La paridad es un principio entendido como la participación equilibrada de varones y mujeres en los cargos de poder de cualquier ámbito de la sociedad, rasgo fundamental para la equidad de género. Entendiendo al fútbol uruguayo como espacio generador de imaginario social, y a su vez como deporte masculinizado, la equidad de género continúa siendo una cuenta pendiente.

En un conteo general, las directivas de 15 equipos de primera división están integradas por 159 personas que ocupan cargos en los consejos directivos, tanto en los roles de presidentes o vicepresidentes, como también en los cargos restantes como secretarios o vocales, entre otros.

De ese 100% que representan todos los cargos que existen (159), 11 son ocupados por mujeres, es decir, 6,9%.

Albion no está incluido en el conteo, porque aún no formó su nueva directiva desde que el presidente y el gerente deportivo dejaron de ser parte de la institución a fin de año de 2021. Al estar gestionado por una sociedad anónima, no depende únicamente de la organización dirigencial.

Por lo general, los equipos que son administrados por una sociedad anónima tienen una dirigencia para el club y otra para la SAD.

En el Club Atlético Boston River, por ejemplo, hay una mujer en la directiva, Marta Deri Míguez, como secretaria general, pero en la SAD no hay ninguna. En Deportivo Maldonado, de cinco dirigentes de la SAD, una es mujer.

Cargos patriarcales

En 15 cargos de presidencia y 15 de vicepresidencia, no hay ninguna mujer, lo que representa 0% de mujeres en los roles de mayor poder.

Además, en seis equipos las comisiones directivas están integradas solamente por varones. Nacional tiene 15 dirigentes, Peñarol 14, Wanderers y Fénix 11 cada uno, Plaza Colonia y River 9 cada uno.

A su vez, en los equipos en los que sí hay mujeres dirigentes, estas ocupan cargos menores. Rentistas es el equipo que más mujeres tiene en la directiva, tres de 15: Mariana Mendi como secretaria del club, más Silvia Trias y Mónica Caserta (20%).

La parte deportiva está gestionada por una SAD. “Esta directiva comenzó a trabajar en setiembre del año pasado luego de las elecciones en el club y el hecho de que haya tres mujeres fue algo destacado, porque anteriormente el máximo de mujeres en una directiva había sido solamente una”, comentaron a Garra fuentes del club.

Con intención

En Danubio son 12 los cargos de la directiva y hay dos mujeres (16,6%), Stefani Carbajal y Camila Cedrés. Además, Patricia Ricamonte integra la Comisión Fiscal.

En la franja el presidente y el secretario son los directivos, todo el resto está en igualdad de condiciones, y ellas dos son parte. En el conjunto de la Curva hubo elecciones en diciembre y, cuando se estaba definiendo la lista que luego triunfó, el ahora presidente Arturo del Campo se comunicó con la comisión de género del club para manifestar que deseaba que una de las integrantes de esta comisión formara parte de su lista, según contaron desde dicha comisión a Garra. Finalmente quedó conformada por Stefani Carbajal, abogada que fue quien desarrolló el protocolo de acoso con el que cuenta la institución desde el año pasado. Además, también forma parte de la directiva de la franja Camila Cedrés, que es la actual coordinadora del fútbol femenino.

Carbajal es la representante de Danubio ante la AUF y se encarga del patrocinio. La Comisión de Género la nombró como vicepresidenta para que tenga un respaldo y nexo mayor con ellas, la comisión fiscal también está integrada por mujeres.

Defensor tiene 14 cargos dirigenciales, de los cuales en dos se desempeñan mujeres: la vicepresidenta, Sofía Perrone, y la prosecretaria Gabriela Almirati. Pero esto corresponde a la viola como club deportivo; la Comisión de Fútbol está integrada solamente por tres varones.

Vocales y secretarias

En el resto de los equipos que tienen mujeres en sus dirigencias, hay una sola. En Montevideo City Torque, dentro de los nueve cargos de toda la comisión, Fernanda Ilharregui ocupa la secretaría. En Cerrito, Sofía Pérez Aldacor, como vocal, es la única de 11 integrantes. En Liverpool (12 cargos) la secretaria es la profesora Magela Larrea. En Cerro Largo (12 cargos) Sandra Riaño está en el cargo de vocal.

En los dos equipos más grandes del fútbol uruguayo de primera no hay mujeres integrando directamente las comisiones directivas. En Nacional son 15 los directivos varones.

14 varones ocupan los cargos de poder en Peñarol. No hay ninguna mujer dirigiendo. En el aurinegro se destaca que la suplente del presidente, Ignacio Ruglio, es Patricia López.

