Por primera vez en la historia, la selección uruguaya de básquetbol femenino 3x3 participará en un torneo preolímpico. Este miércoles comenzó la competencia, que se extenderá hasta el 30 de mayo en Graz, Austria. Este jueves debuta la celeste, representada por la capitana del equipo, Florencia Somma, junto con Victoria Pereyra, Sabina Bello y Aldana Gayoso, dirigidas por el entrenador Alejandro Gallego Álvarez. Competirán por la clasificación a los Juegos Olímpicos que se realizarán en julio y agosto en Tokio.

Las protagonistas

Florencia Somma es ala pivot, mide 1,75 metros de altura, tiene 33 años y juega en Malvín, equipo del que es capitana y que acumuló 15 títulos de la Liga Femenina de Básquetbol (LFB) consecutivos hasta 2017 y luego repitió en 2019. Además, es la primera preparadora física de un equipo masculino de primera división, también el playero.

Sabina Bello es compañera de Florencia en Malvin. Es ayuda de base, mide 1,75 y tiene 32 años. Es profesora de Educación Física y entrenadora de las formativas de Malvín. Pasó una temporada en la Liga Profesional de México y también jugó un tiempo en Argentina.

Victoria Pereyra es base, mide 1,72 metros y tiene 35 años. La última liga la jugó en Hebraica y Macabi. Este año defenderá a Lagomar, que por primera vez presenta un equipo femenino. Además, es la directora técnica de dos categorías formativas del masculino y de todas las formativas del femenino, hasta la sub 19, en ese club. Entrena selecciones desde 2017; fue la primera mujer en incorporarse al cuerpo técnico de la selección masculina de básquetbol, el mismo año en que fue la entrenadora de la selección femenina 3x3 que participó en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Jugó en Chile, Brasil y Argentina.

Aldana Gayoso, de 1,70 metros y 20 años de edad, juega en Defensor Sporting. En la última LFB disputó la final, en la que las violetas vencieron a las playeras. Fue elegida como la jugadora más valiosa de esa edición. Viene haciendo el proceso olímpico desde los Juegos Sudamericanos de la Juventud, en Santiago de Chile en 2017. Trajo dos medallas con el 3x3. En aquella edición de Santiago fue medalla de bronce junto con Emilia Larre Borges, Florencia Niski y Camila Panetta, y su actual compañera Victoria Pereyra era la entrenadora. En los Juegos Odesur de Cochabamba 2018, junto con Daiana Cartró, Camila Kirschenbaum y Lucía Schiavo, también consiguieron la medalla de bronce; en esa ocasión también las dirigía Vico Pereyra.

La competencia

La disputa del torneo estaba prevista para realizarse en Bangalore, India, del 18 al 22 de marzo de 2020 pero cambiaron la fecha y el lugar debido a la pandemia.

Las uruguayas están en el grupo A con Francia, Estados Unidos, Alemania e Indonesia, el grupo con más potencias, denominado “grupo de la muerte” por la Federación Internacional de Básquetbol Asociado (FIBA).

Solamente avanzarán de ronda las primeras de cada grupo. Un total de 20 equipos compite por tres puestos. Francia, Holanda, Japón, Italia, España, Hungría, Estados Unidos, Alemania y Australia son los favoritos según la FIBA.

Modalidad 3x3

El Ranking Mundial Individual FIBA 3x3 se lleva a cabo según los nueve mejores resultados en eventos respaldados por la FIBA de los últimos 12 meses. La importancia del evento en la red de competencia, los resultados del equipo y la puntuación individual del jugador o jugadora, junto con el rendimiento estadístico, son los que generan los puntos que acumula cada jugador en cada evento. Además de la actuación de las jugadoras, se premia también la actividad 3x3 en el país de cada federación nacional; por eso se clasificó Uruguay.

Una de las reglas de la FIBA para esta clasificación olímpica es un máximo de diez países por continente y un mínimo de 30 países diferentes. Este torneo tiene como uno de sus objetivos promover el básquetbol en países que no son potencias tradicionales en este deporte.

El 3x3 es un juego mucho más dinámico que el clásico 5x5. Es una adaptación del básquetbol tradicional a partir de la modalidad clásica del juego callejero. La idea de la FIBA era sumarlo a la competencia olímpica para 2024, pero el crecimiento que tuvo en el último tiempo aceleró el proceso.

Son partidos cortos, de diez minutos, en los que no hay pausas, por lo que la resistencia física juega un rol fundamental, en un estilo de juego mucho más intenso. Juegan tres en la cancha y hay un cambio que no determina el técnico sino las propias jugadoras. El entrenador no puede hablar ni comunicarse con las deportistas durante el partido.

