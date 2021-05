Al final tiene razón Fernando Muslera, que el jueves después de mucho tiempo volvió a atender virtualmente a la prensa desde el Complejo Celeste, donde los futbolistas uruguayos comenzaron su preparación el miércoles: “Priorizo los partidos de Eliminatorias, que sabemos es el torneo más difícil del mundo. Es lo más importante, porque además hoy lo único estipulado cien por ciento son esos partidos. Luego se verá qué pasa con la Copa América”.

Es que en el medio, o apenas más adelante, queda la absoluta indefinición de la Copa América, que por más que Josema diga que “nosotros somos los peones, hacemos lo que nos dicen, si a nosotros nos dicen que la Copa América hay que jugarla acá, en el lugar que sea, vamos a tener que ir a jugarla ahí”, ya a dos semanas de su inicio es importante que se sepa dónde se va a jugar y con quiénes. El jueves el exgoleador rosarino y ahora secretario de la Conmebol, Gonzalo Belloso, dijo que “estamos en un proceso de análisis y definiremos la semana que viene. Hemos hablado con Chile, estamos con calma. Puede ser una parte en Chile o en Argentina”. Vale agregar, además, que si Chile sustituyera a Colombia, cambiarían las series, pero hagamos foco, igual que Muslera, en las Eliminatorias.

Con 11 en cancha

El jueves fue el segundo día de entrenamientos; a los seis del miércoles -Fernando Muslera, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Martín Cáceres, Diego Godín y Ronald Araújo- se sumaron Matías Vecino, Federico Valverde, Sebastián Coates, José María Giménez y Nahitan Nández. Trabajaron bajo las órdenes del profesor José Herrera, mientras Fernando Muslera hacía arco con Celso Otero. 11 futbolistas para armar un equipo.

Entre las llegadas del jueves se esperaba al sanducero Maximiliano Gómez, que no llegó porque no pudo salir de España, al dar positivo de covid-19. Maxi no llegó, pero sí llegó su mensaje a las redes sociales: “Lamentablemente he dado positivo de covid-19 antes de viajar a Uruguay. Tristeza por no poder acompañar a mis compañeros de selección pero siempre alentando y dando fuerza desde donde me toque estar. Gracias a las personas que se preocuparon por mi salud y me han mandado un mensaje de apoyo. Gracias a Dios me encuentro bien. Vamo arriba la celeste!”.

Estirar la lista

Al no estar el delantero del Valencia, se restringe la nómina de acompañantes en ofensiva de Luis Suárez y, seguramente, Johnatan Rodríguez, quien en la noche del jueves jugaba la primera final del campeonato mexicano. No pudieron venir Christian Stuani, por un problema muscular, ni Darwin Núñez, a quien se le realizará una artroscopia de rodilla. La maravillosa dupla Luis Suárez-Edinson Cavani no podrá estar en estos dos partidos de Eliminatorias porque el delantero del Manchester United tiene que cumplir con una suspensión de dos partidos por su expulsión ante Brasil en el Centenario en el último partido de la celeste en 2020.

Por esta razón es posible pensar que, en la lista final de los partidos de las Eliminatorias inmediatos, el próximo jueves 3 de junio en Montevideo ante Paraguay y el martes 8 de junio en Caracas frente a Venezuela, se sume algún otro delantero, para tener mayores reservas. También hay que recordar que Nahitan Nández está suspendido para el partido con los paraguayos.

En la mañana del viernes habrá un nuevo entrenamiento, mientras que el lunes ya empieza el régimen de concentración, con las últimas llegadas que seguramente serán Rodríguez y Martín Campaña. Luis Suárez llega a Uruguay el sábado y estará ya el lunes en esa sesión de doble horario que abrirá la semana de competencia.

De la lista de 24 reservados inicialmente, no se cuenta con Damián Suárez y Mauro Arambarri, que no serán convocados para estos dos partidos, ni con Núñez, Stuani y Gómez por razones de salud. Si a ello agregamos que Nández no puede estar en el primer juego de clasificatorias mundialistas, es dable esperar que se cite por lo menos a cinco futbolistas más, ya sea del medio local o incluso de clubes del exterior que acepten la solicitud aun cuando no haya sido hecha en tiempo y forma.

Para la Copa América, que se jugará sí o sí -Dentsu, 140 millones de dólares- sea donde sea, habrá una nómina más larga que alcanzará a 28 futbolistas, por lo que necesariamente habrá otros nombres.