Uruguay continúa su camino rumbo al Mundial de básquetbol de 2023 que se disputará en Filipinas, Japón e Indonesia. La celeste comenzó las Eliminatorias con dos triunfos ante Colombia en la ventana disputada en Buenos Aires; por la pandemia se jugaron todos los partidos en el estadio de Obras Sanitarias.

A partir de esta instancia, FIBA Américas decidió volver al régimen local/visitante. El fixture propone encuentros con Brasil y Chile afuera, las revanchas se jugarán en junio en nuestro país para cerrar la primera fase. Los tres mejores del grupo avanzan a la siguiente ronda, en la que se enfrentarán a los clasificados del grupo D (Estados Unidos, México, Puerto Rico y Cuba). Si bien se descuenta que Uruguay clasificará a la etapa final, se arrastran los triunfos obtenidos, por lo que ganar al menos uno en esta ventana es clave en las aspiraciones de llegar al Mundial 2023.

Mañana a las 19.10 el equipo dirigido por Rubén Magnano enfrentará a Brasil en el gimnasio Pedrocão de Franca. Posteriormente, el lunes 28 jugará con Chile a las 22.10 en el Coliseo Antonio Arsumendi de Valdivia.

Los rivales

Brasil y Chile se enfrentaron en Buenos Aires en las primeras dos fechas del grupo. Los brasileños ganaron 77-53 y 81-55 para liderar la zona junto a Uruguay.

Sin dudas, los dirigidos por Gustavo Conti −que viene de ganar la Copa Intercontinental con Flamengo a nivel de clubes− son los grandes candidatos a terminar primeros e invictos. Para esta doble fecha se destacan los retornos de Léo Meindl (Fuenlabrada, España) y el interno Augusto Lima (Murcia, España), que se suman a Vitor Benite (Burgos, España) y al ex NBA Bruno Caboclo (San Pablo) como principales figuras.

Es un equipo muy alto, con aleros grandes a los que va a costar defender y con internos que, además de tener buena talla y ser preponderantes en la pintura, tienen buenos porcentajes de acierto, de 6,75, y generan mucho juego.

Chile está transitando una etapa que mezcla recambio y crecimiento. Si bien ha mejorado muchísimo, todavía no está al nivel de las potencias continentales. Aun así, ganarle no es un trámite, como en el pasado. Es un equipo intenso, que presiona mucho la bola en defensa.

El base de Estudiantes de Madrid, Ignacio Arroyo, es una de sus principales figuras. Además de la conducción, tiene como virtud robar muchos balones en su defensa. Las aspiraciones chilenas dependen mucho de su actuación. Además estará Sebastián Herrera, del Ewe Baskets alemán, un alero interesante que a nivel de formativas fue líder en varios triunfos “sorpresivos” de la roja ante la celeste. Será baja Manuel Suárez, un pivot interesantísimo, con gol y buen porcentaje de libres que milita en Nyiregyhaza Blue Sharks de Hungría.

No estamos todos

Uruguay no tendrá todo su potencial para estos dos partidos. Santiago Vescovi y Jayson Granger no fueron habilitado por sus clubes a viajar, ya que la NCAA y la Euroliga no dependen de FIBA y no tienen obligación de prestar a sus jugadores para las Eliminatorias.

A la lista larga de ausencias se suman Bruno Fitipaldo (por una lesión de espalda), Matháas Calfani (por desgarro) y Emiliano Serres (por una fractura). Kiril Wachsmann dio positivo a covid y no estará frente a Brasil, pero en caso de estar recuperado viajará directo a Chile para el segundo encuentro.

La buena noticia fue la nacionalización de Diego Pena García, que desde el 19 de febrero quedó habilitado a jugar por Uruguay. El alero que defiende a Biguá es argentino pero tiene madre uruguaya, cumplió con todos los trámites correspondientes y se sumó sobre el final a la lista.