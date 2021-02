Los octavos de final de la Champions League van completando su cuadro de partidos de ida. Este martes se jugaron dos encuentros y los ganadores fueron Chelsea y Bayern Münich, el vigente campeón europeo.

No anduvo bien el Atlético de Madrid de Luis Suárez. Los colchoneros fueron totalmente superados por el Chelsea inglés, que de la mano del DT alemán Thomas Tuchel andan volando. Dueños de la pelota y los espacios, los británicos se impusieron 1-0 gracias a un golazo de chilena de Olivier Giroud -gol que debieron ver por VAR porque, en primera instancia, pareció fuera de juego-. A Suárez no le llegó una pelota redonda y así fue imposible. El salteño se dio contra todo, bajó hasta la mitad de la cancha como para poder tener cerca la pelota, pero no logró entrar en juego -sobre todo porque su equipo no generó mucho-.

Los alemanes se florearon en Italia. Apenas iban 25 minutos y los bávaros ya le ganaban 2-0 a la Lazio en Roma. El goleador polaco Robert Lewandoski y Jamal Musiala convirtieron esos dos goles rápidos, que terminaron siendo un presagio de lo que vendría después: a los 41 los alemanes aumentaron por intermedio de Leroy Sané y a los 47 se pusieron 4-0 gracias a un gol en contra que se metió Francesco Acerbi. Por más que la Lazio metió el de la honra por intermedio del argentino Joaquín Correa, el 4-1 acerca al Bayern Münich a los cuartos de final.