El clásico de la cuarta fecha del Clausura terminó en empate 0-0 en el estadio carbonero. Faltó pericia y buen ensamble colectivo para el posible desequilibrio del partido, y la paridad benefició a corto y mediano plazo a Nacional, que sigue manteniendo ocho puntos de ventaja sobre los carboneros en la Anual. Peñarol, que ve como punto más factible de acceso a las finales la obtención del Clausura, quedó relegado, aunque quedan muchísimos puntos por jugarse.

Lluvia de frustraciones

Al minuto se vio que Jonathan Urretaviscaya jugaría como extremo por la derecha. Fue justamente el Rayo quien tuvo la primera jugada peligrosa, pero su acción fue absolutamente ineficaz. Lo mismo sucedió unos segundos después cuando Brian Ocampo corrió por la derecha pero con la camiseta de Nacional.

El primer tercio de la primera parte fue nulo en acciones ofensivas y en escenarios de dominación de uno sobre el otro. En cuanto a la propuesta ofensiva, por cómo se plantaron sus futbolistas, Peñarol pareció sumar más fuerzas. Sin embargo, la única jugada aproximada a una opción de gol fue de Nacional, que tras un centro de Pablo García cabeceó con pericia Gonzalo Bergessio y puso en tensión a la última línea aurinegra, aunque la pelota se fue afuera.

Los mejores prospectos de acciones ofensivas llegaron por las bandas tanto Nacional como en Peñarol. La variable de los aurinegros fue rotar a sus futbolistas por banda; así, Facundo Torres, de lateralidad zurda, fue peligroso por la derecha, pero no pudo definir. A los 20 minutos llegó una jugada muy peligrosa en el ataque tricolor: con rapidez y escaso tránsito por la media cancha, le filtraron la pelota a Ocampo, quien por la izquierda puso velocidad y diagonal acomodando la pelota para su pierna derecha, con la que remató generando una gran intervención del arquero coloniense Kevin Dawson. No sería la única del puntero floridense.

La primera extremadamente peligrosa de Peñarol llegó a los 25 minutos con una buena jugada armada hacia afuera y con centro de Urretaviscaya, que cabeceó de pique al piso Jesús Trindade y en la segunda instancia no llegó por poco David Terans.

Sergio Rochet tuvo también su momento cuando un pase en profundidad hacia la posición del zurdo Torres permitió una habilitación de derecha a izquierda del juvenil de La Paz para que Terans rematara con su pierna hábil y propiciara una brillante intervención del arquero de Nueva Palmira.

Al cierre de la primera parte hubo dos jugadas de gran peligro, una para cada lado y ambas congeniadas desde la banda. Ocampo desbordó con engaño y pared, y mandó una pelota paralela a la línea que nadie pudo empujar al gol. En Peñarol fue Terans quien protagonizó una jugada por la izquierda y mandó un buscapié que fue cortado por la mano de Rochet.

La misma lluvia

La misma propuesta de enfrentamiento primó en los primeros minutos del complemento: idénticas oncenas, idéntica estructura y aportes parecidos, con fuerte protagonismo de Ocampo en Nacional y de Torres en Peñarol.

Los arqueros colonienses se destacaron: Dawson le tapó un remate de gol a Pablo García, mientras que en el otro arco Rochet, después de un error de Mathías Laborda, que por no jugar lisa la perdió, tapó un bombazo de Matías Britos.

No hubo juego asociado y concebido para desequilibrar por ofensiva en Nacional, que debió sostener sus aspiraciones de ataque en lo que pudiera armar el joven Emiliano Martínez desde el eje central del campo. Peñarol, por su parte, debió cambiar su matriz ofensiva por las salidas de Urreta y Terans, ambos lesionados.

La salida por expulsión de Cristian Cebolla Rodríguez –quien había ingresado por Terans– debilitó las posibilidades ofensivas de los carboneros, a quienes menos le servía el empate. Al final se emparejó el número por la expulsión por doble amarilla de Armando Méndez en Nacional.

La lluvia siguió. Terminó el partido y la telenovela mala de la tarde. No hay ómnibus llenos ni largas colas de autos. En el noticiero dicen que la Sputnik V tiene resultados comprobados científicamente. La pantalla verde ya no está. Ese no lugar que es un estadio vacío no representa nada. ¿Y el clásico? Como decía mi abuela, con esa lluvia no se debió haber jugado.

Detalles

Estadio: Campeón del Siglo

Árbitros: Andrés Matonte, Carlos Barreiro y Horacio Ferreiro

Peñarol (0): Kevin Dawson; Giovanni González, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher y Joaquín Piquerez; Walter Gargano (88' Krisztián Vadócz) y Jesús Trindade; Jonathan Urretaviscaya (60’ Denis Olivera), Facundo Torres y David Terans (68’ Cristian Rodríguez); Matías Britos (88' Agustín Álvarez). Entrenador: Mauricio Larriera.

Nacional (0): Sergio Rochet; Armando Méndez, Guzmán Corujo, Mathías Laborda y Agustín Oliveros; Gabriel Neves, Emiliano Martínez y Felipe Carballo en el medio; Brian Ocampo, Gonzalo Bergessio (88' Thiago Vecino) y Pablo García (74’ Ignacio Lores). Entrenador: Jorge Giordano

Goles: no hubo.

Cambios: 61’ Denis Olivera por Urretaviscaya (P); 68’ Cristian Rodríguez por Terans, lesionado (P); 74’ Ignacio Lores por García (N); 88’ Kristian Vadócz y Agustín Álvarez Martínez por Gargano y Britos (P), y Thiago Vecino por Bergessio (N)

Expulsado: 83' Cristian Rodríguez (P); 93' Armando Méndez (N).