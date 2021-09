No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

En un rincón de Barcelona, Nicolás Fernández Mega diseña las camisetas del Club Social y Deportivo Villa Española, que lanzó su séptimo modelo del año en este mes especial de visualización, reflexión y acción. Nicolás es un creativo publicitario que ama el fútbol, así se define, que entiende al fútbol como un motor de cambio, y que por eso llegó a Villa Española donde, dice, “el fútbol no son 90 minutos, hay responsabilidades sociales y eso tiene que verse reflejado en la camiseta”.

Las siete casaquillas históricas que Nicolás nombra en su relato son la original amarilla y roja, que es un collage de todas las camisetas que el equipo vistió en Primera División, la alternativa violeta, devolviendo el color original del club, que representa los colores de la Segunda República Española; un homenaje a los primeros vecinos del Campo Español. Algo similar pasa en la alternativa de los arqueros, donde flamean banderas con esos colores; en la titular de los guardavallas se reproduce el himno del cuadro, que los jugadores y la gente cantan cuando gana, en homenaje a esa gente que no pudo ir a las canchas durante la pandemia. Villa Española volverá a debutar en el campeonato con una casaca especial. En la primera rueda, cuando enfrentó a Progreso en el Obdulio Varela, utilizó la referente a la Marcha del Silencio: “La camiseta de la Marcha del Silencio fue hecha sabiendo que este año la Marcha no se iba a realizar. Entonces en la camiseta está esa gente que cada año lleva las pancartas en la marcha más pacífica que se conoce, reclamando nada más ni nada menos que justicia, no hay causa más noble que declarar sobre los derechos humanos. Eso estuvo tanto en el pecho de la camiseta como en los dorsales, donde se lee Verdad, Memoria y Justicia. La idea era que la Marcha estuviera representada y que saliera a la cancha. Generar esa discusión, esa es la idea”.

Para contar sobre la nueva camiseta de Villa Española, que en uno de sus detalles dice “Villa Diversidad”, Nicolás plantea que puede compartir cierta mirada romántica de la diversidad, pero que a veces nos quedamos en la celebración y hace falta hablar de derechos y de igualdad. La camiseta es un homenaje a Wilson Oliver, exfutbolista del club, homosexual: “Tuve la oportunidad de juntarme con él en Barcelona y los jugadores tuvieron una charla con él vía Zoom estos días. La camiseta es un homenaje a Wilson, porque lo que no debería costarle a nadie nada, a él le costó abandonar el fútbol, abandonar su carrera”.

“Primero se piensa la moldería, el tema del cuello, las mangas, los laterales, los puños”. Cada parte de la camiseta se piensa antes del diseño, dice Nico. Y habla del taller en Montevideo como “sus ojos”. Además, es la camiseta de más bajo costo del Campeonato Uruguayo, y para lograr eso se necesita un equipo, paradójicamente. “Esa es una decisión de Villa Española y es algo que también se piensa al momento de confeccionar. Lo mismo pasa con los colores del club, la idea es respetar los colores originales”.