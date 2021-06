El exitoso andar de la selección mayor femenina en los dos partidos jugados con Puerto Rico en la fecha FIFA de junio es un hecho muy positivo, por el rendimiento al que se llegó en algunos períodos de los encuentros, por el resultado global de 8-1 –goleada 5-1 en el primero, jugado el sábado en el estadio Centenario, y en el 3-0 del martes de noche en el estadio Franzini– y, simplemente, por poder jugar luego de casi dos años de inactividad.

Ariel Longo, entrenador de la selección nacional desde 2015 y presidente de la gremial de entrenadores uruguayos –la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol–, pudo reunir, con el apoyo institucional de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), a las mejores jugadoras con actuación en clubes uruguayos y en clubes del exterior.

Más allá de que Puerto Rico es una fuerza menor en el panorama americano y mundial del fútbol femenino, la experiencia valió por sí misma ya que incluso se superaron las dificultades que creaba la pandemia, lo que llevó a que varias futbolistas no pudieran actuar en el primer partido porque debieron cumplir un período mayor de cuarentena.

Es cierto, Puerto Rico se ubica en el puesto 105 del Ranking FIFA y Uruguay está en la posición 74. Eso se reflejó en la cancha y en los resultados. Ahora, dicho sea de paso, Uruguay, por estas victorias, debería mejorar su posición en el ranking que se publicará el 25 de junio, ya no dependiendo, como es frecuente, de los ascensos y descensos de otras selecciones que juegan con mayor asiduidad.

Rendimientos opuestos

Resultó algo extraño, pero sucedió. El rendimiento de las uruguayas en los dos partidos no fue parejo. En un tiempo dejaron de desear y en otro fueron mucho mejores que el rival y resultaron contundentes.

En el primer partido eso fue clarísimo. Hicieron un gran primer tiempo, que ganaron 4 -0 con buen aporte colectivo y destaques individuales de la mediocampista duraznense Karol Bermúdez y las delanteras Esperanza Pizarro y Belén Aquino. Se decayó inexplicablemente en el segundo tiempo, que se empató 1-1 y donde hubo poco lucimiento colectivo e individual.

En el partido del martes fue al revés. Un primer tiempo flojo, en un trámite que se tornó parejo, cortado, sin elaboración de juego, y que terminó 0-0. Y hubo una levantada evidente en el segundo tiempo, en el que fue un factor dinamizante las buenas incorporaciones de la volante Ximena Velazco, la sanducera Stephanie Tregartten y la decisiva de la palmirense Esperanza Pizarro. El 3-0 llegó como consecuencia de ese crecimiento general del rendimiento del equipo.

Observación al margen: la transmisión de AUF TV –excelente aporte–, que permitió ver el partido en tanto la entrada de público estaba vedada, pecó de cierto montevideanismo al caracterizar a algunas futbolistas por los clubes que defienden ahora, lo que no está mal, pero olvidando 90% de dónde jugaron antes. Valga un ejemplo: en el segundo tiempo se perdieron de hacer el destaque de la presencia de Ramondegui y Pizarro, las dos palmirenses que vienen jugando juntas desde el fútbol infantil, donde defendieron al equipo de niñas de Cerro Oriental de Carmelo y ya como juveniles y mayores al muy meritorio club femenino Palmirense, que actúa en el ámbito de la Organización de Fútbol del Interior (OFI). Eso no obsta –al contrario, obliga por merecida– la mención positiva que se debe hacer de la presencia de Adriana Herrera como nueva comentarista. Como exjugadora de diversos clubes en el país, en la selección nacional y en Chile, trasuntó el conocimiento profundo que tiene del fútbol femenino en general y de todas las jugadoras en particular. Un gran acierto su incorporación en la función de periodista, para la que se formó mientras era jugadora.

El entorno negativo

La selección entrena y está muy bien. Lo que es negativo es su entorno, y hablamos del fútbol femenino en general.

En el fútbol de niñas –del que surgieron la mayoría absoluta de las integrantes de la selección mayor y ni que hablar de las juveniles– hace un año y medio que no han tenido actividad salvo muy contadas excepciones. Tampoco hay un futuro diagramado, aunque sea hipotético. Los Campeonatos Nacionales de selecciones de las 65 ligas de Organización Nacional de Fútbol Infantil ni se nombran. Tampoco los Campeonatos Nacionales de clubes. No hay políticas alternativas que ayuden a las niñas que quieren jugar fútbol en todo el país en sub 13, sub 11 y sub 9. Ahora mismo las niñas –y los niños, obvio– concurren a escuelas (cerradas normalmente) pero no participan en sus canchas infantiles abiertas. Los daños que se producirán con esta inactividad son incalculables a futuro.

Tampoco ha habido actividad juvenil en el fútbol femenino en todo lo que va de 2021, ni en AUF ni en OFI.

Y en la categoría absoluta –en medio de actividad de casi todos los días en Primera A y en la Liga de Ascenso en el fútbol masculino– no ha comenzado ni se atisba una fecha para arrancar con la temporada 25. La asimilación del fútbol femenino a las divisiones juveniles masculinas es poco entendible, pero se usa como argumento del receso ya de seis meses (“empezaremos ni bien comience el fútbol juvenil –masculino–)”.

En pandemia ya jugó su 24º campeonato el fútbol femenino de la AUF. Exitosamente, con todos los protocolos, sin público masivo y muy pocos casos de covid en jugadoras. ¿Por qué ahora no? Parece que el virus ataca a las mujeres más que a los hombres. Hay alguna pizca de discriminación machista en esto. Cuesta creer que no.

