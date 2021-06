No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Un viaje a California

Este domingo se dirimió el último duelo de primera ronda de los playoffs de la NBA que quedaba pendiente. Rompiendo con la lógica de los restantes seis partidos de la serie, Los Angeles Clippers vencieron a Dallas Mavericks como locales. En todos los partidos anteriores había ganado el equipo visitante.

Las brillantes actuaciones de Luka Doncic probaron ser insuficientes para depositar a su equipo entre los ocho mejores de esta temporada. En este caso, 46 puntos y 14 asistencias en su cuenta personal no pudieron detener a los Clippers, con un aporte colectivo mucho más valioso.

El equipo angelino supo parar defensivamente a su rival sobre la recta final del juego, cuando más hacía falta, y tuvo a Kawhi Leonard, con 28 puntos, 10 rebotes y 9 asistencias, como su jugador más determinante.

Ahora, Utah Jazz espera por los Clippers en una serie que comenzará el próximo martes en Salt Lake City.

Por la misma Conferencia Oeste, Denver Nuggets visitará este lunes a los Phoenix Suns para dar inicio a la otra semifinal. Todos los cruces son al mejor de siete partidos.

No duermas hasta Brooklyn

Desde los Beastie Boys, que cantaban No sleep till Brooklyn, no existe en ese barrio un trío más popular. Aunque a diferencia de los mentados hiphoperos, ni Kevin Durant, James Harden o Kyrie Irving, ni el equipo en el que juegan actualmente, los Brooklyn Nets, se formaron y crecieron en Nueva York.

La franquicia que se fundó en Nueva Jersey nunca obtuvo el título de la NBA, pese a haber llegado a las finales en dos ocasiones. Ahora están camino a la que podría ser su temporada más importante en la historia.

Con victoria comenzaron la serie sobre Milwaukee Bucks el sábado y volverán a enfrentarse este lunes, no sin preocupaciones. James Harden, pese a la victoria de su equipo, sólo pudo jugar 43 segundos antes de retirarse lesionado. Ya se sabe que no estará este lunes, pero no se sabe cuál es la entidad de esta recaída, en una lesión que ya lo mantuvo fuera del equipo durante varios partidos de la temporada regular.

En Filadelfia, Trae Young hizo destrozos con 35 puntos y 10 asistencias, incluyendo un alley-oop exquisito para ponerle la tapa al partido, que se cerró 128-124. Los Halcones fueron visitantes pero pegaron primero contra el mejor equipo de la temporada regular en la Conferencia Este. Volverán a jugar el martes.