente, manteniéndose Stefanía Maggiolini como asistente técnica, entrenadora que ya había trabajado con Ostolaza.

El 31 de agosto de 2020 Daniel Pérez dirige su primer entrenamiento, que sigue en secuencia de tres entrenamientos semanales durante setiembre, octubre y noviembre, cuando el entrenador excampeón con Cerro en 2012 y con Peñarol en 2017, 2018 y 2019, tuvo una primera interrupción de su tarea. No se entrenó en diciembre y enero.

El 25 de noviembre Conmebol postergó hasta el segundo semestre de 2021 la posible realización de los Sudamericanos Sub 17 y Sub 20 y el comunicado respectivo decía que se harían “con excepciones, el Sub-17 será categoría Sub-18 y la fase final del Sub-20 pasará a ser Sub-21. Esto permitirá así que estas generaciones de jugadoras que vienen trabajando en los distintos procesos de selecciones, tengan la oportunidad de competir a nivel continental”. Y a continuación aclaraban que “teniendo en cuenta la decisión que tomó la FIFA de cancelar los mundiales juveniles en 2020, estos torneos sudamericanos no serán clasificatorios para ningún Mundial”.

Estas decisiones de Conmebol fueron una muestra positiva de independencia de la decisión de FIFA de cancelación completa. Sin embargo, a fines de julio, Conmebol dio el paso atrás y se suspendieron los torneos Sub 17 y Sub 20 definitivamente.

Por esa razón la Sub 17 entrenó por última vez el 4 de agosto, no hubo sesiones en el resto de agosto y setiembre regresándose a los entrenamientos recién el 8 de octubre de este año, pero ya con una formación con otras edades, la que sigue en estos días. Una generación se había quedado sin competición sudamericana. Una nueva asomaba.

Por eso es dable señalar, como lo hace la página web de la AUF, que las jugadoras convocadas para los partidos con Brasil que cuentan con partidos en selección son muy pocas: Natalia Ocampo, Isabela Pérez, Lucía Flores y Julieta Morales.

Las 22

El entrenador conformó un plantel de 22 jugadoras para disputar los dos amistosos internacionales ante Brasil, en el estadio Charrúa.

Arqueras: Romina Olmedo (Peñarol), Oriana Román (Nacional) y Renata Da Rosa (Náutico).

Defensas: Ana María Baraza (Danubio), Luana Fernández (Liverpool), Francesca Ferrari (Liverpool), Ahelin Piña (Liverpool), Kirsten Horvath (Peñarol), Natalia Ocampo (Nacional) y Valentina Pereira (Nacional).

Volantes: Faustina Del Sur (Nacional), Valentina Márquez (Nacional), Celeste Santana (Nacional), Mía Fernández (Peñarol), Isabela Pérez (Rentistas San Jacinto) y Federica Cha (Palmirense).

Delanteras: Clara Guell (Escuela Futuro Uruguay – Guichón/Young), Julieta Morales (Peñarol), Lucía Flores (Peñarol), Eimy De Cuadro (Peñarol), Yamila Dornelles (Nacional), Antonella Mazziotto (Defensor Sporting).

El staff celeste: Daniel Pérez (DT), Stefanía Maggiolini (AT), Laura Blanco (preparadora física), Damián Pedrozo (entrenador de arqueras), Luisina Pasarello (doctora), Macarena Vergara (fisioterapeuta), María Noel Givogre (psicóloga), Mercedes Rodríguez (nutricionista) y Carla Quinteros (utilera).