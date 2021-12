Valeria Colman fue destacada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS), que esta semana publicó los equipos ideales tanto de América Latina como de Europa, en las ramas masculina y femenina. En el reconocimiento, realizado por periodistas de distintos países de la región, se destaca la presencia de brasileñas y del club Corinthians, que este año obtuvo la Copa Libertadores tras derrotar a Independiente de Santa Fe 2-0 en el Parque Central y fue bicampeón en la competencia local.

Las mejores de América Latina

La IFFHS publicó el martes su 11 ideal de jugadoras de la Conmebol. El equipo con la mejor formación tiene en el arco a la chilena Cristiane Endler, que juega en el Olympique Lyon, y estuvo en Paris Saint-Germain. En la defensa están las brasileñas Tamires y Erika (Corinthians), la colombiana Daniela Arias (América de Cali) y, como representante charrúa, la capitana tricolor, Valeria Colman.

En el medio figuran las brasileñas Andressina (Corinthians) y la gran figura del fútbol latinoamericano, Marta (Orlando Pride), quien ganó la Copa América en tres ocasiones (2003, 2010 y 2018) y los Juegos Panamericanos en 2003 y 2007, además de la Liga de Campeones de la UEFA en 2004, el Campeonato de Suecia de 2005 a 2008, también en 2012 y luego de 2014 a 2016, (en varios de estos años también ganó la Supercopa de Suecia), la Copa Libertadores en 2009, el Balón de Oro de la FIFA en 2010, y varios premios que hacen a su extenso palmarés.

Aparece junto a la colombiana Catalina Usme (América de Cali), otra gran figura del fútbol regional. Con 32 años es la goleadora histórica de la selección de Colombia y, entre otros logros, obtuvo los Juegos Panamericanos en 2019 y es la máxima goleadora de la Copa Libertadores.

La delantera está ocupada por tres norteñas: Gabi Nunes (Madrid CFF), Victoria (Corinthians) y Biatriz Zaneratto (Palmeiras).

Las suplentes son las brasileñas Luciana (Ferroviaria), Bruna Calderan (Palmeiras), Gabi Zanotti y Jheniffer (Corinthians), Debinha (NC Courage), la colombiana Gisela Robledo (América de Cali) y la ecuatoriana Madelin Riera (El Nacional).

El entrenador ideal para hacer jugar a este equipo perfecto sería Arthur Elias, el flamante campeón de la Copa Libertadores con Corinthians, que ha dirigido también a Nacional-AC, a Centro Olímpico y a Audax.

Garra charrúa

La defensa tricolor y de la selección uruguaya, de 31 años, debutó en 2008 en Sportivo Artigas de Sauce. En 2009 pasó a Nacional, con 19 años, obtuvo un tricampeonato de 2010 a 2012 y volvió a levantar la copa del Uruguayo en 2020. Disputó dos Sudamericanos sub 20 en 2008 y 2010, y dos Copa América en 2014 y 2018. Además, se formó como licenciada en Educación Física y entrenadora con Licencia Pro.

En la temporada 2021 jugó amistosos con la selección uruguaya de fútbol de cara a la Copa América 2022. Disputó 16 encuentros, nueve de ellos por el Campeonato Uruguayo, en el que prácticamente jugó todos los minutos.

Sumó otros seis por la Libertadores, cuando su equipo alcanzó un histórico cuarto puesto. Además, obtuvo una marca personal: sus compañeras le obsequiaron una camiseta por sus 200 partidos en el tricolor. La Copa Libertadores fue una instancia que vivió como “un sueño”. Colman consideró que “ya clasificar fue algo increíble; además, a nivel personal llegaba a mis 200 partidos y que se diera en una competencia internacional fue algo que me hizo mucha ilusión y me sentí muy feliz”.

La capitana tricolor tiene intenciones de seguir vinculada al fútbol por mucho tiempo más. Es una gran referente y lo demuestra en la cancha y fuera de ella. Durante la disputa de la semifinal de la Libertadores, Nacional fue acusado de insultar a jugadoras del rival y al finalizar el partido fue Colman quien pidió disculpas públicas en nombre de todo el plantel.

