Casos positivos de covid-19 impidieron el normal desarrollo de la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB). El más afectado fue Goes, que con dos casos de coronavirus, Martín y Joaquín Osimani, se vio obligado a no jugar por la tercera fecha y tampoco lo hará en la cuarta, mientras espera los hisopados de todo el plantel. Como está en el reglamento, esos partidos los perderá 20-1, manteniendo el punto por presentación. Capitol también tuvo un caso de covid-19, el del preparador físico, también cedió el punto de la fecha tres, pero tiene fijado el encuentro para la cuarta jornada, a la espera de los resultados de los test. Si no tiene más positivos, juega; si no, perderá a manos de Malvín 20-1.

La fecha que empieza este lunes también se jugará íntegramente en el muy buen escenario de Biguá. Cuando la naranja vaya arriba estarán en la cancha los equipos de Aguada, el actual campeón y candidato al título, más allá del irregular comienzo, y Hebraica y Macabi. Jugarán desde las 19.15.

Distinto a fechas anteriores, en el arranque de esta no habrá dobles jornadas. Los partidos irán de a uno y el martes les tocará el turno a Nacional y Olimpia, dos que arrancaron con fuerza la LUB. El partido comenzará a las 21.15, lo mismo que el del miércoles entre Urunday Universitario y Defensor Sporting.

El jueves, y si la situación de Capitol mejora, sí es posible una doble jornada, al menos eso es lo que dicen los papeles: 19.15 jugarían Malvín y los del Prado, 21.30 lo harán Trouville con Peñarol. Si el partido de primera hora no se llegara a jugar por más casos de covid-19, Trouville-Peñarol se adelantará 15 minutos.

Los buenos en cancha

El arranque de la LUB especial tiene a Nacional, Malvín y Urunday como líderes invictos. Los tres parecen tener las mismas justificaciones para estar arriba: intensidad defensiva para bloquear el juego rival y versatilidad ofensiva producto de los buenos extranjeros que tienen, aunque también hay uruguayos destacados en los tres punteros.

A saber: en los tricolores es determinante lo que hace Dominique Morrison, pero también ha sido bien acompañado por el dominicano Ángel Núñez, por el español Carlos Cabezas y por Manuel Romero; en Malvín los destaques se los llevan el bueno de Nicola Pomoli, uno de los mejores uruguayos en estas tres fechas, y también han hecho buenos partidos sus compañeros extranjeros Aaron Fuller y Tyrrel Tate; en los universitarios es muy bueno el trabajo de los tres foráneos, Marcus Elliot, Corbin Jackson y Tyrone Lee.

