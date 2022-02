Eduardo Darias (c), de Deportivo Maldonado, tras convertir ante Nacional, en el Gran Parque Central (06.02.2022).

En una definición bajo lluvia torrencial, Nacional remontó un 0-2 y Deportivo Maldonado marcó el gol de la victoria en la última jugada.

Deportivo Maldonado debutó en el Campeonato Uruguayo 2022 con una gran victoria sobre Nacional 3-2. La visita hizo los méritos para convertir los primeros dos tantos del partido y también cometió gruesos errores que le permitieron al tricolor la igualdad. Sin embargo, en la última del partido, tras un desborde de Facundo Tealde, Maximiliano Cantera pescó la pelota suelta en el área, se la acomodó para sí mismo en una baldosa y la mandó a guardar. En el momento en que el diluvio aflojó, el Depo encontró los tres puntos.

Nacional y Deportivo Maldonado jugaron un partido lleno de emociones en el Gran Parque Central, pero ninguna de esas emociones tuvo que ver con el primer tiempo. Disparos de Leandro Otormín y Brian Ocampo desde afuera del área fueron las tímidas aproximaciones en la primera media hora de juego para los tricolores. No lo incomodaron a Guillermo Reyes, pero mucho menos incomodó el equipo visitante a Sergio Rochet, el recientemente estrenado arquero de la selección uruguaya.

Sobre la media hora de juego, llegó un tiro libre desde el sector derecho. El empuje de la tribuna que levantó el volumen del aliento podía augurar un momento de esos que los hinchas disfrutan en la tribuna. La aparición de cabeza de Juan Ignacio Ramírez, que no pudo dirigir la pelota hacia el arco, agotó esa ilusión.

La segunda mitad mantuvo la tónica, juego discreto, sin grandes aproximaciones. Pero llegó el minuto 60 y empezó a pasar de todo. Un error de Guillermo Reyes, que no pudo retener un centro fácil, derivó en un córner que remató Ocampo. No hubo peligro sobre el arco fernandino, sino una gran contra con salida por la banda derecha y la habilitación de Eduardo Darias para Diego Romero, que picó por el medio. Pisó el área el atacante y Marichal se cruzó justo. En esa jugada, que no cambió el marcador, se vieron situaciones que más tarde se repitieron, desde el error de Reyes, hasta la precisión de Darias y el peligro que el Depo generó sobre el área rival, exigiendo a Marichal.

Un bochazo largo, la bajan por derecha, la pelota cruza de un lado a otro redondita por el césped hasta encontrar a Darias. Ahora sí, el derechazo que venció la defensa de Rochet y 1-0; sorpresa. Tres minutos después, la contra por la banda izquierda. Tealde con la salida rápida, el centro de Romero que lo buscaba a Federico Anselmo y Marichal la metió en su propio arco en el intento de despejar; estupor.

Pablo Repetto probaba cambios que no cambiaban, hasta que el rojiverde falló atrás. Gigliotti fue primero al anticipo en un centro desde la izquierda. Martín Ferreira no consiguió despejar, Matías Zunino la pellizcó y Emmanuel Gigliotti definió con arco libre. El delantero argentino había entrado 15 minutos antes y ya amonestado, por hablarle mal al línea o al cuarto árbitro al pedir el cambio con ímpetu. Amarilla, gol y se animó Nacional.

Se animó la lluvia también y entonces el bolso nadó para llegar a la orilla. La tormenta no cedía, porque con el partido en desventaja, el ímpetu de Gigliotti le valió la segunda amarilla y el Puma cambió lluvia por agua tibia en las duchas tras chocar a Reyes.

Corrían los descuentos cuando una vez más la pelota llegó al área centreada por un atacante tricolor y Ferreira no pudo despejar. Esta vez Diego Rodríguez pellizcó para tocarla al medio y Zunino hizo remate certero de una pelota entreverada. Era el empate y había tiempo para más, pensaban los hinchas en el Parque.

No se equivocaron. En la última, tras un córner despejado, Tealde desbordó y mandó centro. Esta vez las dificultades para el despeje fueron tricolores y el que acomodó con calma y prestancia fue Cantera, extricolor. Remate al fondo de la red, y tanto nadar bajo agua, para perder en la orilla.

Detalles

Estadio: Gran Parque Central

Árbitros: Christian Ferreyra, Martín Soppi, Héctor Bergalo

Nacional(2): Sergio Rochet, José Luis Rodríguez, Mathías Laborda, Nicolás Marichal, Camilo Cándido, Diego Rodríguez (75´ Manuel Monzeglio), Felipe Carballo, Alfonso Trezza (56´ Matías Zunino), Leandro Otormín (56´ Franco Fagúndez), Brian Ocampo (67´ Santiago Ramírez), Juan Ignacio Ramírez (67´ Emmanuel Gigliotti). Entrenador: Pablo Repetto.

Deportivo Maldonado(3):Guillermo Reyes, Guillermo Cotugno (71´ Paulo Lima), Facundo Tealde, Martín Ferreira, Ángel Rodríguez (76´ Alex Silva), Facundo Píriz, Eduardo Darias, Matías Tellechea, Maximiliano Cantera, Diego Romero, Federico Anselmo (82´ Enzo Borges). Entrenador: Francisco Palladino.

Goles: 66´ Eduardo Darias (DM), 69´ Nicolás Marichal -en contra- (DM), 83´ Emmanuel Gigliotti (N), 90+2´ Matías Zunino (N), 90+6´ Maximiliano Cantera (DM).

Expulsado: 90´ Emmanuel Gigliotti (N).