Pero además, es referente de todo el fútbol femenino uruguayo. Este año alzó su voz para expresar los reclamos de las futbolistas uruguayas por sus derechos de imagen. “Detrás de todo esto hay una movida política, en la que empezaron a aparecer actores de los clubes que nunca habían aparecido. Los equipos ven acá sus intereses, con los acuerdos que pueden generar con las empresas interesadas, porque les generaría ingresos, pero hay un detalle que muchas no entienden y son los derechos de imagen, entonces la jugadora no se asegura ningún beneficio personal”, dijo en su momento a Garra, a la vez que se reunió con otras jugadoras de la Organización de Futbolistas Uruguayas para tratar el tema.

La recompensa

Sobre su presencia en el equipo ideal de la Conmebol, sostuvo que fue una noticia que la sorprendió y que, si bien no la esperaba, la tomó como el reconocimiento de tantos años de trabajo. “Lo primero que me viene a la cabeza es mi familia, que siempre me apoyó y estuvo conmigo en todas las decisiones que he tomado. También esto es gracias a ellos, que siempre me acompañaron en este deporte que al principio era muy complicado”, dijo, refiriéndose a los primeros años de su carrera, en los que los recursos para el fútbol femenino dentro de la institución alba y a nivel general eran escasos.

Pero la situación del fútbol femenino tricolor cambió para bien en los últimos años, y Valeria reconoció por el alto nivel que actualmente tiene como jugadora es a la propia institución que representa. “Este logro también tiene que ver con que estoy en un club que apoya al fútbol femenino. Eso hace que tengamos una infraestructura para desarrollarnos y mejorar nuestro nivel individual”, expresó.

El bolso es el único equipo uruguayo en tener contratos profesionales para todas las jugadoras de su plantel principal, con los correspondientes beneficios sociales de aporte y asistencia médica; además, recientemente inauguraron la Ciudad Deportiva de Los Céspedes, un recinto con infraestructura de alto nivel. Se trata de un espacio para entrenar, concentrar, recuperarse de lesiones, y está destinado tanto para el fútbol masculino como para el femenino, con un gimnasio exclusivo para las mujeres.

Para la capitana y referente, los recursos y las condiciones dignas para practicar y desarrollarse como deportista, sumado a cuerpos técnicos formados y capacitados, es lo principal para generar una base firme en cada equipo, que terminan conformando una liga fuerte, y así pueden aspirar a lo profesional. Eso, además, genera visibilidad, difusión y apoyo.

“La gente apoya, siempre da para adelante, nos felicita y se siente orgullosa de lo que nosotras logramos dentro de la cancha. Lo hacemos con mucho sacrificio desde hace muchos años; estamos viviendo un sueño y dejamos todo no sólo por nosotras, sino también por las que van a venir, porque sabemos que todo lo que estamos haciendo hoy es construir mirando hacia adelante”, agregó.

El fútbol femenino uruguayo está orgulloso de tener una representante en el mejor equipo de América Latina, pero sobre todo lo está Nacional. El equipo destacó que fue un año lleno de avances para el fútbol femenino.

Publicó en sus redes oficiales un resumen de lo que fue el año para las tricolores, destacando que la selección uruguaya sub 20 citó a 12 jugadoras albas; la consolidación de los contratos de las jugadoras como inicio de un camino hacia la profesionalización, para lo que también se implementaron recursos humanos e infraestructura; la incorporación de la tecnología GPS a los entrenamientos femeninos; la obtención del Campeonato Uruguayo en sub 16, tras ganar el clásico 2-1 en la final; y, por supuesto, la participación en la Copa Libertadores, entre otras instancias de crecimiento para el fútbol femenino tricolor.

Para Valeria, este acontecimiento es “una linda noticia para cerrar este año en el que jugamos muy poco y se coronó con un buen torneo internacional en lo grupal y este gran reconocimiento individual que es la frutilla de la torta. Estoy muy feliz y ahora voy a disfrutar las pocas vacaciones que hay, para ya poner todas las pilas pensando en lo que se viene”, finalizó.