En estos días aún no hay fecha anunciada de un previsible comienzo de la 25ª temporada consecutiva ni en mayores ni en juveniles.

El futuro: las selecciones juveniles y sus Sudamericanos

Es un tema para ocupar el centro de la atención en los próximos días. Resumamos: la Confederación Sudamericana ha ido difiriendo el final del Sudamericano Sub 20 del 2020. Recordamos: Uruguay, en una excelente actuación, clasificó, en marzo del año pasado, a la ronda final de cuatro junto a Colombia, Venezuela y Brasil. En estos días surgió una fecha: se jugaría del 16 al 22 de agosto. Longo y todo el equipo estará enfocados en esta actividad en los próximos días.

Por otro lado, está el equipo responsable de la sub 17, cuyo torneo se jugaría en nuestro país, en principio, entre finales de agosto y setiembre. Los entrenamientos se reanudaron con la conducción del entrenador Daniel Pérez el 26 de mayo, luego de una paralización desde comienzos de abril. En realidad, ahora, y siguiendo las pautas de la Conmebol y FIFA, se preparan para jugar un sub 18 (y el sub 20 será un sub 21). En tanto, el torneo normal próximo será el año siguiente; están trabajando con las nacidas en 2003 y 2004 y también incluyen jugadoras de menor edad, las nacidas en 2005, 2006 y 2007, o sea, las que están cumpliendo 14, 15 y 16 años.

Por ahí estará el centro de la actividad de selecciones en este año, aunque también se gestionan partidos para la fecha FIFA de setiembre para la selección mayor. Están en el radar Bolivia y Perú, pero al final capaz que sale jugar con Paraguay.

Detalles

Estadio Centenario, sábado 12 de junio de 2021

Árbitra: Anahí Fernández. Asistentes: Daiana Fernández y Belén Clavijo. Cuarta árbitra: Nadia Fuques.

Uruguay (5): Sofía Olivera (60’ Josefina Villanueva); Lorena Graña (60’ Rocío Martínez), Daiana Farías, Stephanie Lacoste, Antonella Ferradans (86’ Solange Lemos); Karol Bermúdez, Luciana Gómez (74’ Ximena Velazco); Stéfany Suárez (74’ Cecilia Gómez), Stephanie Tregartten; Belén Aquino, Esperanza Pizarro (60’ Keisy Silveira). Suplentes: Verónica Ribeiro (g), Yannel Correa, Sofía Ramondegui, Valeria Colman, Camila Barrios, Sindy Ramírez. DT: Ariel Longo.

Puerto Rico (1): Cristina Roque, Adriana Font, Kelley Johnson, Marcela Robinson, Bryana Pizarro, Laura Suárez, Neila Pérez, Malina Pardo, Idelys Vázquez, Lara Coto, Gabrielle Cimino. Suplentes: Jlo Varada (g), Brooke Hart, Adriana Tirado, Imani Morlock, Marianeé Zaragoza, Ashley Johnson, Rachel Blanken-Ship, Daniela Nelson, Sophia Muetterties, Madison Coxx. DT: Chris Brown.

Goles: 4’ Esperanza Pizarro (U), 14’ Belén Aquino (U), 30’ Belén Aquino (U), 34’ Karol Bermúdez (U), 57’ Daiana Farías ‒EC‒ (PR), 59’ Stefany Suárez (U).

Estadio Franzini. Martes 15 de junio de 2021.

Árbitra: Nadia Fuques. Asistentes: Luciana Mascaraña y Adela Sánchez. Cuarta árbitra: Anahí Fernández.

Uruguay (3): Sofía Olivera; Rocío Martínez (63’ Lorena Graña), Yannel Correa, Sofía Ramondegui, Valeria Colman (78’ Solange Lemos); Camila Baccaro (46’ Ximena Velazco), Pamela González; Cecilia Gómez, Sindy Ramírez (46’ Stephanie Tregartten); Wendy Carballo (46’ Esperanza Pizarro), Carolina Birizamberri (83’ Belén Aquino). Suplentes: Josefina Villanueva (g), Verónica Ribeiro (g), Stephanie Lacoste, Karol Bermúdez, Stefany Suárez y Keisy Silveira. DT: Ariel Longo.

Puerto Rico (0): Jlo Ann Varada; Madison Cox, Imani Morlock, Kelley Johnson (70’ Belerica Oquendo); Ashley Johnson (70’ Bryana Pizarro), Gabrielle Cimino (70’ Malina Pardo), Laura Suárez (70’ Rachel Blanken-Ship), Sofía Muetterties (70’ Nelia Pérez); Nickolette Driesse; Karina Socarrás, Idelys Vázquez (82’ Adriana Tirado). Suplentes: Cristina Roque (g), Brooke Hart, Marianeé Zaragoza, Marcela Robinson, Adriana Font, Lara Cotto. DT: Chris Brown.

Goles: 48’ Esperanza Pizarro, cabeceando hacia atrás un envío de Sofía Ramondegui que le llegó al área desde el medio de la cancha. 71’ Carito Birizamberri, culminando con un bombazo desde afuera del área la mejor jugada del partido, con maniobra inicial de Pizarro pasando a Cecilia Gómez, quien habilitó a la autora. 86’ Pamela González, con un estupendo tiro libre desde el costado izquierdo del área para colocar la pelota en el ángulo más lejano.