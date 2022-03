Ni Boston River pudo irse con los tres puntos que lo hubiesen dejado liderando el Apertura, ni Defensor consiguió la necesitada victoria para multiplicar y salir de ese feo e incómodo escalón del descenso. Desde el vestuario empezó ganando Boston River con un gol a los tres minutos de Álvaro López, y en el segundo tiempo con un golazo lo empató Álvaro Navarro.

Gol con aroma a linimento

Un partido siempre adquiere mayor complejidad para uno de los contendientes cuando al inicio mismo recibe un gol. Eso fue lo que le pasó a este nuevo Defensor, de vuelta en la A, después del inesperado trauma del descenso, y tras una campaña con problemas intestinos que no obstante ello permitió su rápido retorno.

No es nada fácil para una entidad de esta magnitud el cambio de categoría. No lo fue jugar en la B, y no ha sido tampoco en estos primeros partidos de retorno a la A, en donde estuvo de manera consecutiva por más de 55 años. Ir de visita a Trinidad, el lugar que ahora está alquilando Boston River, que va de cancha en cancha tratando de encontrarse en algún campo lejos de su oficina sede, es otra variable complicada, pero no obstante ello su gente está ahí.

Desde que asumió en la pasada temporada Ignacio Ithurralde, el Boston juega bien. Y ese bien no refiere necesariamente a lindo, aunque tiene buenos momentos de encuentros con una propuesta estética elevada, sino bien en cuanto a hacerlo de tal manera que se pueda ejecutar la propuesta colectiva para sacar el mejor resultado posible. En este caso el elenco rojiverde viene con una condición de muy buen inicio de Apertura y tenía la oportunidad de cambiar el triunfo por la punta del torneo que se está disputando.

Tras el gol de movida, en un ataque que Boston River orientó de derecha a izquierda, y que permitió que Pedro Silva Torrejón quedara libre para sacar un zurdazo cruzado que Álvaro López interceptó en el área chica para mandarla a las redes, Defensor buscó incorporarse en el partido.

Al principio no dio, literal y metafóricamente, pie con bola, pero después empezó a mostrar seguramente el mejor juego ofensivo que ha tenido en este 2022 y generó tantas situaciones de gol que si hubiese convertido la mitad de ellas, se hubiese ido al entretiempo ganando bien. No alcanza el espacio para reseñarlas todas, pero hay uno para el trinitario Kevin Méndez, el articulador y ejecutante de varios de esos ataques. Imposible no reseñar un 3x1 con magnífica doble atajada del joven arquero salteño Santiago Silva y salvada en la línea del Hormiga Carlos Valdez, o el tiro que dejó aún moviendo el travesaño del arco más lejano del centro de Trinidad de Facundo Lavandeira.

Fue inexplicable cómo Defensor no pudo empatar y hasta pasar, en la primera parte, pero realmente encuentra explicación en el acierto de su golero y el experimentado zaguero.

¡Al ataque!

Hubo más de lo mismo en el segundo tiempo, y fue lindo. Ataque tras ataque. Muchos, muchísimos de Defensor, pero también del Boston, que pudo haber llegado al segundo. Al primero, al segundo y al tercero también en el segundo tiempo pudo haber llegado la viola, que volvió a sembrar las flores de gol que sin embargo no germinaban. Hubo, otra vez del pie de Kevin Méndez, otra increíble triple acción de gol en segundos desactivada por Santiago Silva y dos salvadas en la línea de Valdez.

Casi no hubo juego de mediacancha. Eran ataques y ataques de Defensor y buenas contras de Boston River, que pudo haber llegado al segundo.

Por fin a la media hora pudo gritar gol la parcialidad violeta y lo hizo después de un golazo con un toque de calidad por encima del arquero Silva de Álvaro Chino Navarro, que controló de zurda y definió de jopeada –así le decían y está bueno mantenerlo– por encima de la cabeza de Silva. Hubo un gran pase de Fernando Elizari que permitió la jugada y el gol de Navarro.

El juego se remató en la misma dinámica ataque tras ataque, y así terminó en un ataque de Boston River que no fue gol por esas cosas. Claro, antes había habido varios ataques violetas que pudieron haber movido el marcador.

Fue un lindo partido.

Detalles

Apertura 2022 – Sexta fecha

Estadio: Juan Antonio Lavalleja de Trinidad.

Árbitros: Javier Feres, Horacio Ferreiro, Héctor Portillo.

Boston River (1): Santiago Silva, Marco Mancebo (90’ Enzo Larrosa), Carlos Valdez, Guzmán Rodríguez, Rodrigo Pérez, José Alberti, Alan Rodríguez, Pedro Silva Torrejón, Rodrigo Viega (66’ Alexander Machado), Agustín Rodríguez (66’ Pedra), Álvaro López (90’ Bruno Barja).

Entrenador: Ignacio Ithurralde

Defensor Sporting (1): Nicolás Rossi; Emiliano Álvarez (38’ Agustín Sant'Anna) , Alan Maturro, Facundo Mallo, Gonzalo Camargo, Luciano Boggio (56’ Adrián Balboa), Lucas de los Santos, Fernando Elizari (82’ Joaquín Valiente), Kevin Méndez, Facundo Labandeira (56’ Matías Abaldo), Álvaro Navarro.

Entrenador: Marcelo Méndez

Goles: 3’ Álvaro López (BR), 75’ Álvaro Navarro (DS)