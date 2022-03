Entrenamiento de la selección mayor junto a la sub 18, el 18 de marzo, en la playa Pocitos.

La selección uruguaya de handball femenino de playa se prepara para disputar el Sudamericano que va del 10 al 13 de abril en Maceió, Brasil y que otorga cupos para el Mundial de Grecia en junio.

El equipo está integrado por Camila Palomeque, Camila Bianchi, Valentina García, Florencia Lachaise y Sofía Giani de Malvín, Florencia Suárez, Sofía Suárez y Romina Boschiero de Cevven Handball, Ana Iglesias y Mikaela Feher de Costa Beach, más el cuerpo técnico, compuesto por el entrenador Maximiliano Malfatti y la ayudante y profesora Victoria Pérez. Viajarán la noche del 7 de abril rumbo a Maceió.

El proceso celeste

Fueron 27 las jugadoras preseleccionadas y comenzaron a prepararse en diciembre. Luego del descanso por las fiestas, retomaron en enero, al mismo tiempo que comenzaron las etapas de la competencia local. “Eso fue algo positivo, porque se jugó en seis fines de semana en los que pudimos ver a las jugadoras en competencia en sus clubes”, explicó el técnico Malfatti.

Una vez que terminaron las competencias en cancha cerrada, comenzaron a entrenar con la selección en la playa. Al principio con la carga horaria de una vez por semana, con el objetivo de conocerse. A fines de enero sumaron otra jornada y en esta recta final se ven tres veces a la semana. “Están entrenando muy bien, con mucha intensidad; se trabaja en dos horas, una de carga física y otra de táctica y cancha”, explicó el DT.

Foto: Alessandro Maradei

De esa lista de preseleccionadas que se dio en diciembre, quedaron aproximadamente 20 jugadoras en el proceso de selección. Algunas renunciaron porque no podían comprometerse con la preparación. Finalmente, en marzo se dio la lista definitiva de las diez que van a viajar. Ahora se encuentran ultimando los detalles, como el itinerario del viaje.

En esta última etapa de entrenamiento ya están trabajando, pensando justamente en la competencia, porque hasta ahora el trabajo que se venía realizando era para evaluar qué jugadoras iban a viajar.

Para Malfatti, las deportistas están en un buen momento, y se potenciaron al tener las etapas de la competencia local en verano. “Al no tener una cancha cerrada, si esto se da en invierno, como suele suceder en los mundiales, es más complejo entrenar y que lleguen con rodaje y buen ritmo. En los campeonatos centrosudamericanos, que generalmente se hacen en marzo o abril, las jugadoras pueden llegar a ritmo de competencia de playa”, explicó. Además, la mayoría de las deportistas provienen del handball sala y luego se perfilan para la playa, incluso hay varias que durante el invierno juegan indoor.

El objetivo de la selección uruguaya es clasificar al Mundial. Todavía no se conoce cuántas plazas se otorgarán, porque eso depende de la cantidad de conjuntos participantes, lo que no está definido. “Podemos decir que tenemos confirmados a Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Hay algunas otras selecciones que ratificarán su participación en los próximos días, lo cual determinará el formato del torneo”, resaltó el entrenador.

Foto: Alessandro Maradei

“Obviamente que si las plazas son dos, las posibilidades bajan, y si son tres estamos con más margen”, aclara Malfatti. Sobre todo, en referencia a los contrincantes. Brasil es la potencia, y si bien no fue campeón en la última edición, ha ganado la mayoría de los mundiales. “Es difícil. Con Argentina estamos mano a mano porque viene creciendo en los últimos años. Por eso, estamos a la espera de saber si son dos o tres lugares”, agregó.

“Lo que más me desvela y lo que más me estoy fijando es en Argentina”, Maximiliano Malfatti, entrenador.

A lo largo de la historia Uruguay ha clasificado, tanto en el femenino como en el masculino. Desde 2008 hasta 2018 clasificaron ambas ramas en todos los mundiales. En la última instancia, en 2020, Uruguay no clasificó, pero la competencia se suspendió por la pandemia.

Malfatti se integró al equipo en agosto del año pasado, y desde ese entonces tiene “la idea y el objetivo de llegar a la final. Allí generalmente te enfrentás con Brasil y es difícil, pero es deporte y hemos estado cerca de ganarles, hasta ahora no hemos podido. Lo que más me desvela y lo que más me estoy fijando es en Argentina, pensando que repartan tres lugares, mirando videos, analizándolas y demás”, sostuvo.

Desafíos extradeportivos

Como suele suceder en el deporte amateur, aunque se trate de una selección que viajará a representar al país en Sudamérica, con el objetivo de competir a nivel mundial, el equipo no tiene los medios económicos necesarios para viajar, por lo que se encuentran recaudando fondos.

Foto: Alessandro Maradei

Cuentan con apoyo de la Federación Uruguaya de Handball, que recibió un dinero de la Secretaría Nacional del Deporte. El monto termina siendo insuficiente para cubrir toda la actividad de selecciones del año (todas las categorías de sala más todas las de playa), por lo que esa plata restante sale del bolsillo de las jugadoras o de actividades que se organizan para recaudar fondos. “Es una ayuda la que se recibe, pero al ser un deporte colectivo, con muchas integrantes en cada delegación, se hace cuesta arriba”, consideró Malfatti.

“No alcanza para cubrir todos los gastos, las jugadoras deben cubrirse los pasajes, la ropa y las noches extra de hotel que no son dentro de las fechas oficiales del campeonato; hicimos un baile para recaudar para la ropa”, contó la jugadora Florencia Lachaise.

Ella destacó antes de conocer la nómina definitiva que el punto fuerte del grupo es el estado físico, justamente porque acaban de terminar la temporada con los clubes en arena. “Lo que nos falta ajustar es lo táctico, y más específico con pelota en cancha, ya que cuando se dé la selección definitiva se va a empezar a trabajar de forma más específica”, dijo por entonces.

“Brasil siempre es una potencia y Argentina creció muchísimo, los dos son super competitivos pero nosotras también”, Florencia Lachaise, jugadora.

Confiadas y experientes

La selección uruguaya femenina de handball playa participó por primera vez en un mundial en 2006. En esa instancia obtuvo el noveno puesto. En 2008 escaló al octavo, en 2010 no participó por falta de fondos y en 2012 volvió a mejorar, quedó en sexto lugar. En 2014 finalizó en el octavo lugar, en 2016 en 11º y en 2018 en el 10º. En cuanto al Panamericano, torneo que antes oficiaba como clasificatorio y luego se convirtió en el centrosudamericano, obtuvo la medalla de oro en 2004 y 2016, y la de plata en 2008, 2012 y 2014.

Foto: Alessandro Maradei

“Uruguay es super competitivo, ha clasificado a todos los mundiales siempre con lugares en el podio en los clasificatorios. Estamos muy confiadas y seguras del proceso. Brasil siempre es una potencia y Argentina creció muchísimo, los dos son super competitivos pero nosotras también”, finalizó Lachaise.