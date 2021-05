Pablo López, entrenador

Proyecto Básquetbol, Liga de Paysandú

Llegó en el mejor momento posible a la NBA, siendo un base dominante en Europa. Hizo la progresión más natural que puede hacer un jugador de alto rendimiento. Llegó a un equipo que lo valora y que le va a dar lugar, especialmente en los minutos defensivos, y que sabe de la experiencia de Facundo como cerrador, ya sea creando juego o definiendo, donde todavía debe seguir mejorando. En estos playoffs va a hacer un aporte significativo. Lo agarra en un estado emocional maduro y responsable, sabiendo hacer mejores a sus compañeros. No es un rookie, es un jugador consolidado que le va a dar un salto de calidad en el aspecto defensivo al equipo.

Daniel Mágico Giacoya, entrenador

Formativas de Larre Borges

Está sobresaliendo en cosas que en la NBA no es común destacarse, como las asistencias y la defensa. Su punto débil sigue siendo el tiro de tres, pero es un jugador muy inteligente y se está adaptando a este nuevo juego. Es un básquetbol donde se adaptan las reglas para generar mayor espectáculo. Se limita la defensa para que el ataque saque ventaja, se fomenta el juego individual sobre el colectivo, y Campazzo, que viene de FIBA, es un especialista en lo otro: en el juego colectivo, el control de la pelota, el manejo de las defensas. Acá va a tener que tirar, pero creo que haciendo eso, va a mejorar sus asistencias. Si no toma esos tiros, el defensor no va arriesgar tanto y se va a limitar su capacidad pasadora. Ahí no hay vuelta.

Fernando Martínez, jugador

Club Atlético Goes

Está en un proceso de adaptación, como todos los jugadores que hacen un cambio brusco. Cambió de ciudad, de compañeros y se mudó con su familia a un nuevo lugar. Pasó de tener la pelota todo el tiempo en Real Madrid a otro rol, para el que, de algún modo, tiene que pagar derecho de piso. Para un primer año, su rendimiento es realmente llamativo. Está mejorando su porcentaje de triples, más de los costados que de frente al aro. En la NBA se juego mucho uno a uno y él va a tener que aprovechar eso y cada oportunidad que tenga de anotar. Me consta que pensó mucho la decisión de irse de Real Madrid. Jugar en la NBA es el sueño de todo pibe, es tocar el cielo con las manos.