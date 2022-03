No tenés suscripción? Accedé a 10 artículos gratis por mes con la suscripción gratuita.

La Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB) no se detiene, ya salió de una fecha y en la noche del lunes se meterá en otra. El resumen de lo que pasó dice, tras partidos en los que no la tuvieron para nada fácil, que Biguá y Goes siguen siendo los punteros de esta primera parte de la temporada.

El misionero enfrentó a Urupan e hicieron un muy buen partido, demostrando por qué ambos están en la conversación de arriba. Con una excelente actuación de Martín Osimani, completo en los rubros defensivos pero también siendo decisivo en el cierre, Goes venció 95-89 tras alargue en 82. El Oso Osimani fue el goleador del misionero con 22 puntos, nueve de los cuales los metió en el tramo final del partido. En los pandenses se destacó Donald Robinson, goleador del juego con 27 unidades.

La victoria era necesaria para Goes para no perder a Biguá, que ya había ganado y se había asegurado el primer lugar de la tabla. En otro muy buen partido, el pato de Villa Biarritz derrotó a Aguada 91-84. En Biguá, como para no perder la costumbre, el mejor jugador fue Donald Sims, quien cerró sus números con 35 puntos. Tras la derrota en Aguada decidieron cambiar de entrenador: llegó el argentino Nicolás Casalánguida en reemplazo del venezolano Daniel Seoane.

Los restantes ganadores de la fecha fueron Hebraica y Macabi, que se impuso 83-78 a Olivol Mundial; Olimpia, que le ganó a Urunday Universitario 91-84; Peñarol, que venció a Defensor Sporting 74-66; y Trouville, que en su cancha derrotó 90-76 a Malvín.

Este lunes Malvín-Olivol y Sporting-Capitol darán el salto inicial de una nueva fecha; ambos partidos se jugarán a las 21.15. El martes se enfrentarán Aguada y Urupan, mientras que los demás enfrentamientos –que se disputarán a lo largo de toda la semana– son Urunday-Macabi, Nacional-Capitol, Trouville-Olimpia y Peñarol-Biguá.

Cosas del básquet

A quien no le fue bien en el plano internacional fue a Nacional. El bolso cayó ante Quimsa y quedó sin chances de clasificarse entre los ocho mejores de la Basketball Champions League 2022. El equipo argentino cerró mejor el partido con un gran último cuarto y se llevó la victoria 95-72. Dominique Morrison fue el goleador de los uruguayos con 23 puntos. Ya eliminado, el tricolor jugó este domingo ante San Pablo y cayó derrotado 101 a 81.

Quien sí seguirá en el torneo internacional es Biguá. El pato jugará en Argentina los dos últimos partidos del grupo C, juegos clave para definir el primer puesto ante los brasileños de Minas Tenis. Ambos equipos se enfrentarán el martes a las 20.00 en el estadio de Obras Sanitarias, en Buenos Aires. Un día después los uruguayos cerrarán la fase de grupos enfrentándose al ya eliminado Obras Sanitarias.

Además de Biguá, los clasificados para jugar los playoffs son los argentinos Quimsa y Boca Juniors y los brasileños Minas, San Pablo y Flamengo. Restan por conocerse qué dos equipos avanzarán en el grupo A, en el que están Cangrejeros de Puerto Rico, Estelí de Nicaragua y Stingers de Canadá. Este grupo se definirá entre lunes y martes. Los portorriqueños son quienes tienen la mejor chance de avanzar porque acumulan tres victorias y una derrota. Los canadienses, por el contrario, llegan con marca de 1-3, por lo que deberán ganar los dos partidos que les quedan para tener chances de pasar de fase.

Posiciones LUB

PG PP Puntos Goes 19 3 41 Biguá 19 3 41 Urupan 16 6 38 Peñarol 13 8 34 Malvín 12 10 34 Aguada* 15 7 33 Olimpia 10 12 32 Trouville 10 12 32 Hebraica 8 14 30 Defensor Sp. 8 14 30 Nacional 8 13 29 Olivol M. 7 14 28 Urunday U. 5 17 27 Capitol 2 19 23

(*) Arrastra una sanción de cuatro puntos.