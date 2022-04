En Paysandú, a más de 400 kilómetros de su tierra Cerro Largo fue local y cayó 2 a 0 ante Nacional. En el primer partido de la décima fecha del Torneo Apertura, los tricolores sumaron tres puntos con un gol en cada tiempo, ambos de Manuel Monzeglio. El triunfo servirá para la Tabla Anual y lo mantiene a distancia, pero con posibilidades reales aún de dar la pelea en un torneo que Deportivo Maldonado lidera con comodidad. Nacional dejó una imagen superior a la del partido ante River Plate, derrotando inapelablemente a Cerro Largo en la despedida de Danielo Núñez como director técnico. Del otro lado de la línea, el arachán no pudo levantar cabeza y sigue en las posiciones más bajas de la tabla del Apertura

Desconectados

Después de un comienzo trabado, trancado, en el que los protagonistas no lograban concertar jugadas largas de ataque, y dónde lo que más apareció fueron principalmente escapadas de Jonathan Ramis para Cerro Largo, Nacional empezó a tomar el control del juego fundamentalmente a través de las intervenciones de Brian Ocampo, que con toda su genialidad puso en cuestión al arco de Cerro Largo en un par de acciones. El floridense fue, y seguramente es, el futbolista de mayor potencialidad y desarrollo en el elenco de Pablo Repetto, pero ayer en Paysandú, siendo el mejor, pareció distinto al Brian que encandiló con su juego en los últimos años. Tal vez se debiera a su falta de participación desde el inicio en los partidos, dado que desde la lesión en la tercera fecha no había aparecido como titular, aunque sí había sido determinante en la mayoría de sus últimos ingresos. El partido seguía trancado, no se destrababa porque no había buena concertación entre los colectivos, porque Cerro Largo neutralizaba a Ocampo rodéandolo de rivales, y no dejaba espacios a Manuel Monzeglio, tal vez también porque la cancha empezaba a estar un poco más incómoda por las lluvias, que con el tránsito pesado de los futbolistas se fue poniendo peor. Se jugaba (o se intentaba jugar) más cerca del arco de Lucero Álvarez, quien interceptó muy bien un remate de media distancia de Yonathan Rodríguez, pero no se desanudaban los equipos o los intentos de propuestas de ataque, principalmente de Nacional. Pasada la media hora, llegó el gol de la apertura para Nacional. Fue una acción fortuita que determinó la exquisita definición de Manuel Monzeglio para colocar el uno a cero. Fue entreverada pero con clara intención de propiciar un ataque de gol: el Puma José Luis Rodríguez, en una de sus trepadas por derecha, mandó un centro que apuntaba a la cabeza de Monzeglio. Justo antes de que el juvenil intentara definir, Lucas Correa despejó de manera franca pero la pelota volvió como boomerang, porque dio de lleno en su compañero Santiago Martínez y ahí seguía Monzeglio, que con calidad la tocó contra el caño para hacer la primera diferencia. Con ese gol se alivianó un poco la perturbación por falta de acierto colectivo de los tricolores, y con Ocampo por izquierda, y el colombiano Alex Castro por derecha intentaron habilitar a Emmanuel Gigliotti.

Adentro

La expectativa de los sanduceros, pero también salteños, fraybentinos y mercedarios en el entretiempo seguramente apuntaba a ver un juego más desinhibido de los bolsos. En parte fue así. Y así llegó otro grito de Monzeglio El segundo fue un golazo. En una rápida contra, Monzeglio fue entrando por el callejón del 9 esperando la precisa habilitación de Felipe Carballo que en la transición, tras exquisito pase de Gigliotti, había puesto velocidad, pelota al pie y visión para poner la pelota para el juvenil. A la altura de la medialuna, en carrera, Monzeglio vio el arco y sacó un chumbazo impresionante para vencer la estirada de Lucero Álvarez. Se reafirmó el equipo tricolor que haciendo piecito en esa temprana diferencia en el segundo tiempo empezó a encontrar buenas combinaciones , llevando mucho peligro al arco arachán. Nacional pudo haber conseguido más goles y estirar la diferencia, pero no lo consiguió. Ahora los tricolores preparan su partido de Copa Libertadores, que será el martes en Buenos Aires ante Estudiantes de La Plata.

Detalles

Apertura 2022 – 10ª fecha Estadio: Artigas de Paysandú

Árbitros: Esteban Ostojich, Pablo Llarena, Sebastián Silvera

Cerro Largo (0):Lucero Álvarez;Lucas Morales,Rafael García, Lucas Correa, Martín Gianolli (77’ Andrés Romero), Robert Ergas; Augusto Max (77’ Marcos Enrique), Santiago Martínez (57’ Emiliano Villar),Adolfo Lima (77’ Christian Franco): Jhonathan Ramis , Jorge Benguché. Entrenador: Danielo Núñez. Nacional (2):Sergio Rochet; José Luis Rodríguez, Leonardo Coelho, Nicolás Marichal (64’ Mathías Laborda), Leandro Lozano; Yonathan Rodríguez, Felipe Carballo (88’Diego Rodríguez); Manuel Monzeglio (88’Franco Fagúndez); Brian Ocampo, Emmanuel Gigliotti (64’ Juan Ignacio Ramírez), Alex Castro (71’ Alfonzo Trezza) Entrenador: Pablo Repetto Goles: 32’, y 50’ Manuel Monzeglio (N)