Liverpool, que venía de una victoria trascendental por Copa Libertadores, se enfrentó a Peñarol, que llegó de visita al barrio Belvedere con un montón de críticas encima, que si una cosa, que si la otra. Que si el técnico, que si los jugadores. Lo cierto, y no es novedad, que no es el mejor Peñarol de la historia, que jugó de camiseta flúor, y que convirtió el primero por Facundo Torres, cuándo no.

Torres, el chiquilín de las inferiores del aurinegro que apareció en las piolas una vez más, ya es como una estampita de lo que está bien. De lo que queda, de lo que hay. Le costó acomodarse al local en el inicio y Peñarol, tras un centro que cabeceó Matías Britos en el primer palo, encontró el gol en una dormidera de la defensa. No hubieron tantas emociones en el primer tiempo, Peñarol algo más armado pero nunca jugando con la soltura de la confianza, con el aplomo de los grandes. Liverpool en ese oscilar que va la gloria a lo mismo de siempre.

Empezado el segundo tiempo, apenas desayunado, el carbonero cometió un penal por un resbalón de Giovanni González en el área que no impidió al árbitro cobrar penal más allá de la dudosa intencionalidad. Es cierto que el futbolista de Liverpool estuvo sesgado de resoluciones por un pisotón y el resbalón posterior y que el árbitro no sintió el peso del silbato al llevárselo a la boca. El encargado fue Juan Ignacio Ramírez, el máximo goleador de la historia entera del club. Vaya mote. Convirtió con tiro cruzado y Kevin Dawson aplaudió a la postre para agitar a los suyos a despertar del todo.

Mauricio Larriera mandó a la cancha al Cebolla Cristian Rodríguez y al mentado argentino Ariel Nahuelpan, a quien las críticas parecen resbalársele por la testa lisa con la que intentó marcar la ventaja. Christian Almeida, de menor talla pero no de menor espíritu, fue el encargado de amainar la revancha del delantero. Una de las más claras del partido quedó impresa en las manos de Sebastián Lentinelly: Cristian Rodríguez anticipó saliendo del área chica en un tiro de esquina y con un gesto desvió la trayectoria de la pelota que encontró alerta al arquero negriazul.

Los equipos brindaron un segundo tiempo intenso, los puntos le valían distinto. Fue empate al final entre negriazules y carboneros. A Liverpool lo mantiene en carrera el empate, a Peñarol lo sigue tiñendo de dudas, aunque se vio un equipo con cierta rebeldía, más que nada en el primer tiempo donde fue más que un Liverpool que levantó para el complemento y se pareció más a lo que venía siendo.

Detalles

Estadio: Belvedere

Árbitros: Ariel Matonte, Horacio Ferreiro, Marcelo Alonso.

Liverpool (1): Sebastián Lentinelly; Federico Pereira, Franco Romero, Gonzalo Pérez, Christian Almeida; Hernán Figueredo, Facundo Trinidad, Agustín Ocampo (81´Gonzalo Bueno), Camilo Cándido; Alan Medina (81´Martín Correa), Juan Ignacio Ramírez. Entrenador: Marcelo Méndez.

Peñarol (1):Kevin Dawson; Juan Manuel Acosta (86´ Fabián Estoyanoff), Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher, Joaquín Piquerez (86´Valentín Rodríguez); Giovanni González, Agustín Álvarez Wallace (61´Cristian Rodríguez), Jesús Trindade, Facundo Torres; Agustín Álvarez Martínez (75´David Terans), Matías Britos (61´Ariel Nahuelpan). Entrenador: Mauricio Larriera.