Con el objetivo de conversar sobre las condiciones laborales y estructura interna del rubro arbitral profesional uruguayo, Garra se comunicó con Javier Feres, tesorero de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) y árbitro de primera categoría de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Carrera

Para dar el primer paso en esta carrera profesional es necesario pasar por un curso de dos años con modalidad teórica y práctica en la Escuela de Árbitros, que depende del Colegio de Árbitros. El Colegio de Árbitros es el órgano que se encarga de reclutar, formar y designar a los árbitros que actúan en cada categoría. A su vez, depende de la AUF.

La inscripción en el curso de árbitros garantiza a quien se inscriba la calidad de aspirante. En el curso se estudia el reglamento y su aplicación específica. “Lo aprendido se evalúa luego con pruebas escritas, videotest con jugadas y decisiones”, explicó Feres y agregó: “En la parte práctica van a arbitrar a ligas amateur bajo la supervisión de los integrantes de la Escuela de Árbitros, y se evalúa si cuentan con las condiciones primordiales para arrancar la carrera”.

Además está la parte física, en la que deben superar la misma prueba que el resto de los árbitros tres veces al año para dar testimonio de su rendimiento físico. En caso de aprobar el curso, luego de un período a prueba de un año, ingresan a las listas oficiales y comienzan la carrera. La estructura del rubro arbitral consta de cinco categorías: cuarta, tercera, segunda, primera e internacional FIFA.

Feres explicó que a cada categoría se le asignan distintos tipos de partidos: la cuarta hace los partidos de fútbol femenino y las divisiones juveniles masculinas sexta y séptima, mayoritariamente; la tercera cubre quinta, sub 16 y también el fútbol femenino; la segunda hace los partidos de la C (Primera División Amateur), la sub 19 –la vieja cuarta–, la tercera y puede cumplir el rol de cuarto árbitro en la B.

En la primera categoría se encuentran los árbitros y asistentes que pueden cumplir sus funciones en Primera División y Segunda División. La categoría internacional FIFA únicamente puede arbitrar partidos de Primera División, además de partidos internacionales de clubes y de selecciones.

Cada árbitro tiene un desempeño anual que se analiza a partir de varios insumos. “Por un lado, cada partido que hace un árbitro es evaluado por un veedor y por una comisión técnica. Se hace un promedio de los puntajes de los veedores junto con un promedio de los puntajes que te ponen los miembros técnicos”, detalló el tesorero de Audaf.

En la evaluación anual del árbitro tiene una incidencia de “aproximadamente 30% el puntaje del promedio de los veedores, 60% depende del promedio de los miembros técnicos y 10% es la parte física”, resumió Feres. Esta última se compone de los entrenamientos semanales y las tres pruebas físicas que deben aprobar por año. Las evaluaciones físicas son espaciadas en el tiempo y quien las salva puede continuar ejerciendo. “En caso de que la pierdas por motivo de lesión, te esperan a que te recuperes y la volvés a dar para poder arbitrar”, reparó Feres y aclaró: “Si no aprobás porque estás mal físicamente, quedás por fuera hasta la siguiente prueba física”.

Los árbitros mejor puntuados ascienden de categoría en base a los cupos que se vayan generando. La movilidad no es lineal, ya que cada año los cupos de cada categoría cambian según el formato de disputa de los distintos campeonatos. “Si un árbitro de primera categoría se jubila por edad o lo bajan de categoría, se genera un cupo más en primera y suben de segunda. Puede pasar que asciendan dos y descienda uno”, explicó Feres.

Descender de categoría no implica haber hecho malos arbitrajes. Existen distintos tipos de sanciones. “Si un árbitro de juveniles se duerme y no va a un partido, se lo suspende por seis fechas y con eso ya genera un demérito suficiente que le baja la calificación y puede determinar la baja de categoría”, sostuvo Feres.

Otras sanciones son consecuencia de declaraciones públicas sobre los partidos, algo que se considera una falta grave. También se puede bajar de categoría por bajo rendimiento en el año junto con otros factores que tienen en cuenta las comisiones técnicas. La movilidad es anual; cuando se cierra el año se anuncia cuántos y quiénes suben y bajan. “Eso lo decide el Colegio de Árbitros, aunque quien firma los movimientos es el Ejecutivo de la AUF”, dijo Feres.

