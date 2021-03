“La maratón del básquet” le podríamos decir a lo que sucederá en la jornada del sábado en el gimnasio de Biguá. Luego de que la Federación Uruguaya de Basketball resolviera el cambio de escenario, debido a los problemas de goteras y humedad en el Palacio Peñarol, la Liga Uruguaya pasó a disputarse en el corazón de Villa Biarritz hasta nuevo aviso. El partido de estreno en ese escenario, entre Defensor Sporting y Nacional, estaba fijado para la noche del jueves, pero el fallecimiento de Alberto Sonsol motivó su postergación. Por esa razón se jugaron anoche los dos primeros encuentros de la fecha 3: Hebraica-Urunday y Aguada-Trouville.

Por todas las razones antedichas, la agenda se reconfiguró para que hoy se jueguen tres partidos, en una verdadera maratón para el televidente que comenzará al mediodía y finalizará casi sobre la medianoche.

En Biguá, como ya fue dicho, a las 12.15 estaba fijado Malvín-Goes, pero el plantel misionero comunicó el positivo de covid-19 de dos jugadores por lo cual no se presentará a disputar el partido. Olimpia y Biguá comenzará a las 14.30 y después habrá unas horas de impasse en las que se aprovechará para realizar tareas de limpieza y desinfección ‒a fin de cuentas, estamos en el punto más álgido de la pandemia‒. Sobre las 19.15 Peñarol buscará su primera victoria frente a Capitol. Los aurinegros tienen la particularidad de que, en una liga que se iba a disputar en un único escenario (el suyo), jugarán su tercer partido en una cancha distinta. Primero en Florida, luego en el Palacio y ahora en Biguá. Una prueba más de que la sustentabilidad organizacional de este deporte siempre ofrece sorpresas y pocas veces da certezas. El cierre del día será entre Defensor Sporting y Nacional a las 21.30. ¿Y el domingo? No, el domingo no hay básquetbol, es un día reservado para la liturgia del fútbol, que además en esta oportunidad vivirá su semana santa, con la definición de uno de los campeonatos más interesantes de los últimos años, en todos sus frentes.

De punta y pa’rriba

La última fecha del Torneo Clausura, última jornada en que participarán todos los equipos del Campeonato Uruguayo 2020, se disputará entre lunes y martes. En esos dos días se definirán las clasificaciones pendientes a copas internacionales, posiblemente el último descenso, y quedará la mesa servida para las semifinales y eventual final del Uruguayo. La AUF determinó que haya cuatro partidos a las 20.00: Danubio-Rentistas, Boston River-Liverpool, Deportivo Maldonado-Nacional y Cerro Largo-Defensor Sporting.

Los partidos en simultáneo son los que definen al líder de la Tabla Anual ‒la disputa es entre Nacional y Liverpool‒ y el último descenso. Si bien a priori se contemplaba a Defensor Sporting y Boston River como los únicos equipos involucrados en la lucha por el descenso, Rentistas todavía no está matemáticamente salvado. Ante la potencial igualdad de promedios entre Rentistas, Defensor Sporting y Boston River, que podría darse si el primero pierde y los otros dos ganan, el factor decisivo sería el promedio de diferencia de goles. En el show de los escritorios y el descenso, Boston River reclamó que el VAR, que será utilizado en su partido con Liverpool, también sea aplicado en el encuentro con Defensor Sporting, o que no se aplique en ninguno. En lo estrictamente matemático, el descenso quedará resuelto si Boston River y Defensor Sporting no cosechan el mismo resultado. En tal caso, el que menos puntos sume esta fecha descenderá. Si suman la misma cantidad de puntos, habrá dos finales para definir el tercer descenso.

La jornada del lunes tendrá, en horarios distintos, cuatro partidos: Wanderers-Cerro (10.00), River-Progreso (16.00), Torque-Plaza (18.15) y Peñarol-Fénix (21.15). Con su finalización quedarán resueltos (o casi) los clasificados a las copas internacionales. Lo que quedará pendiente es conocer si Rentistas consigue clasificar a la Copa Libertadores, logro que obtendría si gana la semifinal del Campeonato Uruguayo, la semana entrante.