El nuevo entrenador de la Selección Uruguaya, Diego Alonso, que se encuentra comenzado el período de entrenamiento de cara a los partidos por Eliminatorias, habló con el programa Último al Arco de la radio Sport 890, lo que supone un nuevo estilo en el vínculo entre el mandamás de la selección y la prensa. Durante estos períodos de trabajo, Óscar Tabárez solo se comunicaba con la opinión pública a través de conferencias de prensa a las que todos los periodistas podían asistir y que eran distribuidas a todos los medios por la secretaría de prensa de la selección, democratizando el acceso a la palabra del entrenador.

Diego Alonso continúa trabajando de cara a los partidos por Eliminatorias con un selectivo de juveniles. En la entrevista radial, mencionó estar satisfecho y agradecido con los chicos juveniles que están practicando, por la disponibilidad que han tenido y el trabajo que hizo la AUF para poner en funcionamiento algo que no se había hecho hasta el momento.

El nuevo entrenador de la Selección Uruguaya, sostuvo que esta forma de trabajar se va a realizar con frecuencia, y además no descartó que esté observando a estos jóvenes para que a futuro puedan integrar la selección. “Además de la ayuda que nos están brindando para trabajar los ejercicios de forma más ágil, también los estamos conociendo, tenemos la posibilidad de observarlos para que el día de mañana integren la selección mayor”, reveló.

Por otra parte, se le consultó al entrenador sobre la situación de Ronald Araújo. El FC Barcelona hizo público que el zaguero tiene el alta médica luego de su operación (https://ladiaria.com.uy/garra/articulo/2022/1/ronald-araujo-fue-intervenido-quirurgicamente-con-exito/) y podrá estar disponible para el próximo partido del blaugrana.

“Lo manejamos desde el primer momento, médicos de la AUF conversaron con el cirujano que lo operó y ya sabíamos la evolución que iba a poder tener luego de la operación. Salió con éxito y está con alta. El jugador está habilitado”, dijo Alonso, pese a señalar que no quería hablar de particularidades de otros jugadores. No lo hizo al ser consultado sobre quién será el capitán, aunque informó que fue él quien lo eligió, ni en el caso de Nahitan Nández, sobre quien no aclaró si la determinación de no considerarlo tiene que ver con la denuncia por violencia de género o con un tema deportivo.

De todos modos comentó sobre algunos casos. Por Edinson Cavani, se mostró complacido con que haya vuelto a jugar. Por otra parte, comentó que entiende que Nicolás De La Cruz es un jugador muy importante para la selección. De Brian Rodríguez informó que no haberlo tenido en cuenta fue una decisión y no un problema de comunicación como se rumoreaba, “observamos todo de los jugadores, cada detalle, y entendimos que no tenía que estar”, manifestó.

Equipo completo

Sobre la incorporación del profesor Óscar Ortega a los entrenamientos, el Tornado informó que se va a dar al mismo tiempo que lleguen los jugadores del Atlético Madrid.

Nuevamente destacó la importancia de contar con él en el equipo, aunque aclaró que su trabajo no se va a desarrollar en una preparación específica de pocos días como es el caso de las Eliminatorias. Será parte de un proceso más largo que incluye análisis de datos, estudiar hasta el más mínimo detalle a la hora de entrenar para no fallar y no cometer errores, entre varias otras cuestiones que llevan tiempo. Alonso recordó que el profe Ortega, en cuanto a cargas y recuperaciones a nivel fisiológico, es de los mejores del mundo, “a mi entender el mejor”, dijo, y “desde ese lugar es impresionante a la hora de la preparación estratégica a nivel de recuperación de lesión, y de activación”, agregó.

Además destacó que se trata de una persona muy motivadora, que suele acompañar muy de cerca a los jugadores, no solo en lo físico sino también en lo personal, por lo que tiene un rol fundamental en esta selección.

“Lidera el grupo del departamento físico donde está Guillermo Souto y Guilherme Rodrigues, como encargado del análisis de rendimiento, eso nos permite tener toda la información de los jugadores tanto de acá como del extranjero y hacer nuestras evaluaciones previas para tomar decisiones en cuanto a lo que queremos”, contó.

Sobre la presencia del fisiólogo Guilherme Rodrigues, declaró que es “necesario en los equipos de alto rendimiento en la actualidad”.

El DT sostuvo que se requiere el trabajo de alguien con esta especialización a nivel físico, porque es un área que ha tomado un rol fundamental en el fútbol profesional, ya que se deben analizar las cargas, basándose en la lectura del gps y lo vinculado con la alimentación, “ellos trabajan analizando la carga intensiva y extensiva, indicando cuándo se deben consumir carbohidratos, previo a cada carga, etcétera, son especialistas del comportamiento fisiológico de cada jugador, es una herramienta tremenda que se utiliza al más alto nivel”, expresó.

