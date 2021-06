No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Ayer el Estadio Centenario lucía espectacular. El sol acompañó durante toda la jornada a las charrúas, jugadoras de la selección que nunca habían disputado un partido en el Estadio Centenario. Fue contra Puerto Rico, el segundo país que visita a Uruguay en su máximo estadio para jugar al fútbol femenino.

La única vez que una selección de mujeres había disputado un encuentro en nuestro mayor establecimiento futbolístico fue en 1997, un año después de la fundación del fútbol femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Hace 24 años la celeste se enfrentó en esta misma cancha ante Canadá. En ese tiempo y espacio estuvo Silvia Arébalo, la primera jugadora de fútbol uruguayo fichada en AUF. Silvia no se imaginaba que desde ese partido las mujeres no habían vuelto a pisar el estadio de todos los uruguayos.

Al preguntarle si recordaba sobre la vez que pisó el pasto rodeado por la América y la Olímpica, la Amsterdam y la Colombes, dijo que jamás se olvidaría de ese día. “Fue una vivencia maravillosa, nosotras no teníamos experiencia. Tenían una número 10 que era imposible bajarla. Pisar el Centenario es algo difícil de explicar. Y jugar contra una selección de otro país es algo maravilloso”. Ese día Uruguay perdió 3-0.

Este sábado, con doblete de Belen Aquino, y tantos de Esperanza Pizarro, Karol Bermudez y Stefany Suárez, golearon 5-1 a Puerto Rico. Estas jugadoras convirtieron sus primeros goles en la selección mayor. Las deportistas estaban sumamente felices por este partido, que significó un nuevo paso para las mujeres uruguayas en el fútbol. “Es un placer muy grande y un honor jugar en el estadio Centenario”, dijo su compañera Sthepanie Lacoste previo al encuentro.

Entre titulares y suplentes estuvieron las internacionales Sofía Olivera, que juega en Rosario Central, Yannel Correa de Joventut Almassora, Xime Velazco de Inter de Porto Alegre, Camila Barrios de Boca Juniors, Sindy Ramírez de San Lorenzo y Keisy Silveira Valadares de Gaia de Portugal.

La presidenta de la Asociación Uruguaya de Fútbol Femenino también vio por primera vez a sus mujeres jugando en el Centenario y se mostró encantada durante el partido. Valentina Prego, que no había visto partidos de fútbol femenino al pie de la Torre de los Homenajes desde que ocupa su rol en la AUF, dijo a Garra que el hecho de jugar en este recinto fue una muestra de apoyo institucional. “Son las señales que el fútbol femenino necesita, es un hecho simbólico muy importante jugar amistosos en este estadio y brindarles las condiciones, tanto a la selección Uruguaya como a la de Puerto Rico, para que el partido tome el estatus que tiene que tener”, aseveró.

Lo que se viene

Según explicó Valentina, a nivel de selecciones seguirán en la misma línea de trabajo que desde el 2019. La intención es jugar la mayor cantidad de partidos con la selección mayor como preparación para la Copa América. “El año pasado no pudimos jugar por la pandemia, porque no nos permitían traer equipos rivales, este año la idea es poder jugar por lo menos dos fechas FIFA más, que son las que ya están pautadas”, expresó.

En cuanto a las selecciones juveniles ya comenzaron a entrenar las sub 17 y sub 20 de forma estable, está prevista una competencia para el segundo semestre, en agosto-setiembre. Además de la preparación para el próximo Sudamericano que se llevará a cabo en el verano.

A nivel de liga los clubes ya empezaron a entrenar y apenas estén dadas las condiciones por disposición del gobierno comenzará la competencia. Este año en cuatro categorías, mayores, sub 19, sub 16 y sub 14. La 14 es la novedad, “ya se venía desarrollando como parte de la liga de desarrollo de Conmebol, pero la idea es incorporarlo como competencia oficial de AUF”, explicó.