“La unión y la dinámica del equipo es muy importante en esta disciplina”, dice Victoria Pereyra, quien considera que “cambia mucho con respecto al 5x5. Todas somos jugadoras de esa modalidad, pero al 3x3 lo venimos haciendo muy bien. Más allá de que no jugamos juntas, excepto Florencia y Sabina, todas logramos adaptarnos al juego de cada una, que sin dudas es totalmente diferente y lo venimos trabajando muy bien”.

La celeste

Uruguay debutará este jueves con dos partidos: a las 6.30 –hora uruguaya– enfrentará a Alemania y a las 11.30 a Francia. La segunda jornada de las charrúas es el sábado frente a Indonesia a las 6.30 y frente a Estados Unidos a las 11.30.

“Después de cinco años, volvemos a competir con una selección mayor en el torneo más importante de la historia del básquetbol femenino uruguayo”, destacó el entrenador Alejandro Álvarez. Con respecto a la competencia, Somma sostuvo que “nos tocó una serie muy dura con Francia, número uno en el ranking, con Estados Unidos, que es una potencia, con Alemania e Indonesia”. La capitana dio detalles de la preparación que, según dijo, afrontaron con muchas ganas y pasión, “pero sobre todo con ilusión y expectativa para tratar de ser competitivas y de buscar nuestra mejor versión, de volver a medirnos en el plano internacional después de varios años en que no competimos”.

La mejor versión

La preparación empezó a finales de abril. Desde entonces las cuatro jugadoras que representarán a Uruguay entrenaron todos los días, muy duro. Trabajaron lo físico, lo técnico táctico, hicieron scouting de las rivales y analizaron videos propios.

Previo al viaje, la diaria habló con Victoria Pereyra. “Estamos haciendo la mejor preparación que está a nuestro alcance, teniendo en cuenta que estamos en medio de una pandemia y debemos estar en modo burbuja para cuidarnos, porque ninguna de nosotras vive del básquetbol y tenemos que seguir trabajando y respetando las burbujas”, explicó.

Las jugadoras se sienten muy unidas y comprometidas, lo que es fundamental para poder llevar a cabo la dinámica en esta disciplina de 3x3. Pereyra y Somma ya compartieron un torneo muy importante como el que se aproxima: el Mundial de básquetbol femenino 3x3, en mayo de 2014 en Rusia, la primera vez que esta categoría estuvo en un mundial. “Sabemos cómo se viven este tipo de instancias, lo que es competir contra jugadoras de ese nivel, pero nos estamos adaptando mucho las cuatro. La dinámica es increíble y confío al cien por cien en que todas vamos a dar lo mejor por la selección, tal como lo hemos hecho cada vez que nos tocó representar a Uruguay. Estamos preparando lo mejor de nosotras porque queremos estar ahí”, afirmó Pereyra.

Sabiendo que se enfrentan a las rivales más duras, el objetivo principal es ser competitivas, dejar la mejor versión, trabajando duro en conjunto para generar el máximo nivel posible del equipo. “Somos conscientes de las diferencias que hay con los demás países. Nos tocó una de las peores series, la más fuerte: la propia FIBA la llama ‘la serie de la muerte’. Sabemos que la diferencia va a estar”, expresó Pereyra.

El hecho de jugar contra las principales potencias es una experiencia positiva para las basquetbolistas, que se enfrentarán a jugadoras de la WNBA. Las contrincantes son selecciones profesionales, integradas por jugadoras que viven del deporte.

En Uruguay la categoría femenina no sólo es amateur, sino que además la LFB uruguaya se fundó en 2017. Previo a esa competencia, se disputaba el Torneo Metropolitano Femenino Uruguayo, sólo en Montevideo y el área metropolitana, mientras que en el resto del país había torneos regionales.

“Para nosotras es único. Primero, es histórico ir a un Preolímpico con la selección femenina uruguaya. Es la primera vez, por lo que ya arrancamos ganando. Tenemos mucha ilusión, estamos muy contentas por poder jugarles de igual a igual, ser competitivas y dar nuestra mejor versión, dejar todo lo que tenemos por la selección”, finalizó Pereyra.

Teniendo en cuenta que las uruguayas se enfrentarán a las mejores del mundo, la participación en esta instancia es un antes y un después para el básquetbol femenino uruguayo, que tiene jugadoras de mucho nivel, con amplia trayectoria, que sabrán aprovechar esta experiencia para sumar y seguir creciendo.