Meghan, de 21 años, es estudiante de Medicina y anda en skate desde que tiene memoria. Su madre la acompañaba y la incentivaba en cada decisión. Su primo, compañero de aventuras y horas de skate, fue parte fundamental en su crecimiento, y su compañía. Porque el skate tiene mucho de solitario también.

Patinar es su forma de vida. No fue un cambio rotundo de un día para el otro. Hoy, sin embargo, no podría imaginarse la vida sin el skate y todo lo que ello implica. Da clases a niños que va organizando entre los entrenamientos y sus clases de facultad.

Meghan Mccubbin, en la pista Skate Park del Buceo. Foto: Natalia Rovira

En una disciplina dominada por hombres, Meghan nos cuenta: “Al comenzar tan chica y junto a mi primo, en ningún momento me di cuenta o me afectó el ser mujer. Por suerte, nunca me sentí excluida entre los chicos, es más, fue con quienes crecí y aprendí a andar; me motivaba más por ser una de las pocas mujeres”.

Su primera competencia fue en 2013, en el Sudamericano de Argentina, en Buenos Aires, donde usualmente va a competir. Obtuvo el primer puesto en la última etapa de la Liga de Skate de la confederación brasileña en Uruguayana en 2018. Fue cuarta en el Panamericano de Perú en Lima 2018. Medalla de bronce en los Juegos Sudamericanos de playa en Rosario en 2019, y en el campeonato Monster Energy en Buenos Aires en 2020.

Meghan Mccubbin, durante su entrenamiento semanal, en la pista Skate Park del Buceo. Foto: Natalia Rovira

Objetivos y sueños

“Patinar hasta donde me lo permita el cuerpo. Poder seguir viajando, representando al país, conociendo gente y disfrutando tanto como la primera vez”.

¿Qué consejo les daría a sus alumnos?

“Que no tengan miedo de agarrar un skate y probarlo, de andar, de caerse. Es parte del aprendizaje, gracia y esencia del skate, La actitud de compartir y el respeto, identidad y pertenencia”.

Meghan Mccubbin, en la pista Skate Park del Buceo. Foto: Natalia Rovira

La disciplina

El skateboard, skateboarding o monopatinaje es un deporte que consiste, básicamente, en deslizarse sobre una patineta al mismo tiempo que se realizan diferentes trucos o piruetas. El medio usado en esta disciplina es una tabla de madera plana, doblada en los extremos, con cuatro ruedas y dos ejes.

El skate nació en California entre los años 60 y 70, una época importante para los llamados “deportes extremos” como el surf. La idea del skateboard desde el inicio, fue usar una tabla similar a la de los surfers, pero en tierra.

Se considera tabla de skate la que mide alrededor de 32 pulgadas (83 centímetros) de largo por 8 pulgadas (19-21 centímetros) de ancho y cuya forma cóncava, con nose (nariz) y tail (cola) levantados, permite planchar trucos, principal función para la que ha sido concebida. Sus características solamente permiten patinar en suelo duro y liso, por lo que el skatepark es el lugar ideal para ello.

Existe la aplicación Skateuy, que brinda un mapa de todos los skateparks del Uruguay, su localización, tipos de obstáculos, dificultades, fotos con estados de las pistas, comentarios y votos de cada uno de ellos. Se calcula que en el país hay más de 50 skateparks.

Meghan Mccubbin con alumnos, en la pista Skate Park del Buceo. Foto: Natalia Rovira