Cifras

Antes de 2010 no había una regulación clara de la naturaleza del vínculo laboral entre los árbitros y la AUF; aunque el organismo afirmaba que no eran empleados dependientes, era el que les pagaba el salario, en un vínculo laboral híbrido. “A partir de 2010 quienes ingresan a desempeñarse como árbitros son reconocidos como trabajadores dependientes de la AUF y entran al sistema formal de trabajo. El rubro se rige por el Consejo de Salarios y se ha modificado desde 2010 hasta la fecha”, explicó el tesorero de Audaf.

Foto: Ernesto Ryan (archivo, julio de 2021).

Si bien aún no son reconocidos explícitamente, explica que integran las planillas de trabajo que la AUF presenta al Banco de Previsión Social (BPS). “Si bien tenemos una remuneración por partido, en el último Consejo de Salarios conseguimos que todos los árbitros tengan un fijo mensual que depende de su categoría, medida que, aunque no es solución, ayuda en los meses de menor actividad, como enero o febrero”, sostuvo Feres.

Hay distintos montos para los arbitrajes en Primera y partidos internacionales, juveniles, y futsal y fútbol playa. Hoy en día los árbitros de fútbol sala cobran 15.913 pesos uruguayos por mes, independientemente de la actividad que hagan. “Si en el mes hacen más partidos y superan el monto fijo, ganan más. Este mínimo garantiza una estabilidad de ingreso, aunque con esa cifra no es posible contar con estabilidad financiera en ningún hogar”, reconoció Feres, que explicó que contar con este beneficio les hizo la diferencia en tiempos de pandemia, cuando la actividad se suspendió indefinidamente.

Los que cubren los partidos de juveniles cobran 19.670 pesos cuando no alcanzan el mínimo de actividad laboral mensual, aunque los montos difieren según la división y la categoría de los juveniles. A modo de ejemplo y como se puede observar en la tabla, un partido de sub 19 se paga 7.150 pesos, mientras que un partido de sexta tiene una remuneración de 5.004 pesos; a medida que aumenta la categoría, y con ella la exigencia del partido, se remunera distinto.

“Tampoco quiero que se malentienda y la gente piense que un árbitro puede vivir de arbitrar, porque es claro que no se puede vivir de esto”, puntualizó. Explicó también que continúan con la modalidad de depender del jornal aunque cuenten con el monto mínimo: “Está claro que el arbitraje en todas las categorías no es profesional, porque el monto no te da para vivir, ni cerca, pero es un punto de partida y como representante del gremio creo que es importante que lo hayamos conseguido”.

“Un árbitro –el principal, no toda la terna, ya que los asistentes cobran la mitad– de primera categoría cobra 23.829 pesos por partido. El mínimo que tenemos los árbitros de primera equivale a tres de esos partidos, o sea, 71.487 pesos, y es lo que cobramos todos los meses, independientemente de que tengamos actividad”, detalló Feres.

