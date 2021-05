La segunda edición de la Súper Liga Americana de Rugby -primera que se completará y tendrá un campeón- se definirá el sábado 15 de mayo en el estadio Charrúa, cuando se enfrenten Jaguares XV, el favorito argentino, contra Peñarol Rugby, el equipo uruguayo que cumplió con su objetivo en este torneo.

El carbonero se había propuesto meterse entre los cuatro mejores al inicio de la temporada y, de ser posible, evitar un cruce inmediato con Jaguares. Conseguido el objetivo, Selknam fue el rival que tuvo por delante para meterse en la final. Duro escollo el equipo chileno, al que apenas pudo superar Peñarol por tres unidades, cuando el sábado el partido terminó 17-14.

Un tiempo para mí

Fue un primer tiempo de fantasía para el aurinegro, con un penal convertido por Martín Roger y los tries anotados por Conrado Roura y Tomás Inciarte -ambos convertidos por Roger-. El equipo uruguayo ganaba 17-0 al irse al entretiempo. Roura había anotado el primer try luego de cortar un pase del equipo rival y llevar la ovalada hasta el in-goal. Inciarte aprovechó una jugada maravillosa de Nicolás Freitas, que incluyó un globito tras jugar con su pie para recepcionar él mismo su propia patada, antes de asistir al número 13 para apoyar una nueva anotación.

Y el otro para ti

En el arranque de la segunda parte, Roger no estuvo fino con los pies y un par de fallos suyos fueron aprovechados por Selknam para anotar el primer try por intermedio de Matías Dittus y recortar a diez puntos la desventaja. Cuando todavía quedaban 15 minutos de juego, Santiago Portillo anotó un nuevo try y le dio incertidumbre al final del juego.

Por mucho ímpetu que pusieran los chilenos, Peñarol supo sufrir y sacar el triunfo para llegar a esta final, la primera en la historia de la SLAR, que se disputará el sábado 15 desde las 20.00 en el Charrúa.