El mirasol cuenta además con una Secretaría de Género que pertenece a la Comisión de Género, conformada por mujeres en su totalidad.

En lo que respecta a la Asociación Uruguaya de Fútbol, el Comité Ejecutivo está integrado por seis varones y una mujer, la contadora Andrea Lanfranco.

Abriendo el camino

Por otra parte, tres equipos del fútbol masculino uruguayo tienen comisiones de género.

Danubio viene trabajando en importantes políticas como el protocolo de acoso, presentado el año pasado y aprobado por la directiva, funcional para la institución y difundido para que sea utilizado por otros clubes.

El objetivo para este año es que el protocolo se difunda y que lo conozcan todas y todos los funcionarios del club, buscando la sensibilización a través de talleres que son fundamentales y que además permiten recaudar fondos para solventar esta comisión.

Las comisiones de género se integran en su mayoría por mujeres, y en algunos casos son exclusivamente mujeres quienes trabajan las temáticas y políticas relacionadas al género. Esto puede verse como una carencia, ya que no se consigue la paridad en estos ámbitos para que los varones participen en instancias que promuevan la equidad de género y las acciones para alcanzarla.

En Defensor Sporting este espacio es abierto a socios y socias. Los violetas crearon esta comisión porque consideran que los clubes son generadores y reproductores de cultura, y para poder avanzar hacia una sociedad en la que todas las personas tengan los mismos derechos, sin importar su género, piensan que es importante concientizar problematizando y cuestionando tanto situaciones como roles y lugares que se ocupan en la sociedad. “El deporte es una actividad humana, practicada por personas en un contexto social determinado. Existen desigualdades en base al género que se encuentran instauradas en la sociedad, que influyen en varios ámbitos, uno de ellos es la actividad deportiva”, expresaron desde la comisión.

En este sentido, cuentan con una subcomisión de género que trabaja junto a la comisión directiva, con el objetivo de realizar actividades que generen herramientas para que Defensor Sporting sea un club sin discriminación y sin violencia.

“La subcomisión se propone trabajar como un apoyo ante situaciones de violencia, realizar acciones para promover la igualdad de género y fomentar la inclusión de todas las personas en todos los ámbitos del club”, explicaron.

Por su parte, Peñarol, además de tener una comisión y una secretaría de género, hace un año marcó un hito al organizar un consejo directivo conformado en su totalidad por mujeres, acción que ya ha tenido dos instancias.

En esas instancias las aurinegras cranearon proyectos como la creación de la secretaría de género, que ya es una realidad, y otros como la implementación de contratos para las jugadoras de Peñarol, y sanciones por violencia de género para los futbolistas, que se siguen pensando y trabajando.

Pocas y ninguna

En toda la Conmebol han sido muy pocas las mujeres que han llegado a ocupar el cargo de presidentas de un club. Entre ellas están Paola Salazar, de Águila Doradas de Río Negro, Colombia, y Verónica Martino, de Atlético Venezuela.

En diciembre del año pasado, la abogada y principal acreedora de Palmeiras, Leila Pereira, se erigió como la primera mujer presidenta de un equipo brasileño. La mandamás del club paulista dijo al asumir: “Vengo a Palmeiras para sacarlo campeón del mundo. Es mi sueño y no me importa el tiempo que me demande. Lo voy a conseguir”. El equipo tiene tres vicepresidentes y entre ellos hay otra mujer, María Tereza Ambrosio Bellangero.

Actualmente en Argentina, la presidenta de Banfield, Lucía Barbuto, asumió ese cargo en 2018, tratándose de la primera mujer de un equipo de primera que asumió tras un proceso electoral en un club de aquel país.

En Uruguay, Isabel Peña fue presidenta de Rampla Juniors en 2017, la primera y única mandataria de un club de primera división del fútbol uruguayo. La modista, confeccionadora y costurera fue vicepresidenta durante muchos años y directora del fútbol femenino desde que surgió el conjunto de mujeres del Cerro, en la década del 80, antes de que se oficializara en AUF. Peña fue una de las precursoras y realizó un arduo trabajo para fomentar esta rama del deporte. Supo oficiar de veedora y sumó a los picapiedras a varias jugadoras de mucho nivel, que lograron dejar bien en alto al equipo más campeón de esa época, que acumuló seis títulos.

Por fuera de la cancha

En cuanto a la integración de los cuerpos técnicos, no hay mujeres dirigiendo equipos de primera división del fútbol masculino uruguayo, tampoco hay ayudantes ni preparadoras físicas, cuando en el país hay decenas de mujeres con la licencia PRO. El único rol ocupado por mujeres en las canchas trabajando para equipos de varones es el de médicas.