El tenista serbio Novak Djokovic, que todavía puede ser deportado por el ministro de Sanidad de Australia, fue acusado de haber falsificado los resultados del test de covid-19, y de no haber resultado positivo a la enfermedad, puesto que Australia permite ingresar al país a no vacunados si en los meses anteriores al ingreso fueron contagiados con el virus.

El Ministerio de Sanidad de Australia está analizando la situación de Nole, que será admitido o reportado definitivamente. Se espera que la determinación se tome antes del jueves, día del sorteo del Open de Australia.

A través de un comunicado que publicó este miércoles en sus redes sociales, Djokvic explicó que concurrió a un partido de baloncesto en Belgrado el 14 de diciembre después del cual se notificó que un cierto número de personas había dado positivo a covid-19, por lo que el 16 de diciembre se realizó un test rápido de antígenos a pesar de no tener síntomas, que arrojó un resultado negativo. Para más precaución se sometió a un test PCR oficial, certificado ese mismo día.

“El día siguiente acudí a un evento de tenis en Belgrado para entregar premios a niños y me hice un test rápido de antígenos antes de asistir, que dio negativo. Estaba asintomático y me sentía bien, y no recibí la notificación del resultado positivo del test PCR hasta después de ese evento”, redactó.

“El día siguiente, el 18 de diciembre, estaba en mi centro de tenis en Belgrado para cumplir con un compromiso de hace tiempo para una entrevista para L'Equipe y una sesión de fotos. Cancelé todos los otros eventos excepto la entrevista para L'Equipe. Me sentí obligado a realizar la entrevista con L'Equipe porque no quería quedar mal con el periodista, pero me cuidé de mantener el distanciamiento social y usé mascarilla, salvo cuando me tomaron la fotografía”, declaró.

“Aunque fui a casa después de la entrevista para aislarme durante el periodo requerido, al reflexionar, esto fue un error de criterio y acepto que debí reprogramar este compromiso”, continuó.

“Sobre la cuestión de mi declaración de viaje, esta fue presentada por mi equipo de apoyo en mi nombre -como dije a los funcionarios de migración a mi llegada- y mi agente se disculpa sinceramente por el error administrativo al marcar la casilla incorrecta sobre mis viajes previos antes de venir a Australia”, agregó en la misiva.

Lo que clasificó como un error humano, “ciertamente no deliberado, por vivir en tiempos difíciles con una pandemia mundial y a veces ocurren estos errores. Hoy, mi equipo ha aportado información adicional al gobierno australiano para aclarar esta cuestión”, sostuvo.

En la cuerda floja

El caso Djokovic, que está siendo muy polémico, ha generado posturas a favor y en contra del deportista.

Varios sectores de la prensa a nivel internacional han manifestado su disconformidad con la forma en que se manejó el tenista. Uno de los organismos que manifestó su indignación con Djokovic fue la Asociación Internacional de Escritores de Tenis, que manifestaron mediante un comunicado en CNN su molestia con él por haber dado la entrevista a L'Equipe cuando, supuestamente, ya era positivo de covid-19.

“La noticia de que Djokovic sabía que estaba contagiado y no se lo comunicó al periodista ni al equipo de 'L'Equipe es muy preocupante. Los periodistas tenemos mucho cuidado a la hora de adherirnos a los protocolos de la covid y esperamos que los tenistas hagan lo mismo. Además, queremos remarcar que todos los periodistas que asistan al Abierto de Australia tienen que estar vacunados”, expresaron.

Por otra parte, Howard Stern, conocido presentador de radio y televisión en Estados Unidos, pidió públicamente que Djokovic sea “suspendido de por vida”.

Por su lado, la primera ministra de Serbia, Ana Brnabic, también criticó al tenista de su país: “si Djokovic se saltó el aislamiento obligatorio de catorce días por contagiarse de covid supondría ‘una grave violación’ de las leyes del país”, señaló, en alusión a que Novak había admitido haber brindado una entrevista presencial el 18 de diciembre en Belgrado, a pesar de estar supuestamente contagiado de covid.

En su defensa, la madre del deportista aseguró públicamente que cuando su hijo se enteró de que era positivo, se aisló automáticamente.