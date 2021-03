Le costó pero ganó. Peñarol dio vuelta un partido chivo ante Torque y, 2-1 mediante, se llevó los tres puntos, unidades claves para ponerse a tiro en la pelea del Clausura, más allá de que no depende de sí para aspirar al título. Los goles aurinegros fueron de David Terans y Agustín Álvarez Martínez, mientras que el de Torque -que empezó ganando y parecía un ballet- lo hizo Darío Pereira.

1. Dominó Torque

Más allá de que el primer tiempo terminó 1-0 a favor del celeste, la superioridad de Torque fue de grande tirando a muy grande. La presión alta prácticamente anuló a Peñarol. Los aurinegros no pudieron salir con comodidad desde el fondo ni tampoco hicieron pie en la mitad de la cancha. Esa presión alta anuló por completo a Walter Gargano, que sin su socio, Jesús Trindade, no pudo gravitar. Además, la marca personal de Franco Pizzichillo sobre Facundo Torres anuló al volante aurinegro.

El gol llegó temprano. A los 17 nadie se le arrimó a Pereira y el 10 sacó un derechazo impecable, bien dirigido, que entró abajo contra el palo, ahí donde no suelen llegar los arqueros. Con la ventaja Torque se sintió más cómodo, jugó como se le dio la gana, mostró verticalidad, juego dinámico, y no se fue con algún gol más porque desaprovechó las chances que tuvo. ¿Peñarol? No pateó al arco.

Matías Cóccaro, de Montevideo City Torque, y Joaquín Piquerez, de Peñarol, en el estadio Centenario. Foto: Dante Fernández

2. Otro partido

El viento cambió en el segundo tiempo. Pareció como que Peñarol se sacudió el mal juego en los vestuarios y salió a la cancha con aire renovado. Ahora sí Gargano empezó a ser determinante, Facundo Torres cambió de punta y Adrew Teuten no pudo con él, y Terans, que casi no la había tocado, la primera que tuvo la mandó adentro de cabeza. Nueve minutos más tarde, ayudado por el viento en la camiseta, con la certeza de seguir parado en terreno de Torque, Peñarol encontró el segundo gracias a un buen tiro desde afuera del área del Canario Álvarez: 2-1, 65 minutos y partido dado vuelta.

Nunca fue el mismo Torque. Pese a que insinuó con alguna llegada esporádica, los números del segundo tiempo cambiaron radicalmente: posesión, tiros al arco, asistencias; en todos los rubros ganó Peñarol.

El carbonero se entusiasma. La victoria es trascendente para seguir en la pelea. Se puso a 5 de Liverpool en el Clausura cuando faltan 9 para el cierre. No depende de sí, pero está agazapado.

Mauricio Larriera, director técnico de Peñarol, durante el partido ante Montevideo City Torque, en el estadio Centenario. Foto: Dante Fernández

Detalles

Cancha: Estadio Centenario

Torque (1): Cristopher Fiermarin; Franco Pizzichilo, Mama Arismendi, Yonatthan Rak y Andrew Teuten; Álvaro Brun (70’ Gustavo del Prete), Marcelo Allende y Santiago Scotto (60’ Matías Santos); Darío Pereira (84’ Sebastián Guerrero), José Álvarez (60’ Lucas Rodríguez) y Matías Cóccaro. Entrenador: Pablo Marini

Peñarol (2): Kevin Dawson; Juan Acosta, Fabricio Formiliano, Gary Kagelmacher y Joaquín Piquerez; Álvarez Wallace (76’ Krisztián Vadócz), Mota Gargano (85’ Cristian Rodríguez), Facundo Torres y David Terans; Álvarez Martínez (85’ Valentín Rodríguez) y Matías Britos (55’ Ariel Nahuelpán). Entrenador: Mauricio Larriera

Goles: 18' Darío Pereira (T), con tiro desde afuera del área; 56’ David Terans (P), de cabeza; 65’ Agustín Álvarez Martínez (P), con tiro rasante.