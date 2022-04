Para la diaria, no puede ser más estimulante la concreción de este campeonato. Desde nuestro número 1 hemos estado zurciendo todas las actividades del fútbol uruguayo y empujando por la construcción de un torneo de estas características.

En diciembre de 2017, cuando la AUF planteó de manera documentada la necesidad de alcanzar la “implementación de la forma y condiciones de disputa de la 'Copa Uruguay' como torneo integrador del fútbol a nivel nacional”, ensayamos varios proyectos de ese embrión de Copa Uruguay, y por cierto que resultaron encantadoramente similares al ahora felizmente aprobado.

Por aquellos días publicamos en papel un proyecto de campeonato que fundamentábamos así: “Tenemos cultura futbolística, tenemos ganas, tenemos público, tenemos equipos, tenemos canchas y estadios, y tenemos disponibilidad para jugar a nivel nacional con dos entidades una dentro de la otra, la OFI y la AUF, con un fortísimo sostén institucional y reglamentario. Hay que darle entonces sin miedos, ni formalismos irrelevantes, ni tormentas con matracas.

La Copa Uruguay que presentaría primero, sería con la participación de los 46 clubes que actualmente compiten en la AUF (16 de la A, 15 de la B ,15 de la C), y 41 representantes de ligas de OFI, que potencialmente podrían abarcar a los casi 600 clubes que compiten en la Organización del Fútbol del Interior. La misma consta de siete fases de simple eliminación y se podría jugar entre febrero y diciembre de cada temporada. [...] Todos los partidos de las tres primeras fases se jugarán en el escenario que el club afiliado a OFI determine, en un radio 100 kilómetros, y serán a un único encuentro que de terminar empatado se definirá por penales. [...] siempre, de principio a fin del torneo, el espectáculo será enajenable para el local: recaudación, publicidad, etcétera, y los gastos de logística, locomoción, seguridad, y arbitrajes, serán subvencionados en un 100% por el fondo Copa Uruguay. [...] La final, a partido único, y definición por penales se jugará en un estadio del interior elegido o sorteado previamente con una capacidad no inferior a los 8000 espectadores ‒o si hubiere consenso en el Estadio Centenario‒. [...] El ganador de la Copa Uruguay, aunque no lo puedan creer será Uruguay 4 en la Copa Libertadores de América”, se proponía.

Aquella nota, de hace casi años, remataba así: “Si no les gusta el plan, no lo tiren a la papelera, ni lo hagan pelota. Deconstrúyanlo cuanto sea necesario, y armémoslo de nuevo. Pero que salga esa Copa y se juegue. Y si se juega, y estamos felices”.