No te deja ni respirar. El campeonato uruguayo no se por este tiempo y alterna fechas entre semanas con las clásicas de sábados y domingos. No le queda otra al Torneo Clausura, porque lo que era del 2020 va a terminar entrado el 2021. Y así como decimos una cosa decimos la otra: culmina el torneo del año pasado y arranca el de este, que tendrá varias caras nuevas –donde se destacan las individualidades de Andrés D’Alessandro en Nacional y Maximiliano Pereira en Peñarol, pero también los clubes ascendidos, Cerrito, Villa Española y Sud América–.

Pero vengamos a lo que nos corresponde. La quinta fecha del Torneo Clausura no tiene a Nacional ni a Peñarol como punteros. Peor aún, ambos andan mezclados entre los equipos del medio de la tabla. En el clásico dejaron bien claro que no están en su mejor momento, pero, tratándose de tricolores y carboneros, subestimarlos sería un error grande. Puntos para ponerse a tiro y pelear el último torneo chico de la temporada 2020 hay para todos. Veremos quién gana más.

La fecha de este fin de semana se repartirá entre sábado y domingo, con cuatro partidos por día. Irán desde la mañana hasta la noche tarde, este último un horario que hace recordar a otros veranos, donde la extinta Liguilla se jugaba nocturnamente y con varios partidos en el estadio Centenario. Otros tiempos que no están.

A los bifes, Rentistas y Cerro Largo abrirán hoy desde las 10.00 en el Complejo de los bichos colorados. Es un buen partido entre equipos bien dirigidos por sus entrenadores.

Como es sabido, al mediodía y en las primeras horas de la tarde no se puede jugar, entonces el continuado arrancará a las 17.00. A esa hora se las verán Fénix y Liverpool en el Parque Capurro –uno de esos partidos donde, si se pudiera ir a la cancha, irían público que nada tuviera que ver con uno u otro. Por amor al fútbol, nomás.

A las 19.15 el fútbol se trasladará al Campus Municipal de Maldonado para que se enfrenten el Deportivo local y Wanderers. Por último, desde las 21.45 (sí, leyó bien), el único puntero del Clausura, Boston River, recibirá a Peñarol en el estadio Centenario.

Para mañana los horarios serán los mismos. En el turno matutino jugarán Danubio y Torque en el María Mincheff; el primer partido de la tarde será en el estadio Tróccoli entre Cerro y Progreso; a las 19.15 Defensor recibirá a Plaza Colonia en el estadio Franzini; mientras que el cierre será en La Blanqueada, cuando a las 21.45 jueguen Nacional y River Plate.