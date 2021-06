No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La selección femenina ultima su preparación para afrontar dos partidos internacionales amistosos ante su similar de Puerto Rico este sábado en el estadio Centenario, a las 15.00 horas, y el martes 15 en el estadio Franzini a las 19.00.

No son frecuentes estos encuentros internacionales amistosos y tampoco lo fueron los partidos oficiales ya que los Sudamericanos, desde 1998 cuando Uruguay lo jugó por primera vez, fueron cuatrianuales y solo se tenían asegurados los cuatro partidos de las dos series iniciales. Las celestes jugaron por última vez ante Chile, como visitantes, en octubre del 2019 (Chile ganó 3-0 y 3-1). Como locales lo hicieron hace más tiempo, en setiembre de 2018 ante Argentina (Argentina 3-1 y Uruguay 1-0).

Las probables titulares

En principio fueron convocadas once jugadoras que se desempeñan en clubes del exterior y quince que lo hacen en el fútbol local. Sin embargo, para el primer partido no podrán jugar la mayoría de las “repatriadas”, sobre todo porque no les dará el tiempo para cumplir plenamente los plazos de cuarentenas. Recién en la revancha del martes el equipo titular saldrá de la elección que haga el entrenador Ariel Longo entre todas las convocadas.

En la práctica realizada el miércoles en el escenario de la Mutual Uruguaya de Futbolistas, en zona rural de Montevideo, se pudo apreciar una formación titular que, seguramente, será la base de lo que se verá en el Centenario: Sofía Olivera (R. Central) en el arco; Lorena Graña (Peñarol), Daiana Farías (Racing de Santander), Stephanie Lacoste (Oviedo) y Antonella Ferradans (Nacional) en defensa; Karol Bermúdez y Luciana Gómez, ambas de Nacional, en contención central; Stéfany Suárez (Peñarol) y Stephanie Tregartten (Amanecer de Paysandú) como externas más las delanteras juveniles Belén Aquino y Esperanza Pizarro de Peñarol y Nacional, respectivamente.

Esa tarde estuvieron en la otra formación, inicialmente, Josefina Villanueva (Nacional); Lorena Yaque (Liverpool), Yannel Correa (del español Juventut Almassora), Adriana Salvagno (Peñarol) y Valeria Colman (Nacional); Solange Lemos (Nacional) y Deyna Morales (Liverpool); Rocío Martínez (Atenas) y Cecilia Gómez (Nacional); Sofía Oxandabarat (Racing) y Keisy Silveira (Valdares Gala de Portugal).

Los signos de interrogación están abiertos para las presencias de la excelente volante sanducera Pamela González (Granada), la sauceña Sindy Ramírez (San Lorenzo), Carolina Birizamberri (River argentino), Wendy Carballo y Ximena Velazco (ambas de Inter) y, otra sanducera, Camila Barrios (Boca).

Solo trotó, en recuperación, Sofía Ramondegui (Peñarol) y fue baja Mariana Pion (Wanderers) por enfermedad.

Las rivales caribeñas

Las boricuas tienen para estrenar, sorpresivamente para nosotros, nuevo entrenador ya que el inglés Chris Brown sustituye al renunciante Juan Carlos Parra quien estuvo al frente cuando empataron 1-1 y le ganaron a República Dominicana 3-1 en febrero último como visitantes. En uno de esos partidos, con Parra enfermo, dirigió el asistente Elías Llabrés, quien continúa en esa función.

Brown, un ex jugador, tiene antecedentes dirigiendo en el fútbol femenino universitario de Estados Unidos y en la dirección de la selección de Guyana en las ramas masculina y femenina.

Las jugadoras de campo más destacadas, que están entre las nueve que se mantienen de los partidos en Santo Domingo ante Dominicana son la delantera Idelys Vasquez goleadora que ejecuta los tiros penales (Florida University, EEUU), las defensas Mirianée “Nené” Zaragoza (Bayamón), Kelley Johnson (libre) y Adriana Font (Mayaguez), las mediocampistas Laura Suárez (Levante, España) y Malina Pardo siendo las goleras disponibles Cristina Roque (Seminoles de Florida, EEUU) y Ann Varada.

Jessica Andino, la directora de Comunicaciones de la Federación Pertorriqueña de Fútbol, resalta la incorporación a su selección de Nicolette Driesse, ahora libre, y marca que jugó en Croacia y que fue suplente en el Orlando Priede cuando allí jugaba la crack brasileña Marta.

Llegaron a nuestro país 24 jugadoras del “Huracán Azul” como le llaman en su país a las selecciones masculina y femenina de Puerto Rico.

En los dos partidos en tierra uruguaya se disputará la Copa Banco de Seguros del Estado. Las árbitras del partido sabatino serán Anahí Fernández, Daiana Fernández, Belén Clavijo y Nadia Fuques.

No se permitirá acceso de público al Centenario pero habrá transmisión por AUF TV.