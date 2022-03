A puro pedal sigue su marcha el pelotón de Rutas de América, que este martes llegó a Santa Lucía, al finalizar su cuarta etapa. El ganador fue Nahuel Soares de Lima, que le dio al club San Antonio de Florida su primera victoria de etapa en esta 50ª edición de la prueba.

“Es una alegría inmensa y me pone muy feliz saber que hay mucha gente que se pone muy contenta”, dijo el vencedor del día. “Me emocionó muchísimo cruzar la línea y me puse a llorar”, agregó el ciclista, que dedicó el logro a su familia, amigos y al club por el apoyo de cada día. “Hubo tres Rutas de América que no pude culminar, y San Antonio siguió confiando en mí y me siguieron llamando pese a esos bajones anímicos”, explicó Nahuel. “No me avergüenza contarlo, y espero que esto sirva como agradecimiento hacia ellos y por todos estos años”, remató al referirse a la confianza que el club mantuvo para que siguiera integrando el equipo.

La etapa fue desde Ombúes de la Valle hasta Santa Lucía, y se completaron 177 kilómetros de recorrido para terminar con los escapados en la fuga como los principales protagonistas. Fugados junto a Soares de Lima, pero detrás de él, llegaron Juan Echeverría y Lucas Piano, del club Amanecer.

En la etapa 3, el lunes, el recorrido fue de Mercedes a Carmelo y el ganador fue Leonel Rodríguez, de Unión Ciclista 33 Vergara. La llegada fue al esprint, porque gran parte del pelotón alcanzó la meta en conjunto, y todos los que lo hicieron llevaron el mismo tiempo de cuatro horas, dos minutos y 36 segundos.

En la clasificación general, Pablo Anchieri, de Amanecer, sigue liderando con cuatro segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Juan Echeverría. Leonel Rodríguez aparece a siete segundos del líder, mientras que Jorge Giacinti, de Cerro Largo, y Roderyck Asconeguy, de Ciudad del Plata, están a ocho segundos del primero.

El miércoles se correrá la quinta etapa, que se extenderá por 195 kilómetros entre Canelones y Sarandi del Yi.