Cada vez más cerca

A 16 días del primer partido por Eliminatorias ante Paraguay, hay jugadores que llegarán a los entrenamientos de la selección sin tener actividad.

En cada uno de los casos, el cuerpo técnico evaluó las actividades previas que tuvieron en los distintos equipos, “a los que sabíamos que estaban acá, los invitamos para observarlos para ver cómo era su actualidad, cómo estaban y así poder sacar conclusiones de información que nos permita estar más capacitados para poder tomar decisiones”, contó Alonso.

Sin nombrar particularidades, informó que en algunos casos se logró hacer gestiones para que jugadores lleguen dos o tres días antes. El único futbolista que ya estuvo entrenando con el seleccionado de juveniles es Sebastían Sosa.

Su forma de trabajo

Alonso diferenció la planificación puntual de su método de trabajo. Expuso que no empezó a preparar lo que creía que había que hacer cuando fue elegido para este cargo, sino desde antes, porque sabía que en algún momento podía llegarle la oportunidad, ya que había tenido tres propuestas de tres países diferentes.

“Me preparé con tiempo hablando con preparadores, entrenadores, fisiólogos ayudantes de campo y directivos que han trabajado a nivel de selección, para ir viendo qué es lo que se hace en la actualidad, cómo se toman los controles, y para la planificación teníamos una idea muy detallada y de a poco se va utilizando”, manifestó.

Insistió con que ya tuvo contacto con todos los jugadores a los que les transmitió su idea de trabajo. “Que el equipo pueda verse como yo quiero no sé cuánto va a tardar, va a depender de muchos aspectos. Lo más importante hoy es el resultado, no quita que no quiera poner mi impronta, pero va a depender de un montón de factores”, agregó y demostró estar a gusto con los jugadores, que recibieron de buena manera su llegada. “Nos recibieron en sus casas o por teléfono, y si antes de firmar estaba seguro de ser el entrenador de la selección, después de hablar con ellos mucho más. Me confirmaron que mi decisión era la correcta, estoy muy tranquilo (...) han dado mucho y tienen mucho para dar en el presente y el futuro”

Que sobre y no que falte

Son 50 los jugadores que forman parte de la reserva del nuevo entrenador.

Alonso reservó a siete arqueros. Por lesión no está en la lista Fernando Muslera. Pero por la época en la que nos encontramos, sucede que solamente uno o dos de los goleros están teniendo actividad, por eso se reservaron siete. “Vamos a citar a cuatro arqueros, previendo mezclar jugadores experientes, con carreras más dilatadas, y jugadores jóvenes que creemos mucho en ellos y pueden llegar a ser arqueros hoy y más adelante, por eso vamos a trabajar con cuatro arqueros. Ellos lo entendieron y estuvieron agradecidos con la posibilidad”, dijo Alonso, que si bien no tiene resuelto quién protegerá la valla celeste, tiene una idea a la que se aferrará, -o no- los días previos a los partidos. Pese a citar a cuatro, luego serán tres los que integren la nómina oficial, el mínimo que FIFA solicita a las selecciones.

En este sentido, contó que para observar el desempeño de los jugadores en sus clubes, el cuerpo técnico divide el tiempo e intentan visualizar a todos. Para eso es fundamental el departamento de análisis, que está permanentemente controlando las situaciones de los futbolistas, “en lo que nosotros creemos que tiene que tener ese futbolista en su función, cuáles deben ser sus comportamientos más importantes. Somos sus entrenadores los 365 días del año, pueden cambiar de club, de partido político o de religión, pero no de selección, tenemos que estar pendientes de ellos todo el año” explicó el DT.

Saber mirar

De cara al encuentro ante Paraguay, Alonso opinó sobre el entrenador Gustavo Barros Schelotto. Admiró su impronta, “es reconocido, es muy buen entrenador, que hace un buen trabajo y tiene un estilo de juego particular, que no cambia más allá de cómo se pare en la cancha”, y aprovechó a dejar en claro que para él es más importante el comportamiento de los entrenadores que la formación en la cancha. Explicó que su foco está en qué tipo de cambios hacen cuando van ganando o perdiendo, cuando son locales o visitantes, “ya sea con la postura del equipo o los cambio son movimientos, creo que ahí está el estudio que tenemos que hacer para poder contrarrestar o potenciar lo que creemos que tenemos que hacer”, finalizó.