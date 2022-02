A dos años del último torneo continental de selecciones masculinas, Paraguay recibió durante la semana pasada una nueva edición de la Copa América, que finalmente consagró a Argentina como campeona por tercera vez en su historia. Uruguay, que en las pasadas Eliminatorias había finalizado sexto y con el sabor amargo de no conseguir uno de los cuatro cupos mundialistas, llegó a esta competencia en tierras guaraníes con la ilusión renovada y el desafío de volver a estar en los primeros planos. El tercer puesto del grupo condenó a la celeste a jugar por el quinto lugar con Venezuela, y en este último encuentro logró la victoria por penales (7-6) tras igualar 1-1 en el tiempo reglamentario.

“Lamentablemente no se cumplió con el objetivo de llegar a la semifinal como habíamos logrado en la Copa América 2017. De todas formas, las sensaciones al término del torneo son bastante mejores que al inicio. Sabíamos que nos jugábamos la vida en ese primer partido con Colombia. No estuvimos bien y lo pagamos muy caro: hipotecamos grandes chances de entrada”. El que habla es Ignacio Salgués, pivot con experiencia en la liga argentina y actualmente en Peñarol, quien recibió la cinta de capitán en este nuevo ciclo que encabeza el director técnico Gabriel de Simone.

“No son excusas, pero era nuestro primer partido del año. No habíamos tenido ningún tipo de amistoso. Tuvimos la primera fecha libre y Colombia debutó frente a Chile. Conoció antes la pelota, la cancha, estaba más en ritmo. Además, tomamos un gol muy rápido y se nos hizo muy cuesta arriba. La verdad es que fueron superiores. Lo importante fue reponernos después de ese primer partido”, apuntó el jugador de la selección, que también repasó los otros cotejos de la serie: “Con Ecuador y con Chile encontramos mejores sensaciones. Ya con Brasil, aunque teníamos chance matemática, sabíamos que era muy difícil. Después de los primeros minutos, en los que sufrimos, nos fuimos acomodando y terminamos con chances para convertir, logrando un resultado corto”.

En términos generales, Nacho quedó conforme con la imagen que dejó el equipo y destacó el triunfo en el choque con la vinotinto: ”Si bien no se cumplió con el objetivo, hay cosas positivas para rescatar. Era importante también dejar a Uruguay lo más alto posible contra una selección venezolana que estuvo en el Mundial, que tiene un muy buen equipo y una gran generación. Lo tendríamos que haber cerrado en los 40 minutos reglamentarios. Nos empataron cuando faltaban nueve segundos, pero después en los penales pudimos llevarnos la victoria. No vamos a festejar un quinto puesto, pero terminamos lo más arriba posible. Hay cosas buenas para destacar y seguir trabajando a futuro”.

Todos tenemos un plan

Tras la no clasificación a la pasada Copa del Mundo, en Uruguay no hubo trabajo ninguno en materia de selección hasta hace unos tres meses, y es algo en lo que Salgués hace hincapié: “Esta Copa América quedó medio colgada en el calendario, tal vez un poco forzada. La pandemia dificulta un montón la planificación en todos los niveles. La selección nombró un cuerpo técnico y empezó a entrenar en octubre, cuando la última actividad había sido en febrero de 2020 y nunca más nos juntamos. No se sabía quién iba a dirigir o cómo iba a seguir la cosa. Es entendible el tema de la pandemia, pero creo que ese era un buen momento para encaminar algo, para decir: vamos hacia allá, esto es lo que queremos y empecemos a ganarles tiempo a las otras selecciones”.

El capitán celeste también señaló cierta dificultad que impidiò entrenar con el grupo completo más de diez días, ya que en esta oportunidad vinieron cinco jugadores del exterior. Pero más allá de esa situación que influyó para este certamen en particular, Salgués mira hacia adelante: “Ahora ya hay que saber a qué se apunta, adónde hay que mirar, planificar con tiempo, siendo realistas, conscientes, poniéndonos objetivos claros. Lógicamente, tenemos que apuntar a los juveniles. A nuestra generación le va quedando algún torneo y no mucho más para los que tenemos ya más de 30. Tienen que aparecer nuevos valores, que ya hay, que han viajado y que son muy buenos. Cuantos más tengamos, mejor va a ser”.

Me das cada día más

“Hemos mejorado las condiciones de entrenamiento. Lo ideal sería tener un lugar propio, pero igual hicimos toda la preparación en el mismo lugar. No nos faltó nada, desde suplementos, fruta, médico y kinesiólogo en todos los entrenamientos, cosas básicas que antes no teníamos. Creo que desde ese lado se ha dado un salto”, opinó el jugador. La etapa preparatoria fue realizada casi íntegramente en el Polideportivo de Nacional.

No obstante, el jugador expresa que “lógicamente con eso sólo no alcanza”, y pone énfasis en la necesidad de seguir desarrollando jóvenes para ampliar la base y fortalecer la competencia interna: “Se precisan jugadores que hagan los procesos lógicos de aprendizaje, no que lleguen con 20 años al deporte. Tener un campeonato en el que los chicos puedan competir y se puedan formar para enseñarles lo específico para cada edad. Esa es la gran diferencia que tenemos hoy con Argentina y con Brasil. Ellos, además de ser muchísimos más que nosotros, hacen las cosas bien desde chicos y tienen una liga muy competitiva. Yo no pretendo esto último, pero sí que en el fútbol sala de AUF se arranque con divisionales menores para desarrollarlas con por lo menos 12 años. Recién ahí vamos a poder equiparar un poco la cosa a nivel de selecciones”.

Por último, Salgués agrega otro ítem importante, en el que la Dirección de Desarrollo de la AUF puso el ojo hace un tiempo: la capacitación de los entrenadores “para que los chicos que lleguen a primera tengan buenos conceptos, firmes, y que hagan crecer nuestra liga. Es un proceso a largo plazo. Si no, solamente te vas a quedar con gente que cada tanto se destaque por sí sola y tenga que salir al exterior para cambiar la mentalidad. Lo ideal sería tenerlo acá, pero obviamente estamos lejos de eso todavía”.