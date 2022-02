No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Se fijó la fecha de comienzo para la Segunda División del fútbol uruguayo, que en esta temporada volverá a los barrios, luego de que el campeonato pasado se jugara en su mayoría en el estadio Charrúa. La competencia llevará nombres de tres periodistas. El campeonato de la Liga de Ascenso Profesional se denominará Alberto Sonsol; el segundo ascenso, Enrique Yannuzzi, y el tercero, Raúl Barizzoni.

Lo más novedoso del sistema de disputa del Campeonato Uruguayo de Segunda División 2022 es que ningún equipo descenderá directamente. Los dos últimos de la tabla jugarán un repechaje contra el tercero y cuarto de la Primera Amateur.

Además, los dos primeros de la ex C subirán a la ex B para que la temporada de 2023 esté integrada por 14 equipos en la Segunda División Profesional.

La Mesa Ejecutiva de la divisional definió este martes, junto con los clubes en sesión del Consejo de Liga, las pautas para el campeonato 2022. Entre otras cuestiones, acordaron que el campeonato se inicie con el torneo Competencia, con dos series de seis equipos todos contra todos.

Los ganadores de cada serie jugarán una final en cancha neutral y el ganador disputará los playoffs por el tercer ascenso, a no ser que concluya la temporada en zona de repechaje de descenso. Días previos al comienzo se sorteará el fixture para conocer las localías.

Racing, Central Español, Uruguay Montevideo, Rampla Juniors, Sud América y Miramar Misiones integran la serie A. En la serie B participan Cerro, Juventud de Las Piedras, Atenas de San Carlos, Progreso, Villa Española y La Luz.

Al finalizar este torneo se competirá en la Fase Regular, en la que jugarán todos contra todos en 22 fechas.

La acumulación de los dos torneos completará la tabla anual, aunque sin contar los puntos de la final del torneo Competencia. De la anual saldrán los dos primeros ascendidos directamente, así como los restantes clubes que disputen los playoffs.

Además, se resolvió la implementación de un trofeo, la copa Héctor Rivadavia Gómez, para el campeón. Tendrá un régimen similar al que se utiliza en Primera División con la tradicional copa de Campeón Uruguayo, el trofeo Aníbal Z Falco.

Nueva oportunidad

Racing estuvo a punto de subir a primera el año pasado. El conjunto de Damián Santín cayó en la final por el tercer ascenso frente a Defensor Sporting. En 2022 lo dirigirá el mismo entrenador, que mantiene la ilusión de regresar al equipo a la A. El equipo se armó con Diego Viruta Vera, proveniente de Defensor Sporting, Patricio Gregorio, que llega de River Plate, el juvenil Santiago Mauriño, que pertenece a Nacional, y Joaquín Ochoa, que llega desde Argentina, de Atlanta de Villa Crespo. Además, Gonzalo Aguiar y Luis Gorocito ya confirmaron que jugarán al menos una temporada más en la institución.

En Cerro, equipo que finalizó en quinto lugar la temporada anterior, además de las renovaciones del mediocampista José Luis Tancredi, los defensas Martín González y Sebastián Cáceres, los volantes Emiliano Sosa y Roberto Brum, el centrocampista Antonhy Sosa, los delanteros Dylan Nandin y Líber Quiñones, y Darío Denis para el arco albiceleste, se incorporaron el volante Hamilton Pereira, que llega de Cerro Largo, Mathías Abero, lateral izquierdo proveniente de Montevideo Wanderers, el volante Agustín Barán, ex buzón, y el defensa Fernando Souza, procedente de Fénix. Además, regresó el delantero Maureen Franco y se retiró Leandro Reymúndez.

Por su parte, Juventud sumó al plantel a Gastón Bartora, lateral izquierdo proveniente de Defensor, a Santiago Viera, volante central de Liverpool, y a Agustín de los Santos, juvenil de la institución que firmó su primer contrato profesional.

Otro conjunto que ya anunció varias incorporaciones es Uruguay Montevideo. La primera confirmación fue la continuidad del director técnico Nicolás Vigneri, que hizo una buena campaña el año pasado. Varios jugadores dejaron la institución, entre ellos el arquero Andrés Samurio, quien pasó a jugar en Plaza Colonia, el volante Jairo Coronel, que fue a Miramar Misiones, el delantero Michel Sosa, que fue a Cerrito, y el mediocampista Cristian Muga, que jugará en Rampla Juniors. En el sentido opuesto, además de los que renovaron contrato para esta temporada se sumaron César Taján, proveniente de Albion, Yonatan Mosquera, de Villa Teresa, Andrés Raveca, de Deportivo Maldonado, y regresó el arquero Lucas Rodrígue de Peñarol.