Uruguay terminó la eliminatoria para la fase final de Catar 2022 con una magnífica victoria en Santiago de Chile, donde derrotó a la selección local 2-0. Diego Alonso, con la victoria en el estadio San Carlos de Apoquindo con goles de Luis Suárez y Federico Valverde, remató su gestión con la excelencia de cuatro triunfos en cuatro partidos, lo que hizo que Uruguay terminara en la tercera colocación de las clasificatorias.

Fue un gran y soñado remate de la selección uruguaya. Muy bien.

Ni lo sueñes

No, no jodas Gordo. No embromes, bo. Dejate de cosas. No, en serio. No jodas más. ¿Qué pavada es esa de que te vas a despedir? ¿Qué bobada andás diciendo de que un día no vas a jugar más con la celeste? ¿Quién te creés que sos? Vos no nos podés dejar nunca, bo. Vos sos el jugador uruguayo más maravilloso que cualquiera de nosotros haya visto en una cancha. Así que dejate de cosas, y metete en el área.

Minuto 79. Un córner y otro córner para Uruguay. De un lado y del otro lo patea Giorgian de Arrascaeta. En el segundo van contra la pelota Ronald Araujo y Maximiliano Gómez, y queda aérea elevada en el área chica. Ahí está el Luis. Que está viejo, que ya no es el mismo dicen, que no puede. Ah, ja, ja, ¿que no puede? Ahí está Luis Alberto Suárez Díaz, de 35 años, el mayor goleador de la historia de la selección uruguaya, el mayor goleador de la historia de las Eliminatorias. ¿Sos vos, Lui? Es, pero parece un jovencito del Cirque du Soleil, un bailarín del Bolshói. Es él, se eleva con su horizontal en paralelo a la tierra y mueve las dos piernas para impactarla con la derecha, hacer reventar las redes y eyectar un triunfo.

Después, importa ya el después, llegaría el segundo en el minuto 90 a través de un impresionante, impactante remate de Federico Valverde, el crack que llegó al complejo a los 14 años y que nueve años después, con 23 en sus botines que dejaron de ser de Pajarito para ser de halcón, anotó un enorme golazo que puso el 2-0 definitivo.

Maximiliano Gómez, Federico Valverde y Matías Viña, tras el segundo gol de Uruguay a Chile, convertido por Valverde, en Santiago de Chile. Foto: Alberto Valdés, POOL, AFP

Uruguay terminó tercero en la clasificatoria. ¿Cuánto ha pesado en este remate perfecto la gestión de Diego Alonso como técnico? Mucho, muchísimo. ¿Pero cuánto ha aportado a esta clasificación Oscar Washington Tabárez? Mucho, muchísimo, pero ya no sólo por los 16 puntos conseguidos antes de los 12 del Tornado Alonso, sino por la generación, formación y promoción de futbolistas con capacidad y aptitudes propias de esta celeste.

Paradoja

Casi que podría aparecer el Corto Horacio Buscaglia, y como en sus piezas publicitarias, hacer sonar su corneta dos veces y anunciarnos con ironía: ¡Paradoja! En la única eliminatoria en los últimos 15 años en que a falta de cuatro partidos resolvieron remover al cuerpo técnico y la organización toda, fogoneando una posible eliminación, tres partidos después, dos en el Centenario y otro de visitante en Asunción, Uruguay no sólo clasifica a la fase final de Catar 2022, sino que además, por primera vez en la historia, clasifica un partido antes.

Evidentemente, Diego Alonso tiene mucho que ver con esos tres triunfos, pero también se desprende que no estábamos tan mal, que el estado no era extremadamente crítico, que en definitiva los 16 puntos obtenidos por Tabárez resultaron determinantes, aunque seguro nunca tan determinantes como el sistema que ejecutó y proyectó para el desarrollo de la celeste en este siglo.

Nunca habíamos jugado un partido de Eliminatorias ya clasificados para el Mundial, y esta nueva experiencia, gozosa, nueva e inusual, nos esperaba el martes de noche en San Carlos de Apoquindo ante una selección chilena aún con posibilidades de dar pelea por el repechaje.