Escala de viáticos por partido actualizada para 2022 Escala Partido Árbitro Asistente 1 Internacional Selecciones $71.488 $39.408 2 Selección extranjera con club local $52.424 $28.889 3 Internacional interclubes $44.084 $24.301 4 Selección nacional con club extranjero $44.084 $24.301 5 Selección juvenil con selección extranjera $44.084 $24.301 6 Liguilla A $38.970 $21.482 7 Selección Nacional con club local $35.744 $19.704 8 Torneo Conmebol $35.744 $19.704 9 Selección juvenil con club extranjero $34.552 $19.047 10 Primera División jueces internacionales $26.887 $14.821 11 Primera División A $23.829 $13.136 12 Selección juvenil con club local $23.829 $13.136 13 VAR Jueces internacionales $21.508 14 Segunda División Profesional $20.255 $11.165 15 Mínimo juveniles $19.671 $19.671 16 VAR $19.063 17 Amistoso Peñarol o Nacional con entrada $18.110 $9.983 18 Asistente VAR jueces internacionales $16.132 19 Mínimo futsal y playa $15.913 $15.913 20 Asistente VAR $14.298 21 Primera División C $11.915 $5.957 22 Primera División D $10.723 $5.362 23 Amistosos otros clubes con entrada $11.915 $5.957 24 Torneo Nacional Sub 18 $10.061 $5.030 25 Tercera División A $9.532 $4.766 26 Preliminares de 19, 20, 21, 23, 24, 25 $9.532 $4.766 27 Sub 17 amistoso $9.532 $4.766 28 Preliminar no oficial de campeonato oficial 1ªA $8.340 $4.170 29 Torneo de las promesas Sub 15 $7.659 $3.829 30 Partida fija convenio 2011 $7.596 $7.596 31 Torneo Nacional Sub 15 $7.189 $3.595 32 Cuarta División A $7.149 $3.574 33 Quinta División A $7.149 $3.574 34 Preliminares de 22, 26, 27, 28 $7.149 $3.574 35 Cuarta División B $6.553 $3.277 36 Quinta División B $6.553 $3.277 37 Cuarta División C $5.957 $2.979 38 Prácticas de clubes $5.957 $2.979 39 Sub 16 $5.304 $2.652 40 Sexta División B $5.004 $2.502 41 Sexta División A $5.004 $2.502 42 Séptima División A $4.766 $2.383 43 Prácticas de Selección $4.766 $2.383 44 Séptima División B $4.766 $2.383 45 Preliminares de prácticas $4.289 $2.145 46 Metropolitano 4ª División $3.574 $1.787 47 Metropolitano 5ª División $3.574 $1.787 48 Futsal 1ª $3.574 49 Fútbol femenino $3.574 $1.787 50 Futsal 1ªB $3.098 51 Metropolitano 6ª División $2.383 $1.191 52 Metropolitano 7ª División $2.383 $1.191 53 Sub 20 futsal $2.383 54 Fútbol femenino Sub 19 $2.860 $1.430 55 Fútbol femenino Sub 16 $2.502 $1.251 56 Fútbol femenino Sub 14 $2.502 $1.251 57 Sub 17 futsal $2.383 58 Sub 15 futsal $2.383 59 Senior futsal $2.383 60 Femenino futsal $2.383 61 Crono y tercer árbitro futsal $1.191 Gentileza: Javier Feres.

Los árbitros perciben el viático por el rol que cumplan (árbitro central, asistente o cuarto), independientemente del género. “Si un árbitro de juveniles es hombre o mujer cobra lo mismo al realizar la misma tarea y si hace de asistente en un partido de sub 14 va a cobrar lo mismo”, afirmó Feres.

En materia de salarios, fútbol sala y fútbol playa es lo más bajo, les siguen juveniles femeninos, primera del fútbol femenino y después las formativas masculinas, la primera masculina e internacional. “En el último Consejo de Salarios logramos un aumento bastante por encima de todo lo demás exclusivamente para fútbol femenino y futsal. Casi 150% del viático de esos dos rubros, que estaban muy mal pagos comparados con las otras categorías”, explicó el tesorero de Audaf.

“80% de los árbitros tenemos otro trabajo, no vivimos únicamente de esto. En caso de que nos lesionemos o enfermemos, no nos corresponde el subsidio por enfermedad del BPS porque una lesión, por ejemplo un desgarro muscular, a mí no me imposibilita a venir a trabajar en mi otro empleo”, contó Feres y fundamentó: “No puedo pedir el subsidio en un empleo y seguir trabajando en otro. En ese caso, tenemos un convenio con la AUF por el que nos pagan 60% del viático fijo en caso de estar lesionados”.

Demografía arbitral El universo profesional del arbitraje uruguayo actualmente comprende a 155 árbitros, 140 hombres y 15 mujeres. En la categoría internacional FIFA no hay ninguna mujer, ni como árbitra central ni como asistente, mientras que ocho hombres cumplen el rol central y nueve son asistentes internacionales. En la primera categoría trabajan dos mujeres, la jueza Claudia Umpiérrez y la asistente Dahiana Fernández, junto a 13 árbitros hombres y 19 asistentes. En las categorías segunda y tercera la participación femenina crece levemente –sumadas, llegan a 12–, mientras en esas categorías trabajan 84 hombres. Completan el panorama los ocho árbitros exclusivos de fútbol sala, siete hombres y una mujer. Hombres Mujeres Total Árbitro FIFA 8 0 8 Asistente FIFA 9 0 9 Árbitro Primera 13 1 14 Asistente Primera 19 1 20 Árbitro Segunda 25 3 28 Asistente Segunda 20 3 23 Tercera 30 2 32 Cuarta 9 4 13 Futsal EXC 7 1 8 Total 140 15 155 Gentileza: Javier Feres.

