La tercera etapa del Campeonato Uruguayo “Copa Gabriel López” quedó diferida para el fin de semana del 25 y 26 de este mes porque hay varias futbolistas que se encuentran abocadas a los encuentros de la selección celeste ante Chile en Santiago.

La etapa postergada no es una más: en ella se deberán enfrentar Nacional, como local, ante Peñarol y son los dos clubes que, por la calidad de sus integraciones, están llamados a conquistar el logro máximo, más allá de que, hasta ahora, jugadas las dos etapas iniciales, Fénix les comparte la primera posición, los tres con 6 unidades ganadas.

La Segunda División, ¿más atractiva?

En la B son 15 clubes en competición mientras en la divisional principal son 10. Tal vez no sólo por la cantidad de participantes, el torneo de ascenso parece más interesante. No hay favoritos clavados, al contrario, parece una lucha abierta por dos ascensos entre varios. Los favoritos irán saliendo a medida que el torneo avance en sus dos series. Torneo a torneo aparece como más interesante, más atractivo, hay más paridad.

Su formato también es especial. En la segunda fase se juntarán en un torneo de siete etapas los cuatro primeros de cada serie. Eso será para alquilar balcones. Pasado el primer filtro, la calidad general levantará aún más.

Repasamos resultados de la primera etapa.

Serie 1: Progreso 0-2 Boston River, Canadian 0-2 Udelar, Montevideo City Torque 10-0 Keguay y San José 5-1 Rampla.

Serie 2: Parque del Plata 3-0 Juventud, Cerro 0-4 Wanderers y Rentistas San Jacinto 5-0 Plaza Colonia. Libre: el fusionado Villa Española Cimarrones.

El programa de partidos

Habrá un encuentro el sábado, por la Serie 2, Villa Española Cimarrón vs Cerro (Complejo la Familia, 16.00).

Los seis partidos restantes se juegan el domingo. Para seguir con la Serie 2 veamos los cruces. Plaza-Parque del Plata (Parque Milton Gonnet, en Colonia, 15.30) y Wanderers-Juventud (Complejo Devoto, 14.30). Tiene fecha libre Rentistas San Jacinto. Por la Serie 1 son cuatro encuentros: Progreso-Montevideo City Torque (Parque Ancap, 09.00), Boston River-Canadian (Complejo Boston River, 15.00), Rampla Juniors-Udelar (E. Olímpico, 15.00) y Keguay-San José (cancha de Keguay, en Toledo, 15.00).

No arrancan en el interior

La 19ª Copa Nacional de la Organización del Fútbol del Interior tampoco comenzará este fin de semana por problemas administrativos. Unos dicen que es responsabilidad de la propia OFI y otros derivan la causa a problemas burocráticos de la Secretaría Nacional del Deporte.

Lo cierto es que el torneo de los más de 30 clubes no empezó el fin de semana pasado y tampoco se iniciará en este. Y tampoco lo hará el 9º Torneo Sub 16 por la misma razón del faltante de los permisos médicos (la famosa ex “Ficha Médica”). Esto último es raro por una razón fuerte: existe un comunicado emitido por el Ministerio de Salud Pública, del 7 de julio de este año, que dice lo siguiente: “…se mantiene vigente la no exigencia de los certificados de aptitud física de niños, niñas y adolescentes hasta que termine la emergencia sanitaria”. Si OFI se acoge a esta resolución, es asunto solucionado, al menos para el torneo Sub 16.