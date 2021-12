No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Por la fecha número 17 de la Liga de Rusia, el Zenit se enfrentó al Rostov, y salió a la cancha de una forma muy particular. Los jugadores se presentaron con perros en sus brazos, en el marco de una iniciativa solidaria para promover la adopción de animales sin hogar. El pasado fin de semana, Peñarol femenino hizo lo mismo al salir al césped del Campeón del Siglo, durante el partido con Fénix.

“Los perros son mejores en casa”, tituló el conjunto a la campaña que busca promover la adopción de perros y gatos callejeros. El Zenit, publicó en sus redes sociales un video del momento en que los jugadores del equipo ruso salen al Gazprom Arena con amigos de cuatro patas en brazos, todos provenientes de refugios locales.

Además, el club de San Petersburgo presentó la formación del cuadro con una ocurrente gráfica en la que además de los futbolistas, se veían las imágenes y datos de los perros en adopción.

“Mikhail Kerzhakov saltó al campo con Shanti, Dmitry Chistyakov con Wendy, Vyacheslav Karavaev con Dalí, Yaroslav Rakitsky con Chico, Daler Kuzyaev con Chuk, Wendel con Pelmen, Douglas Santos con Dara, Claudinho con Shanti, Alexander Erokhin con Phoebe, Malcolm con Harley y Artem Dziuba con Rico” manifestaba el posteo que tuvo casi tres millones de reproducciones.

“Esta acción social tiene como objetivo llamar la atención sobre los problemas de responsabilidad de las mascotas y su cuidado, así como poner en alerta a todas las personas que las protegen para que ayuden y mejoren los refugios”, explicaron, con una serie de videos en la que sus jugadores hablan sobre su relación con sus perros.

Aurinegras solidarias

Tomando la idea del equipo Ruso, Peñarol se contactó con el refugio APA para replicarlo durante un partido del equipo femenino, que era el más próximo.

El sábado, el equipo mirasol llevó a cabo una jornada muy especial en el Campeón del Siglo. Se realizaron juegos y actividades para niños, que pudieron disfrutar de conocer a sus ídolas las jugadoras, y además de fomentarles la práctica del fútbol femenino los incentivaron a concientizarse sobre la tenencia responsable de mascotas.

“Difundimos la importancia de la adopción responsable y de la práctica del fútbol femenino, en el marco de una jornada en la que habían niños y todo cuadraba” explicó Patricia Durán, de la comisión directiva del refugio.

En la previa estuvieron en el estadio informando a los concurrentes sobre su labor. Explicaron sobre la adopción responsable, la importancia de la esterilización, la buena alimentación, la necesidad de la afiliación veterinaria, entre otras cuestiones.

El amor no tiene raza

El refugio conocido como “APA” es una Asociación Protectora de Animales sin fines de lucro, fundada en 1999 en Montevideo, que actualmente alberga a más de 400 perros y 40 gatos, todos rescatados de las más diversas situaciones de maltrato, abandono y crueldad.

La organización se dedica a atender casos de perros y gatos abandonados en situaciones críticas. Los recuperan a nivel de salud, los esterilizan y los vacunan, luego de ese proceso comienza la búsqueda de un hogar responsable para ellos.

La tenencia responsable consiste en una serie de condiciones que los animales necesitan para llevar adelante una vida digna.

Uno de los pilares fundamentales es la buena alimentación. La industria de alimentos para perros y gatos ofrece un sinfín de opciones, plagadas de buen marketing y publicidad, pero con un contenido bastante dudoso. Sucede que a nivel local no se solicitan ciertos controles básicos que regulan la calidad de los alimentos, y por ende, hay una gran oferta de alimentos balanceados que se presentan como sanos para nuestras mascotas y resultan ser de mala calidad e incluso tóxicos, lo que afecta a su salud a corto y largo plazo, por este motivo, los refugios y grupos de rescate deben asegurarse que las personas interesadas en adoptar un perro o gato, cuenten con la información y los medios necesarios para brindarles esta posibilidad.

Otra de las condiciones básicas de una adopción responsable, es el espacio físico para vivir. A menudo los refugios se topan con casos de perros que pasan sus vidas atados en un espacio reducido, o que duermen a la intemperie, sin importar el clima, por lo que son expuestos a los intensos fríos o altas temperaturas. O en el caso de los gatos, algunas de las acciones que se aseguran los rescatistas de que no sucedan, es de que no se les permita salir del domicilio sin supervisión o de que no estén expuestos al sol en caso de tener pelajes claros.

Pero lo más difícil de evaluar a la hora de conseguir una familia para un animal, es a sus responsables. No todas las personas están aptas para hacerse cargo de los animales.

Estos seres requieren muchos cuidados; además de la alimentación, del espacio amplio y adecuado, el tiempo de paseo y recreación, la afiliación a centros de atención veterinaria por cualquier emergencia, entre otros, necesitan mucho afecto porque son seres dependientes.

Los amigos no se compran, se rescatan

Actualmente existe tanto en nuestro país como a nivel mundial sobrepoblación de perros y gatos sin dueños. Los que tienen más suerte viven en refugios y los que no, pasan sus días en la calle sin alimentarse, sin agua y sin los cuidados necesarios que un ser vivo necesita.

Expuestos a peligros inminentes, la mayoría mueren atropellados en las calles, otros por desnutrición e hipotermia.

A su vez, cada vez hay más criaderos de perros. Las protectoras de animales fomentan la adopción y están en contra de la compra y venta de animales, por lo que hay detrás de este negocio.

Los criaderos de perros son en su mayoría espacios de sufrimiento y maltrato, las hembras son obligadas a reproducirse sistemáticamente y pasan su vida en cautiverio. Las personas que compran animales eligen a quien se supone debe ser un miembro de la familia más según su estética, sin pensar en el propio animal, que en algunos casos sufre por sus condiciones físicas. Como es el caso de los Bulldog inglés y francés, una raza modificada a través del cruce con otras razas que les dejó como consecuencia, entre otras anomalías, la nariz chata que les impide respirar adecuadamente.

Otra de las desventajas de comprar un perro es que al momento de hacerlo, un animal callejero ve reducidas sus chances de ser adoptado.

“Nuestra misión es ayudar a que todos los animales que están hoy en el Refugio puedan encontrar una familia que los ame, cuide y proteja, y brindarles la mejor calidad de vida a aquellos que, por diversas razones, no pueden ser adoptados. A través de campañas de castración y educativas, nuestro fin es concientizar sobre la tenencia responsable de los animales de compañía y promover una filosofía de respeto hacia la vida, en todas sus formas”, sostuvieron los voluntarios de APA.

Si bien no se concretó ninguna adopción en la propia jornada, fueron muchos los interesados en la labor del refugio y en colaborar.

“Partimos de esa jornada pero se va a replicar, tenemos idea de hacerlo con el equipo masculino de Peñarol en otra instancia o en cualquier cuadro o equipo que se sume”, contaron.

“Necesitamos de tu apoyo para poder seguir adelante con nuestra misión. Hazte socio colaborador y ayúdanos con la manutención, alimentación y gastos veterinarios de tantos animales bajo nuestro cargo”, finalizaron.

Para colaborar con APA podes hacerlo con donaciones, como padrino o como voluntario.

Comunicate a través de www.apaelrefugio.org