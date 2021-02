Desde el Aeropuerto de Carrasco se reportaron buenas noticias para Peñarol. Maximiliano Pereira arribó desde Europa y, luego de pasar por la cuarentena obligatoria de una semana, se pondrá a la orden de Mauricio Larriera, el entrenador carbonero.

El lateral derecho de 36 años fue recibido por Pablo Bengoechea y Walter Olivera. Una vez que firme contrato y pueda empezar con el ritmo de entrenamientos, Olivera podrá jugar el Torneo Clausura, ya que llega al mirasol como jugador libre.

“Es un sueño de niño y me llegó en un momento en que no lo imaginaba. Me tocó y estoy muy contento”, dijo el Mono, quien agregó: “Voy a cambiar un poco de vida después de 14 años. Pero volver al país siempre es lindo y más para jugar en Peñarol, que es un sueño no sólo mío sino de la familia”.

Consultado sobre su forma física, comentó que siente que “en poco tiempo me puedo meter en el equipo. Me faltaría un poco de pelota, pero de eso el jugador no se olvida. Vengo a sumar desde donde se necesite, como lo he hecho siempre. Lo hablé con Mauricio Larriera y con Pablo Bengoechea. Lo único que quiero es sumar y ser uno más”, agregó.

Pereira vuelve al fútbol uruguayo luego de 14 años en el exterior. Luego de haber jugado en Defensor Sporting, el Mono Pereira jugó en Benfica entre 2007 y 2015 -donde ganó nueve títulos-, para luego cruzar de vereda y vestir la de Porto entre 2015 y 2019 -y donde, para no perder la costumbre, conquistó tres títulos más-.