El partido comenzó muy abierto. De entrada, hubo una gran progresión por el camino central de Rodrigo Bentancur que, en su intento de penúltimo pase, fue interceptado y generó el primer córner celeste al minuto de juego. Contestó el equipo de Martín Lasarte con un unipersonal de Montesinos que terminó rematando desviado.

Los primeros 5' se jugaron bastante más en campo chileno, con buen trato de pelota de los uruguayos que progresaban con intentos seguros. Un remate cruzado de Federico Valverde estuvo a punto de llegar a las redes de no ser por la intervención del arquero chileno Brian Cortés.

Federico Valverde y Luis Suárez, tras el segundo gol de Uruguay a Chile en el estadio San Carlos de Apoquindo. Foto: Alberto Valdés, POOL, AFP

El primer cuarto de hora fue de un despliegue insuperable de Rodrigo Bentancur, que desde la mitad de la cancha generó situaciones de ataque para el equipo de Diego Alonso y se extremó en defender su campo y la pelota, cuando los chilenos intentaron generar algún ataque.

La mediacancha con él y Federico Valverde, que en toda la eliminatoria jugaron cuantos partidos podían jugar, proyecta un gran porvenir para el juego uruguayo. Después de un pequeño lapso en el que Uruguay no generó situaciones de gol, una nueva llegada de Rodrigo Bentancur terminó con un remate del neohelvético que fue sacado al córner por Cortés.

A los 25' un problema muscular de Edinson Cavani le hizo retirarse del campo para que tres minutos después ingresara su coterráneo Luis Suárez. Qué jugador el Luis. Propició una contra haciendo volar su carromato para habilitar a Diego Rossi, y después metió un terrible cabezazo a centro de Valverde, que adivinen quién sacó al córner. Sí, otra vez el joven arquero chileno Cortés, la mandó al córner.

Sebastián Coates, anoche titular, hizo una primera parte destacadísima en la zaga, inexpugnable, y el otro que proyectó presencias futuras fue el incansable Nicolás de la Cruz, de muy buena primera parte.

Tienen vuelo

Al comienzo de la segunda etapa, una jugada que parecía propiciada en los juveniles, por la conexión entre los jóvenes Federico Valverde y Diego Rossi, casi le da la apertura a Uruguay, pero una vez más Cortés se interpuso entre la pelota y las redes. Fue Federico Valverde quien filtró al vacío una pelota para la diagonal de Rossi, que no pudo llegar cómodo para el remate final.

Con el mismo juego rápido y prácticamente de poca media cancha, el partido varió levemente cuando Chile logró tener el dominio de la pelota en campo uruguayo, lo que generó alguna sensación de peligro para Sergio Rochet.

A pesar del dominio que se iba manifestando en el juego chileno, Uruguay mantuvo la presión en el campo del equipo rojo sin lograr el éxito final, pero poniendo en riesgo la salida cómoda del equipo de Lasarte.

Los jugadores de Uruguay, ayer, en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago. Foto: Alberto Valdes, EFE

Cuanto más le costaba a Uruguay en ataque, otra gran pelota jugada hacia Luis Suárez generó una corrida y un pase certero del salteño hacia Lucas Torreira, al que le robaron la pelota de atrás.

No fue en esa pero se veía que iba a llegar. Y claro, estaba Luis Suárez, el que están pensando que un día se despida, y estaba Fede Valverde, el que cada día vuela más, y chau, adentro, y a disfrutar.

Eliminatorias Conmebol Pos Selección PJ PG PE PP GF GC DG PTS 1 Brasil 17 14 3 0 40 5 +35 45 2 Argentina 17 11 6 0 27 8 +19 39 3 Uruguay 18 8 4 6 22 22 +0 28 4 Ecuador 18 7 5 6 27 19 +8 26 5 Perú 18 7 3 8 19 22 -3 24 6 Colombia 18 5 8 5 20 19 +1 23 7 Chile 18 5 4 9 19 26 -7 19 8 Paraguay 18 3 7 8 12 26 -14 16 9 Bolivia 18 4 3 11 23 42 -19 15 10 Venezuela 18 3 1 14 14 34 -20 10

Fecha 18 Martes 29

0-4 Bolivia - Brasil

1-1 Ecuador - Argentina

2-0 Perú - Paraguay

0-2 Chile - Uruguay

0-1 Venezuela - Colombia

