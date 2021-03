El viernes comienza la 12ª edición de la Copa Libertadores Femenina 2020 que se disputará en la ciudad de Buenos Aires hasta el domingo 21 de este mes. El representante uruguayo será Peñarol por haber sido campeón uruguayo en la temporada 2019. Este año, pandemia mediante, será extraordinario, ya que habrá dos ediciones de la Copa Libertadores. La segunda, la correspondiente a 2021, se jugará en octubre en Chile y el representante uruguayo será Nacional como campeón uruguayo 2020.

Los campeones fueron clubes brasileños en ocho ediciones; en 2012 fue Colo-Colo de Chile, en 2016 fue el turno de Limpeño de Paraguay en la edición jugada en nuestro país y en 2018 fueron campeonas las colombianas de Atlético Huila.

Este viernes se abren los grupos A y B. Por el A se medirán Corinthians de Brasil con El Nacional de Ecuador a las 17.00 en el Estadio Nuevo Francisco Urbano del club Deportivo Morón. Allí el partido de fondo será protagonizado por Universitario de Perú y las colombianas de América de Cali a las 19.30.

Los partidos iniciales del grupo B se jugarán en el estadio José Amalfitani del club Vélez Sarsfield. A las 17.00 se enfretarán Trópico de Bolivia y Avai Kindermann de Brasil y, a las 19.30, se medirá el local Boca Juniors con Santiago Morning de Chile.

El torneo continuará el sábado con el debut de otros ocho clubes –los que conforman los grupos C y D–, entre los que estarán las uruguayas. El domingo será día de descanso.

Por el grupo C se enfrentarán, en Deportivo Morón, Independiente Santa Fe de Colombia y Atlético de Venezuela a las 17.00, y los fondistas serán River Plate local (con las uruguayas Carolina Birizamberri y Laura Felipe) y Sol de América de Paraguay. Por el grupo D abrirán la jornada, en Vélez, Ferroviaria de Brasil y Libertad Limpeño de Paraguay, mientras que en el partido de fondo, a las 19.30, Peñarol enfrentará a Universidad de Chile.

Los dos partidos siguientes de las aurinegras serán el martes 9 en Vélez contra Ferroviaria, el vicecampeón vigente y favorito del grupo; y el viernes 12 con Libertad Limpeño en Morón, en ambas oportunidades a las 17.00. En caso de clasificarse entre los dos primeros, Peñarol volverá a jugar el lunes 15 en Morón, ya en la fase de cuartos de final.

La Copa tendrá la final el domingo 21 en Vélez, mientras que las semifinales se jugarán en Morón.

¿Cómo llega Peñarol?

Las 20 jugadoras aurinegras que viajaron a la capital argentina el miércoles son uruguayas, es decir, no hubo refuerzos del exterior, y sumaron pocos aportes locales con respecto a la formación que obtuvo el segundo puesto en la temporada pasada. Las que se incorporaron para esta temporada son la defensa central palmirense Sofía Ramondegui, proveniente de Liverpool, la mediocampista Pilar González, que llegó desde Fénix Canelones, y la golera Vanina Sburlati, ex Rentistas San Jacinto.

El equipo carbonero viene de participar en las dos últimas ediciones y llega por tercera vez, en tanto obtuvo el tricampeonato uruguayo 2017, 2018 y 2019.

Que la preparación aurinegra fue insuficiente en partidos fuertes lo saben más que nada las jugadoras y los responsables del equipo. El ensayo más importante, por lejos, fue el partido que empataron 4-4 y perdieron por penales con River Plate de Argentina el domingo 21 de febrero en el Campus de Maldonado. No ha tenido partidos fuertes ni ha podido cumplir todos los planes de jugar frente a equipos juveniles de varones debido a las dificultades.

De todas formas, hay jugadoras de buena calidad y una experiencia acumulada, aunque ya no esté Daniel Pérez, el entrenador de las anteriores titulaciones en lo interno y en las dos participaciones en Libertadores. El actual director técnico de la selección uruguaya sub 17 fue sustituido en Peñarol por Felipe Rebollo, quien condujo al equipo en el torneo 2020.

El rival, las universitarias chilenas, puede estar al alcance pero es un buen equipo que debuta en esta competición y logró retener a la argentina de selección Yael Oviedo (7), que se irá luego al Santa Fe colombiano.

Una posible alineación titular de Peñarol tendría en el arco a Sofía Olivera (con el número 1 en su vestimenta), una golera de gran capacidad técnica y experiencia acumulada en diversas selecciones, que luego de la Libertadores se incorporará al club argentino Rosario Central en su primera salida para defender un club del exterior.

El resto tendrá una numeración extraña si se confirma la que difundió la institución. La línea de cuatro seguramente estaría conformada por Shirley Mederos (5, sub 20), la ya nombrada Ramondegui (6, sub 20), Lola Viera (7) y Lorena Graña (9). El mediocampo estaría cubierto con las fijas Agustina Arámbulo (11) y Ximena Velazco (18), a quienes podrían acompañar Jemina Rolfo (12) y Stefany Suárez (10). Las delanteras serían Lourdes Viana (17) y Belén Aquino (16, sub 20).

Completan el plantel copero las goleras Catia Gómez (2) y Sburlati (3) más Alexia da Silva (4), Florencia Vicente (8), Sasha Larrea (13), Denisse Dufau (14), Camila Iriarte (15), González (19) y Silvia Budes (20).

En principio, el partido podría verse por Facebook Live de Conmebol y podría haber alguna emisión televisiva de un canal argentino no confirmado.