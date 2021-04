Mientras vamos advirtiendo que la nueva normalidad es un concepto casi utópico, o de ficción, mientras nos queremos acomodar a que aquello sea más o menos parecido a lo que podemos recrear con tapabocas, distanciamiento, y no-aglomeraciones, hemos forjado la idea de un campeonato de fútbol, con formato de serie televisiva, cuyos últimos dos capítulos se deberían ver en estos días.

En algo parecido a la normalidad contemporánea deberíamos informar que Nacional y Rentistas deberían definir en dos próximas finales, fijadas para este domingo a las 20.00, en el Parque Central, y para el miércoles en la cancha de sintético del Complejo Rentistas a las 15.00.

La dinámica impuesta por la enorme variable de la covid-19, las recomendaciones, los protocolos y los reglamentos ha puesto en duda la confirmación absoluta de estas fechas, por la constatación de un foco de contagio en Nacional, club en el que se advirtieron ocho casos (cinco futbolistas y tres funcionarios). Tras un hisopado al plantel principal, se corroboraron los casos de los juveniles Manuel Monzeglio y Axel Pérez, además de Renzo Orihuela, Rafael García e Ignacio Lores, que juegan muy regularmente en el equipo principal. Si Nacional tuviese más casos, de futbolistas que ya hayan jugado más de 45 minutos en primera, y llegara a cinco, sumando a Orihuela, Rafa García y Lores, podría pedir a la AUF la suspensión de los partidos.

Nacional –ganador de la tabla anual, ahora dirigido provisoriamente por Martín Ligüera, el técnico de la tercera división–, si no pide (o no puede pedir) la postergación, no podrá contar con los futbolistas afectados por el virus en ninguna de las dos finales.

Hasta ahora, ni la AUF, organizadora, ni la autoridades de la salud ni la Secretaría Nacional de Deporte han dado señales de que el partido del domingo a las 20.00 en el Parque Central quede suspendido.

Rentistas, campeón del Apertura y finalista tras haber derrotado por penales en una agotadora semifinal a Liverpool, no tiene bajas por covid (ya las tuvo), pero no podrá contar con Guillermo Fratta, suspendido por la expulsión del miércoles, y seguramente intentará recuperar a muchos de sus futbolistas desgastados físicamente en la semifinal.

Las finales se deciden por puntos y diferencia de goles. Si quedan igualados, habrá alargue en el partido del miércoles en el Complejo Rentistas, y si siguen empatados, se decidirá el título del Uruguayo 2020 a través de la ejecución de penales.