Con el final de 2021 terminaron también los contratos de los tres entrenadores de selecciones juveniles: Gustavo Ferreyra, de la sub 20, Diego Demarco, de la sub 17, y Alejandro Garay, de la sub 15.

Gustavo Ferreyra contó el lunes al programa radial Último al arco que su vínculo con la selección finalizó luego de que no le ofrecieran renovar su contrato para 2022. En la misma situación se encuentra Garay, mientras que el propio Ferreyra aseguró que a Demarco le ofrecieron su continuidad.

Fue Marcelo García, presidente del Consejo Juvenil de la AUF, quien les comunicó que sus contratos no serían renovados. El extécnico de la sub 20 reveló que preguntó las razones de la decisión y quiénes la habían tomado. La respuesta fue que Diego Alonso no había tenido injerencia, puesto que fue resuelto por el Ejecutivo de AUF, argumentando "un cambio en el timón y de aire en los cuerpos técnicos juveniles".

"Nuestra intención, si se daban las condiciones, era continuar", dijo Ferreyra.