Aguada volvió a ganar en las finales de la Liga Uruguaya de Básquetbol y quedó a una victoria del título. Fue 96-94 para el rojiverde, que tuvo en Dwayne Davis su figura más importante, además de haber sido el goleador de la noche con 33 tantos. El miércoles Aguada puede salir campeón si gana; para Trouville la historia es sólo ganar tres partidos al hilo.

En la cancha

En el primer cuarto Trouville demostró que sería otra la historia. Lejos de quedarse con la versión de la primera final, los de Pocitos jugaron con una intensidad distinta. Bien cerrados atrás, doblando a Dwayne Davis o a Leandro García Morales, y bloqueando bien la zona para quedarse con los rebotes, de atrás para adelante Trouville fue haciéndose dueño de los minutos. En ataque Federico Mariani estuvo bien, ya fuese tirando y encestando o dándole vida y asistencias a sus compañeros.

Sin García Morales, en el segundo chico Aguada jugó mejor. Las soluciones vinieron desde el banco de suplentes: Mateo Sarni y la conducción, el tiro exterior de Federico Pereiras y el reingreso de Al Thornton, sentando desde el primer cuarto por tener dos faltas. Aguada perdía por 14 y se puso a dos pelotas de distancia. En el final, cuando parecía que el campeón pasaba de largo, enormes minutos de Federico Soto –marcando a Davis, casi anulándolo, pero también siendo agresivo para atacar el aro– y de Manuel Mayora le dieron a Trouville una renta de 3, 48-45.

Que Trouville haya dado pelea en todo el tercer cuarto no fue poca cosa. Primero que nada, casi al inicio de esos diez minutos, porque Federico Mariani se retiró lesionado. El base atacó el aro y apoyó mal después del vuelo, torciéndose el tobillo; además, por el lado de Aguada se encendieron García Morales y Davis, y se sabe que cuando los dos están on fire no hay quien resista. Sin embargo, la T aguantó bien, más allá de que Aguada se fue ganando 67-66.

Todo lo que tuvo al alcance en el último cuarto Trouville lo hizo. Con un equipo que se fue comprometiendo en faltas con el paso de los minutos, el rojo de Pocitos la peleó. En varias oportunidades pudo recuperar el tanteador a su favor. Pero falló, y del otro lado apareció Davis en toda su dimensión, certero de afuera, fuerte al penetrar y astuto para buscar a sus compañeros libres cuando lo doblaron. Fue fundamental para que Aguada quede a un partido de entrar nuevamente en la historia.

Detalles

Trouville 96 (25+23+18+28): Manuel Mayora 19, Federico Mariani 12, Federico Soto 18, Leonardo Mainoldi 17 y Damián Tintorelli 14 (quinteto inicial); Marcos Marotta 3, Gonzalo Iglesias 8, Alex López 3, Fausto Pomoli . Entrenador: Germán Fernández.

Aguada 94 (17+28+22+29): Federico Bavosi 8, Leandro García Morales 14, Dwayne Davis 33, Lee Roberts 6 y Al Thornton 15 (quinteto inicial); Sebastián Izaguirre 8, Mateo Sarni 6, Federico Pereiras 6. Entrenador: Adrián Capelli.