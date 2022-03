No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

Con cuatro partidos por el campeonato del Sur, se avanzará en la jornada del miércoles en la primera fase de estos torneos que componen la primera fase de la Copa Nacional de Selecciones de la Organización del Fútbol del Interior. Hoy no hay actividad para el Litoral, que entre el sábado y el miércoles decidirá sus semifinalistas, y tampoco habrá Este, pero en este caso por la suspensión de la actividad, programada debido al fallecimiento de un futbolista de la selección sub 17 de Río Branco. Vale recordar que en todas la confederaciones, los torneos son de selecciones sub 17 y mayores, y que en todos los casos los partidos se hacen en un mismo estadio y fecha a manera de doble espectáculo.

Para el Este, que reprogramó para el sábado, es la última fecha de la fase de grupos, y si bien hay uno de ellos, el A, con Treinta y Tres, Cerro Largo, y Varela como los tres clasificados, en el grupo B se habrá de conocer cuál es el tercer clasificado, dado que ya están adentro Lavalleja y Rocha, mientras que Canelones del Este y Maldonado irán sin enfrentarse entre sí por los puntos que les permitan seguir adelante.

Que no se apaguen las bombitas amarillas

Los cuatro partidos que se juegan hoy en el Sur, a pesar de que a los contendientes les quedarán puntos por jugar, podrán decidir qué selecciones acompañarán a Canelones a la segunda fase, que tendrá dos triangulares conformados por los dos primeros de los grupos de la actual fase. Los canarios, con su excelencia de dos partidos jugados y dos ganados, fueron los primeros en asegurar su participación en segunda fase; sus rivales, Florida y Casupá, tienen aún 6 puntos por disputar, pero sólo uno de ellos podría superarlo en la segunda posición, dado que hoy mismo juegan entre sí.

El partido volverá a jugarse en el remozado Campeones Olímpicos, que después de casi dos años de obras sin terminar ha vuelto a abrir sus puertas de forma casi total presentando el impactante techado de la tribuna José Nasazzi, que ganó en aforo al construirse 14 cabinas aéreas por encima del lugar que anteriormente ocupaban. Tiene, además, un campo en grandes condiciones que ya había sido utilizado para varios partidos sin público durante 2021, y muy buena iluminación.

El partido de mayores comenzará a las 21.30 (el de juveniles a las 19.15), y será decisivo para la clasificación a la serie semifinal porque ambos cuentan con 1 punto, producto del empate entre ellos en la primera rueda jugando en Casupá. Un triunfo los dejará en las puertas de la clasificación, dado que después del partido a orillas del Santa Lucía Chico sólo les quedará enfrentar a Canelones en el Martínez Monegal. El partido es de la serie B, que tiene a Canelones puntero y clasificado con 6 puntos en dos partidos, y a Florida y Casupá en el segundo escalón producto del empate entre ellos y la caída ante los canarios.

En la serie A, también de tres componentes, habrá un partido absolutamente decisivo para Colonia, que va último y recibe en Colonia del Sacramento -en el Alberto Suppici, frente a las costas del Río de la Plata- a San José, que marcha primero. El partido es a las 21.30, y a las 19.15 el de la sub 17. San José lidera con 4 unidades, la Liga Regional de Ecilda Paullier está en la segunda posición con 3 unidades y la roja departamental de Colonia tiene apenas 1.

La serie C, que es la de cuatro participantes, juega puntos trascendentes. En el Juan Antonio Lavalleja de Trinidad, bastante castigado por estos días por la presencia en el fútbol profesional del montevideano Boston River, la selección de Flores recibirá a Paso de los Toros a las 22.00 (juveniles a las 19.30). Una chance importante para los celestes floresinos, que están justamente 3 unidades por debajo de los isabelinos.

En el precioso Silvestre Landoni de Durazno, también a las 22.00 (juveniles a las 19.30), la roja del Yi recibirá a sus coterráneos de Sarandí del Yi. Para los verdes sarandiyenses es la última oportunidad de seguir peleando por llegar a semifinales, mientras que para los locales la victoria los dejará más cerca de las semifinales.

Con tres partidos jugados, Durazno lidera con 7 unidades, con dos triunfos y un empate; Paso de los Toros tiene 6 unidades, Flores 3, y Sarandí del Yi cierra con 1.