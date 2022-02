No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Este fin de semana hubo intensa actividad para muchos atletas uruguayos. Con el Sudamericano bajo techo como eje, con dos medallas para la celeste obtenidas por Déborah Rodríguez y Emiliano Lasa, también compitieron maratonistas en Sevilla, con récord nacional de Nicolás Cuestas y clasificación al Mundial, y hubo competencia en suelo uruguayo, donde Manuela Rotundo clasificó al Mundial sub 20.

El repaso comienza por tierras bolivianas. La primera nota es mala, porque María Pía Fernández nuevamente se quedó sin competir por lesión. Pía era una de las cuatro uruguayas que competirían en el Sudamericano bajo techo y no pudo hacerlo ya que días antes del evento su test de covid-19 fue positivo. “Dicen que los golpes te hacen más fuerte, pero yo a esta altura ya siento que soy una bolsa de boxeo. Otra gran preparación que se esfuma”, decía un fragmento de la publicación que la atleta hizo en Instagram.

Entre quienes sí pudieron competir, Deborah Rodríguez fue medalla de oro por segunda vez consecutiva en este campeonato, con un tiempo de 2 minutos, 18 segundos y 23 centésimas en la prueba de 800 metros llanos. Por su parte Emiliano Lasa se quedó con la medalla de plata en salto largo, con un muy buen registro de 8,10 metros. Si bien esta vez no le alcanzó para ganar la competencia, es un gran inicio de temporada para el saltador, quien el año pasado tuvo muchos problemas para estar consistentemente por encima de los 8,00 metros -en Tokio quedó fuera de la final por un centímetro, con marca de 7,95-. La tercera uruguaya en competir fue Lorena Aires, que no pudo superar el 1,70 de altura inicial y con esos tres nulos terminó en el cuarto y último puesto.

También bajo techo pero en España el mediofondista Santiago Catrofe consiguió un registro de 7 minutos 50 segundos y tres centésimas en la prueba de 3.000 metros. Es el récord nacional para la modalidad, pero además es la segunda mejor marca histórica para un atleta sudamericano. El récord data de 1991 y es del colombiano Jacinto Navarrete, con tiempo de 7:49.46.

Ganó su silla

En Sevilla Nicolás Cuestas y Andrés Zamora tuvieron una grandísima actuación en la maratón de la ciudad. Tan grande, que en la misma carrera sellaron los dos mejores registros en esta prueba en la historia de Uruguay. Cuestas, con 2 horas 11 minutos y tres segundos se quedó con el récord nacional, que ya le pertenecía y que mejoró. Zamora, llegó apenas detrás con 2:11.26, consiguió el segundo mejor registro histórico para un uruguayo en la prueba. Los dos llegaron antes de las 2:11.30 y por lo tanto clasificaron al Mundial de atletismo de Oregon, Estados Unidos, que se realizará en julio.

Martín Cuestas, el tercero de los uruguayos en competencia, trío que fue olímpico en Río de Janeiro 2016, debió abandonar la prueba antes del kilómetro 14. Según publicó el portal Fútboluy, su entrenador Martín Mañana dijo lo siguiente: “Venía muy forzado y sin sentirse bien, por lo cual decidió no exigirse al límite y cuidar el físico para alguna nueva oportunidad”.

Y por casa

En la pista de atletismo del parque Batlle, denominada Darwin Piñeyrúa, la joven lanzadora de jabalina Manuela Rotundo consiguió un nuevo récord nacional sub 20 y además se aseguró un lugar en el próximo Mundial de la categoría, a realizarse en agosto en Cali, Colombia. La lanzadora de Paysandú llegó a la marca de 51,11 metros; superó por más de un metro la marca mínima necesaria para clasificar a la cita mundialista. Esta estaba fijada en 50 metros. Rotundo tiene 17 años y en 2021 fue medallista de plata en el Sudamericano sub 20, competencia en la que podrá volver a participar cuando tenga lugar una nueva edición en 2023, ya que todavía no excederá el límite de edad.