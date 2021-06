Mikael Aprahamian es el octavo clasificado a los Juegos Olímpicos por Uruguay. La noticia se confirmó este martes, cuando la Federación Internacional de Judo publicó las listas oficiales tras la última actualización del ranking. Mika, que ocupa el lugar 82 del ranking olímpico en la categoría -81kg, obtuvo el cupo continental para representar a la celeste en Japón, tierra donde nació su deporte. En japonés, judo significa “camino de la suavidad”, pero este camino no ha sido suave para el menor de los Aprahamian.

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Río 2016, Mika perdió el cupo continental a último momento, situación que favoreció a su hermano mayor Pablo, quien pudo concurrir. Esta vez, en un ciclo prolongado por la pandemia, trabajó durante cinco años para llegar a este momento, y no fue hasta el martes que confirmó su suerte. “Lo vi y no lo podía creer hasta que me lo confirmaron”, dijo a Garra el judoka, recién enterado de su logro. Cuesta poner en palabras un momento tan deseado y que ya le había sido esquivo. “Una mezcla de emociones. Me puse a llorar, a reír, a esperar que me digan algo, no sé. La verdad que genial”, contó.

Aprahamian contó que en esta etapa de su carrera, con 33 años, se siente pleno, y sin importar los resultados, “lo estaba dando todo”. Agregó que se estaba sintiendo muy seguro compitiendo. “Estoy haciendo las cosas muy bien”, valoró. Ese trabajo dio sus frutos y lo llevará a cumplir su sueño.

Será la sexta presencia olímpica del judo celeste, mientras que Aprahamian será el séptimo judoka olímpico uruguayo. El deporte se introdujo al programa olímpico en 1964, no repitió en 1968, pero desde 1972 ha estado de forma ininterrumpida. Para Uruguay, el debut fue en Barcelona 1992 de la mano de Jorge Steffano, quien repitió en Atlanta 1996, acompañado por Willian Bouza. En Sídney 2000 se dio el mejor resultado para el país en la disciplina, cuando Álvaro Paseyro fue 5º y obtuvo diploma olímpico. Luego de un par de ediciones sin presencia, Juan Romero clasificó a Londres 2012 y Pablo Aprahamian llegó a Río 2016.

Los Juegos Olímpicos se inaugurarán el próximo 23 de julio y tendrán su cierre el 8 de agosto.