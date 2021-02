Con dos p, dos s, así se escribe Schiappacasse, el apellido de Nicolás, quien próximamente llegará a Peñarol para participar en la temporada 2021.

La operación aún no está finalizada, pero está muy adelantada, y con el aval deportivo para que el joven futbolista surgido en River Plate vuelva a su ciudad natal y juegue por los aurinegros, la institución de la que es hincha desde niño.

Nicolás Schiappacasse está desde hace años en Europa, a donde se fue muy joven. Ha pasado por España, Portugal e Italia, país en donde estaba por estos días defendiendo al Sassuolo, el club que lo cederá a préstamo a los aurinegros.

El joven deportista, que acaba de cumplir 22 años, debutó tempranamente en River a los 16, y un año después estaba jugando la Libertadores. En ese momento Atlético de Madrid ya se había hecho de su ficha y le adelantó el viaje a España, y con Diego Simeone, a pesar de que no llegó a jugar en primera división, integró el plantel principal y hasta estuvo en la lista de buena fe de la Champions League.

Después pasó a jugar en Rayo Majadahonda, en la segunda división, equipo de esa ciudad madrileña que tiene un convenio con Atlético, aunque no es filial. En enero de 2019, con 19 años, pasó al Parma, donde jugó sólo tres partidos, y después se fue a Portugal, al Famaliçao, donde también jugó poco: sólo entró en cinco partidos y, como en el Parma, no pudo anotar goles. De Portugal volvió a Italia, al Sassuolo, donde sólo entró 14 minutos en el campeonato de la Serie A, ante Inter, y jugó el segundo tiempo en la derrota ante el Spal por Copa Italia, hace menos de un mes, el 14 de enero de este año.

En medio de todo ello jugó y brilló en selecciones juveniles de Uruguay, sub 15, sub 17 y sub 20 –en dos oportunidades-. Vestido de celeste, conquistó el Sudamericano sub 20 de 2017, además de haber jugado mundiales sub 17 y sub 20.

Según adelantó el novel director deportivo de Peñarol, Pablo Bengoechea, el futbolista está sano, entrena todos los días, y su dificultad es no tener competencia a nivel profesional. Bengoechea dijo en Último al arco, en Sport 890, que el futbolista cuenta con el aval deportivo, pero que la operación aún no está cerrada.

Schippacasse, si pide pase o rescinde su vínculo con Sassuolo y queda libre, podrá competir por Peñarol en el Apertura 2021, o quizás antes, en la competición internacional a la que Peñarol se clasifique para este año.