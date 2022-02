Johwen Villegas, de Goes, y Federico Ambrosoni, de Hebraica, el 17 de febrero, en la cancha de Larre Borges.

Son 26 las fechas que deben jugarse para completar las dos ruedas de la fase regular de la Liga Uruguaya de Básquetbol en su edición 2021-2022. Hasta el momento, la mayoría de los equipos ha jugado 20 partidos, pero hay algunos pendientes para poner el calendario al día.

Los encuentros más recientes se disputaron el pasado viernes, antes de entrar en una pausa que se prolongará por un par de semanas para dar lugar a la participación de Uruguay en las Eliminatorias FIBA, que tendrán doble fecha entre viernes 25 y lunes 28 de febrero. Uruguay enfrentará el viernes a Brasil, a las 19.10, y el lunes a Chile a las 22.10, ambos encuentros como visitante.

En ese interín, solamente jugarán un partido atrasado los equipos de Urunday Universitario y Nacional, que se verán las caras este jueves en Unión Atlética y quedarán al día con sus calendarios. Anteriormente aquel partido, que corresponde a la fecha 7, fue suspendido por humedad en el gimnasio.

En la tabla de posiciones lidera Goes, en una campaña que pasó de sorprendente a consolidada, y que ya le valió al misionero asegurar que será uno de los cuatro clasificados de forma directa a los playoffs. Hasta el momento tiene en el bolsillo 18 victorias y solamente dos derrotas. Sin embargo una de esas derrotas fue en cancha de Trouville, cuando Goes se proponía alcanzar con una victoria ese día, el récord de 15 partidos ganados en forma consecutiva. Es la racha de victorias más larga de la historia de la Liga Uruguaya y permaneció en manos del Trouville de la temporada 2012-2013, que dirigía el español Mateo Rubio Díaz. La del equipo que dirige el argentino Guillermo Narvarte, se quedó como la segunda mejor racha, con 14 juegos ganados al hilo.

Quien le sigue a Goes en la tabla de partidos perdidos es Biguá, el vigente campeón que apenas perdió tres encuentros, pero que tiene dos pendientes. Uno de ellos es el duelo que debe afrontar contra Capitol, partido que no pudo jugarse en su momento por la participación del pato en la Basketball Champions League de las Américas. El otro resultado pendiente es el del encuentro jugado el pasado viernes contra Trouville, que a falta de 33 segundos para el final, fue suspendido por la invasión de hinchas a la cancha, luego de que Victor Rudd se fuera expulsado por golpear con la pelota en el pecho a un basquetbolista del rojo y luego se dirigiera a la tribuna con gestos que fueron denunciados por los árbitros, y posiblemente conlleven una sanción para el extranjero del equipo de Villa Biarritz.

Además de Goes y Biguá, en este momento Urupán y Peñarol son los equipos que completan los potenciales clasificados a cuartos de final (ver posiciones). Del 5º al 12º se cruzarán en el denominado Play In que no son más que cuatro series de octavos de final, para ganarse un lugar en la siguiente ronda, y quedar entre los ocho mejores equipos de la temporada. El 13º y el 14º descenderán a jugar el Metro 2022.

Fecha 7 (atrasado)

Jueves 24

20.00 Nacional - Urunday Universitario

Gimnasio de Unión Atlética