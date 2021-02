La mañana arrancó con el sol arriba, a tal punto que no fueron pocos quienes hicieron deporte temprano. Pero después... la lluvia torrencial fue el telón semitransparente que cubrió todo. En ese marco, entre lo que pintaba y lo que realmente fue, también se movieron las expectativas de Fénix y Cerro. Ambos quisieron ganar porque en los Clausura los puntos son distintos. Sin embargo, las fuerzas se neutralizaron y terminaron en un goleador empate 3-3.

Varios chaparrones azotaron el juego y, con ellos, la lluvia de goles. Empezó ganando Fénix con gol de Bryan Olivera, pero un minuto después lo empató Martín González. En el segundo tiempo los capurrenses empezaron con todo gracias al talento de Maureen Franco, quien con dos goles dejó las cosas 3-1 a los 55. Rápido otra vez, José Tancredi descontó a los 58, y seis después lo empató Franco López.

A Cerro, obligado a ganar para mantener la categoría, está claro que la igualdad no le rindió. Se quedó con el sabor amargo de no poder darlo vuelta, porque con el 3-3 el fútbol fue abierto y los villeros tuvieron sus buenas chances. No sucedió, debieron conformarse con que uno sea más que cero, pero los deja cortos en la tabla del descenso.

Fénix, que en la Tabla Anual está peleando posiciones de clasificación a la Copa Sudamericana, también quedó incómodo con el empate. La molestia, primero, fue porque estuvo dos veces adelante, incluso con dos goles de diferencia, pero pagó caro los errores defensivos. La otra incomodidad es en la tabla del descenso, porque si Defensor gana lo pasa en el promedio y lo deja como el primero de los que se salvarían.