La espantosa noticia nos impactó poco antes del mediodía: murió Santiago Morro García. El brillante futbolista fue encontrado sin vida en su apartamento en la ciudad argentina de Mendoza, donde residía desde hacía cuatro años por su condición de jugador de Godoy Cruz, club con el que se convirtió en goleador argentino en la temporada 2017.

El dolor nos invade, la incredulidad deja un resquicio para que sea una mentira, pero no. El Morro, uno de los tantos brillantes futbolistas avasallados por el repentino cambio de vida que significa la muy temprana fama, cuando los demás apenas manejamos cómo ubicarnos en la clase de tercero de liceo, o en el próximo cumpleaños de 15, había logrado consolidar en Argentina, en Godoy Cruz de Mendoza, toda su capacidad futbolística, pero su salud mental estaba debilitada, seguramente por la incómoda situación que estaba viviendo desde diciembre, cuando, a pesar de su pericia futbolística y goleadora, había sido dejado de lado del plantel principal de su club a instancias del presidente.

A falta de una investigación, todo indica que el Morro se suicidó, y algunas fuentes señalan que había un arma de fuego junto a su cuerpo.

El futbolista montevideano de 30 años de edad estaba atravesando problemas de salud mental, y estaba en tratamiento psiquiátrico. Santiago, que durante su carrera futbolística siempre había luchado, con éxito, con el exceso de peso, estaba sin jugar en el club mendocino. Como su contrato terminaba en junio, y no era tenido en cuenta, ya se sabía que jugaría la próxima temporada en otro club. Había una fuerte especulación de que sería en Nacional, el club que lo promovió.

José Manzur, el presidente del club mendocino, lo había apartado del plantel principal y había anunciado que no seguiría en el equipo, descalificándolo como profesional. “Vos no podés ser un líder y no ir al gimnasio, no cumplimentar los regímenes de peso, estar en rojo con todas las mediciones. Lamentablemente hay un problema de interrelación personal; a los chicos hay que apoyarlos, fomentarlos, levantarles el ego, y vos no se lo podés tirar abajo. Hay una situación de jugadores que profesionalmente no han cumplido; si no cumplen, no pueden estar”, dijo.

El Morro había tenido ofertas de clubes de la primera división argentina, pero la negativa del presidente del club mendocino lo había dejado en una situación muy incómoda, atado a un compromiso contractual a cumplir, pero sin poder jugar.

Santiago era un vecino del Complejo América de Villa Colón, y de muy jovencito se destacó en Nacional, donde fue goleador y campeón en 2010. Fue internacional celeste en la sub 20, pasó a Atlético Paranaense, después a Turquía, a Kasimpasa, volvió a Uruguay, a Nacional, y después tuvo un potente renacer en River Plate, donde con un fuerte acompañamiento evolucionó desde el punto de vista físico y volvió a ser el goleador brillante que se consolidó después como uno de los destaques de la liga argentina.

El Morro había debutado a los 17 años en la primera división de Nacional, en 2008, fue goleador y campeón uruguayo en 2010-2011, y en 2018 goleador de la Liga Argentina, donde además fue elegido como el mejor delantero de la temporada.