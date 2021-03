Tres nadadores subidos a la cima del podio, una postal del espíritu competitivo. A veces, luego de una premiación, el ganador invita al medallista de plata y al de bronce al primer escalón para tomarse una foto juntos.

Esta no fue la ocasión, no fue necesario. El uruguayo Enzo Martínez, el brasileño Peixoto y el venezolano Mestre igualaron en la primera posición en la final del Sudamericano Absoluto de Natación. Con idéntico registro de 22 segundos y 44 centésimas, los tres competidores tocaron la pared en simultáneo y no hubo forma de dar por ganador a uno sobre los otros. Fue un triple empate.

Para Uruguay es la primera y única medalla conseguida en este Sudamericano, que este viernes llegó a su jornada final en las pruebas de natación (quedarán las de waterpolo y aguas abiertas la próxima semana).

Enzo Martínez rompió una sequía de 5 años sin medallas en campeonatos de estas características. Pero es un logro históricamente mucho más grande si tenemos en cuenta que un nadador uruguayo no alcanzaba una medalla de oro desde que lo hizo Serrana Fernández en 2002, en los 50 metros espalda. Todavía más larga era la sequía dorada masculina. Desde que en 1992 Gustavo Gorriarán ganó la prueba en 200 metros estilo pecho, ningún hombre uruguayo se colgaba una medalla de oro. El dato que remata este combo es que nunca un compatriota se había subido al podio en los 50 metros estilo libre, la prueba reina de la velocidad en este deporte.

El registro de 22,44 es además un nuevo récord nacional, mejorando el anterior 22,60 que tenía ya en su poder Martínez. Con esta mejora en su marca personal, volvió a nadar la prueba por debajo de la Marca B para los JJOO de Tokio 2021. Esto no lo clasifica directamente, pero al ser el único nadador uruguayo que consiguió una Marca B en su prueba, es por el momento el mejor posicionado para hacer uso del cupo de universalidad y competir en los Juegos Olímpicos.

Un cierre espectacular para Martínez en un Sudamericano en el que los mejores rendimientos de nadadores celestes, llegaron por parte de aquellos que pudieron prepararse fuera de fronteras. Tanto Micaela Sierra como Nicole Frank, Martín Melconian y Enzo Martínez, se prepararon en el extranjero. Sierra, Frank y Martínez en los Estados Unidos, mientras que Melconian lo hizo en España. Para los nadadores que entrenan en nuestro país, fue un año cargado de dificultades. Imposibilitados de entrenar en sus clubes, muchos tuvieron que buscar por su cuenta lugares posibles para entrenar al aire libre y nunca en las condiciones óptimas.